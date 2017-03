El fin del 'homo hispanus'

Estoy leyendo ahora un libro apasionante: El fin del 'Homo sovieticus'. Su autora es la ucraniana Svetlana Aleksiévich, Premio Nobel 2015. No me resisto a manifestar mi entusiasmo por las formas narrativas, la cadena de testimonios perfectamente engarzados que es este libro. Además de lo que se cuenta, siempre tan importante, está el cómo, fundamental para un escritor. Y la vida que transcurre ahora la veo en forma de cadena de acontecimientos narrados, como hace Svetlana. Así esta polémica sobre Enseñanza Pública Vs. Concertada se me aparece como un testimonio del que fui testigo. Preguntaban a una madre en un colegio público lo preceptivo: ¿Desea que su hijo reciba clases de Religión Católica, Ética o Estudio dirigido? La respuesta fue la más inesperada: Lo que se dé aquí. ¿Descorazonador para un creyente? Pues tú mismo. Digo que un trenzado de respuestas a esta pregunta en muchos pueblos y ciudades de Andalucía darían una buena Photo finish de un asunto sobre el que nos obstinamos en no decir la verdad del cuento. La cadena de respuestas y comentarios al hilo, sobre Pedro Sánchez en Cádiz, lo que haya de hacer Susana Díaz y lo que va a pasarle a unos y otros en función de lo que ocurra finalmente, daría para un buen reportaje al modo de la escritora ucraniana. Es como lo de Artur Mas y las ex consejeras que tan activamente participaron en la consulta independentista. Ayer supimos que, aun mucho más reducidas las penas que pedía el Fiscal, el Tribunal Superior los ha condenado con inhabilitación y multas. Al ex presidente en concreto de 36.500 euros. Muy poco para lo gastado y el daño causado, diría yo a Svetlana Aleksiévich. ¿En Barcelona y en veinte grandes ciudades y pueblos de Cataluña? Todo podría ir rebozado con las cuestiones candentes: la independencia, el derecho a decidir, el saqueo del Palau, Pretoria, Gürtel, Valencia y Murcia y Andalucía, las corrupciones en general, la televisión autonómica y su empleo doctrinario. El hundimiento del catalanismo. Los Pujol. Daría otro libro sobre la actualidad española en un momento tan crítico como los últimos días de Mikhail Gorbachov y la foto de Boris Yeltsin en lo alto del tanque con una cogorza de aúpa, que casi se cae. El ensordecedor coro de grillos que es la vieja España tendría derecho a ese trabajo, más que nada para saber si estamos hablando efectivamente del fin del "Homo hispanus" o del cachondeo que es esto que estamos viviendo, cada día un escándalo, un reto mayor a la destrucción de la convivencia de más de 40 millones de personas que comparte desde hace muchos siglos un espacio común.