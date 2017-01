Un juego. Eso parece a veces la política. Un juego. De estrategas y tácticos. De trileros. De actores. Cómicos o trágicos pero actores. En estos días vemos los movimientos. De los jugadores. Así el ex presidente Aznar sin desmentir que está preparando la constitución de un nuevo partido para el que Pedro Jota ya pone cuatro millones de votos y 51 diputados. Y Rajoy caminando por las corredoiras de su Pontevedra vital sin decir ni pío. Así Puigdemont anunciando que se va y cuándo. Sin más explicaciones. O el hermetismo inexpresivo de Urkullu y la sonrisa de mueca de Susana Diaz. Capita et in membris, decían los latinos. Todos son todos. Participan en el juego del poder, que es el juego. Así hasta José María González, lanzando el órdago por dos veces. El órdago de la moción de censura o que lo dejen en paz. O sea, lanzando el mensaje 'Ni coméis ni dejáis comer'.

Triste que te digan eso, que ni comes ni dejas comer. Es lo peor eso, que te digan eso. Lo más bajo en la tabla clasificatoria de los mierdas. Porque hablamos de la gente, ese hallazgo. Los vecinos. Que es a quienes el alcalde se ha dirigido, no a Romaní. Ni a Pérez Dorao. Ni a Fran González, a quien tanto estima el alcalde, para que me entiendan.

Es esto: que sepáis, queridos gaditanos, que son este trío de obstruccionistas los que no me dejan gobernar, no me dejan trabajar para la gente. Ni tienen el valor de firmarme una moción de censura, cobardes. Y que cada uno lo hace por un motivo distinto pero que resultan los tres el mismo, que vuestro Kichi no pueda gobernar la ciudad, cumplir el mandato de los ciudadanos… Y entonces dos de los tres (Pérez Dorao gana en cualquier caso) se apresuran a decir, no, no, no…

Esto es, no queremos una moción de censura, para nada, queremos que gobiernes bien, estás en minoría, necesitas pactar, pues pacta, no seas tan mal gobernante, tienes que doblegarte y acordar con nosotros. Casi caen en la trampa pero al final se dieron cuenta. Ramoní y Fran González, digo. Que era el espectáculo inicial de lanzarse mensajes por los medios de comunicación de lo que tendría que ser la moción de censura. Vamos, de nuevo el pacto y reparto. Que es lo que querían los estrategas de Podemos Cádiz, quitar las máscaras, si había máscaras. Para luego decirle a los gaditanos en las manos que estaban. Más cercano pero como lo de Aznar y Pedro Jota, lo del lehendakari y el molt honorable, lo de Rajoy. Con lo que nos estamos jugando todos este año.