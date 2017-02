Tened miedo

El miedo de Pablo Iglesias, su política de amedrentamiento, no es el de la tonadillería andante, no es el miedo, tengo miedo, de quererte… Es el puro miedo, el miedo en estado puro, el miedo como forma de hacer política, de lograr la parálisis y la obediencia ciega. Es más, no es ni siquiera el que no me quiera que me tema, es que yo conformo una mayoría que debe asustar, es que vamos a asaltar el cielo y vamos a establecer la igualdad en España. O sea, se acabó el pobres y ricos. Y la injusticia. Otro mundo es posible, el mundo que yo encarno. ¿Quienes se opongan irán a los gulags, a los campos de exterminio, al exilio, a la muerte? No lo han dicho. ¿Las pesadillas del siglo XX vuelven? Como somos una sociedad de borregos que votamos a partidos de la casta e impedimos el establecimiento de la España plurinacional de territorios independientes, la República y el control absoluto del Estado de los medios de comunicación, de producción y del dinero de los españoles, la nacionalización de la banca, del crédito y del conjunto de la economía, pues temed, nos acercamos, vamos a salir de la Europa de mercaderes, de la OTAN, que es una superestructura de defensa del capitalismo que queremos extirpar para siempre de la Historia.

De todo y de más, lo único que no es utópico es el miedo. El poder sale de la boca de un fusil, siempre. Por eso es tan importante quien tiene el fusil y bajo que premisas la sociedad le hace entrega de ese instrumento que si nos apunta logra siempre su propósito. ¿Hay que extirpar cuanto signifique y constituya el sistema vigente? ¿Salgamos de Europa, abramos la posibilidad de que el viejo Reino se despedace? ¿De la desunión a la unión para la desunión de nuevo? ¿Vuelven Wamba y Witiza, sucedemos a Ervigio otra vez, aquel embrollo? ¿Cómo se llega a esto? A estos pensamientos de lo que hay que hacer, conviene hacer, tenemos que hacer, me refiero. ¿Odiando? La balsa de aceite aparente de un lado ha coincidido con la explosión del volcán en el otro. Y la indefinición que va definiéndose de Susana Díaz, a la que no quieren en Chiclana, supimos ayer. Ni en muchas militancias tampoco, por lo que nos cuentan y vamos viendo. Y de nuevo aquello que decía don Antonio Machado, que qué difícil es, cuando todo baja, no bajar también. Porque está Francia poniendo a un choricillo avaricioso en la carrera presidencial, para que gane Le Pen. Y está Holanda, con ese tipo que parece un pescado con gafas. Y el Brexit, y…