Como era previsible, en las primarias del PSOE se ha subido el diapasón de la polémica. Cuando aún no se ha abierto el plazo de la recogida de avales y ni tan siquiera se ha producido el anunciado anuncio de la tercera candidatura, el aumento de la temperatura dialéctica parece crecer continuamente. No debería provocar tanta extrañeza esta situación si se tiene en cuenta la causa de esta disputa orgánica. Después de la brutal ruptura del Comité Federal de octubre era inevitable este choque de trenes, porque ante tan grave conflictividad no cabe otra salida que la confrontación democrática de la militancia. Cualquier intento de arreglo por arriba para evitar estas elecciones hubiera conducido al fracaso o a la frustración de cerrar en falso un problema que condiciona al propio Partido Socialista. Si a esta ebullición que vive la militancia se le une el uso de las redes sociales como instrumento de propaganda o, simplemente, como desahogo individual de los seguidores de las candidaturas, parece evidente que el exceso y la acritud son elementos desgraciadamente inevitables. Bien es cierto que sería preferible no tener discusiones tan escasamente atractivas como la financiación o los censos, y que es deseable que la pugna se centre en las discrepancias programáticas entre candidatos para no convertir estos primeros compases en una discusión jurídico-administrativa sin mayor interés que ir contando asistentes en cada acto electoral. Pero no puede mover a la extrañeza que estemos ante una campaña agria con altos grados de agresividad.

Lo más importante va a venir después, cuando se proclame la candidatura vencedora. Es la resaca de esta campaña, los daños colaterales de tantos meses de disputas lo que habrá que intentar superar. No va a ser fácil volver a la normalidad en poco tiempo, gane quien gane. Que nadie espere milagros y piense que en un solo congreso podrán cerrarse tantas heridas abiertas ni tantas discrepancias aireadas. Costará tiempo, pero lo que tampoco parece estar en el horizonte razonable es el espantajo de una posible escisión de la parte perdedora de la batalla. Esta posibilidad, que algunos hacen recaer en una de las partes, es una alarma más interesada que real, pues nadie de los afectados ha esbozado esta posibilidad ni parece que en un razonable análisis del panorama político general se vea espacio suficiente como para intentarlo. Así pues, estamos ante una pugna orgánica con excesivas aristas, pero ninguna de ellas va a tener la suficiente fuerza como para producir una escisión. Espero.