Ayer hemos sabido que el juez Eloy Velasco investiga en la Operación Lezo a Eduardo Zaplana, a Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, una muy importante constructora. Y a sesenta más. Su yerno, consejero delegado de la empresa OHL había sido detenido y puesto en libertad tras el pago de una fianza importante. ¡Qué vértigo! ¿Sí? Pues enseguida te dicen que a los del PP los tratan peor que a los del PSOE, que ahí está el asunto de los EREs y pasan los años y los años y no se condena a nadie, vamos, ni se abre el Juicio, con la cantidad de dinero presuntamente sustraído o mal empleado y los cargos públicos que estaban en la picota cuando llevaba la Instrucción la jueza anterior a la que hay ahora. Bueno -añaden- de los Pujol para qué vamos a hablar, tienen impunidad (en verdad he oído decir 'inmunidad', que tenían inmunidad, como si estuvieran vacunados contra la viruela). Seguro que también tú has oído decir de todo. Barbaridades, digo. Desde que todo está perdido, la democracia española se va al carajo, el mundo se cae al suelo y se rompe en mil pedazos, qué desgracia más grande, y nosotros, la gente, pagando impuestos y más impuestos toda la vida y estos canallas robando como si se fuera a acabar el mundo. Ah, el ribete 'literario' es el momento en que Esperanza Aguirre va a dimitir de todo y meterse en un convento de clausura (política). Es que era experta en selección de personal directivo altamente cualificado y cuando tú eres eso y eliges una mano derecha y una mano izquierda que acaban en el tardón sin fianza es que no habría que pensar en nada, habría que coger la puerta y hacer penitencia mucho tiempo, no volver.

¿No va a haber nadie que explique que no hay un 'Tú, más' si es que realmente no lo hay? ¿Nadie va a informar de que se van a hacer las cuentas de lo robado, presuntamente, y se va a buscar todo hasta debajo de las piedras? ¿Quién explicará qué es lo que se ha hecho mal, qué es lo que ha permitido esta fuga de un sistema político que sucedió a una Dictadura de casi 40 años? La perplejidad es un estado benigno de la opinión pública porque en zonas ya se alzan voces, lo que nos faltaba, los que creen que ha llegado el momento de prender fuego a todo esto. Porque es verdad que todo es susceptible de empeorar. Algo así como, bueno, róbame pero no me mates. 'Tú, más' es una descripción peligrosísima. Porque extiende a la totalidad este hedor. Insoportable.