Ayer puse Canal Sur Televisión, la de quien sea, que diría el Cojo Peroche. Estaba muy interesado en conocer el tratamiento de la noticia de lo de Madrid. Había visto en Facebook un vídeo que rozaba la apoteosis de la gente abrazando a Susana, y besándola, y estrujándola. Entre que ella se dio a la inmersión a fondo y que la gente o la quiere de verdad o es muy novelera, el vídeo, ya digo, rozó la apoteosis, el advenimiento de la nueva esperanza roja para el socialismo español. Y ayer, estaba diciendo, puse el noticiario de las 14:30 y asistí a una sorprendente unanimidad, la de todos los líderes de todos los partidos con representación en el Parlamento de Andalucía, de la oposición, pidiendo a Susana Diaz que deje la presidencia de Andalucía porque lo había cambiado todo por Madrid.

Me quedé pensando al modo de muy en silencio, buscando algo que de pronto estaba vislumbrando. Empecé así: ¿Esta mujer lleva sobre sus hombros la exclusiva gobernación de Andalucía? Era en modo pregunta porque pensé en los consejeros, vice consejeros, directores generales, secretarios generales… Vamos, hice una enumeración de los principales cargos públicos y administrativos de la Autonomía y principié en no entender nada. O lo que es lo mismo, que ese mantra lanzado sobre Susana Diaz no se lo creían ni ellos, los líderes opositores, digo. Era como si se hubieran juramentado en trazarle un puente de plata pero no querían decirlo por si acaso. Volvía.

La trianera es de armas tomar, electoralmente. Y de lo siguiente. Contra otro rival habría un poquito de por favor, canta todo esto. Esa unanimidad. Susana Díaz, trabajando a destajo en la restauración del PSOE y los preparativos para ganarle a Mariano Rajoy y volver a La Moncloa - O tempora, o mores - les da más papeletas para arrebatarle al PSOE el feudo invencible, la Andalucía de todo este tiempo, desde el principio hasta nuestros días…

¿Otra explicación a la unidad de mensaje? Es que eran todos: Pp, Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida… Le habían abierto la puerta ya de Despeñaperros e invitado a irse a Ferraz, porque Andalucía necesita un presidente de 24 horas de siente días a la semana de cuatro semanas al mes de doce meses al año… los cuatro años. Más que entrar en Religión. Pero digo yo, cuando actúan así, tan uniformes, tan circunspectos, tan aparentemente convencidos… resultan tiernos, amables. Es como si merecieran nuestra gratitud, oh el poder, cuánto aluvión arrastra ese río, cuanta agua la lluvia que cae. Decía de Canal Sur, esa multitud que teme a Pedro Sánchez, sus modos y maneras. Y la unanimidad.

Cosas verdes.