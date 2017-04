Leña al mono

Al mono de Gibraltar. A veces he soñado con un despertador que identificase la noticia más importante de la mañana y sonase con música alusiva, para ir haciéndonos el cuerpo. Ayer tendría que haber sido una marcha militar, entre recia y bufa. En el Reino Unido le están dando al tambor de guerra, a la que están dispuestos a ir contra España por defender la soberanía de Gibraltar.

En realidad, lo dice Lord Howard, antiguo líder de los conservadores. En principio, podríamos pensar que se trata de las batallitas de un abuelo Cebolleta (Lord Spring Onion), que se ha despertado sobresaltado de una cabezadita. Pero incluso en la Cámara de los Lores hay recámara, y es extraño que en la misma línea beligerante hayan ido las declaraciones del homérico Boris Johnson, que, como yo, no puede resistirse a un juego de palabras, y avisa que el apoyo a Gibraltar será "como una roca". Y las del ministro de Defensa, nada menos, que ha dicho que "protegerá Gibraltar hasta el final". El ministro se llama Fallón, así que es probable que no tenga buena puntería, pero lo de "hasta el final" suena a follón.

Hay que barajar otras posibilidades. La primera es que se estén poniendo realmente nerviosos por el Brexit. De pronto, se sienten aislados y quieren convocar el espíritu de Wellington y Nelson y el del canal que los separa del Continente. El nacionalismo es un placebo para las crisis.

Luego está el "enorme error estratégico", según los mismos ingleses, de no incluir Gibraltar en la carta del Brexit, que ha generado suspicacias. Puede que toda esta sobreactuación sea para tapar la omisión previa. Los orgullosos, cuando se equivocan, se enfadan con los demás.

Aunque tampoco hay que descartar una clave interna. Lo que les va a escocer es Escocia y una técnica de siempre de los abusones es ponerse muy chulos con los más débiles o los lejanos, para amedrentar al cercano con el que no se atreven aún. Seguro que más de un escocés habrá pensado: "Si se ponen así por la Roca..." Transmiten el mensaje que están muy susceptibles y para pocas bromas.

Probablemente sea un cóctel "on the rocks" con un chorrito de cada chorrada. Pero con España van a pinchar en hueso porque el mono es de goma. Rajoy no es Churruca ni Alfonso Dastis, Blas de Lezo. Ambos están por un Brexit blando, no por nada, sino porque están por todo lo blando. Esta vez es la mejor reacción. Yo ya me ha apuntado a la risita floja.