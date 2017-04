Me entrego. Desde el principio. Y mucho más por lo que espero a la vista de lo que he visto, y veo. Los estrategas de comunicación de Podemos van a dar muchas tardes de gloria a la Comunicación como arma política. Y lo último el autobús con la trama. Alguno de los afectados están hablando ya de diana, que han puesto su imagen en una diana. Esto de las dianas me recuerda demasiado a las dianas que pusieron en muchas paredes del País Vasco cuando entonces. Un nombre y una diana era coger una maleta con lo justo y salir de tu pueblo, darte de baja de vasco. Porque la parabellum ya estaba engrasada. Pero bueno, ni el que habla de dianas se cree que su cabeza esté en el objetivo de una pistola. Quiero pensar. Podemos ha fletado el autobús para ir por los pueblos, las ciudades y las televisiones con esas imágenes de la trama que denuncian, que es el último recurso verbal. Funciona el qué malos son, qué buenos somos. Va por barrios. Pedro Sánchez no ha contratado un autobús con las imágenes de Susana Diaz y Madina, más los barones que se han señalado a favor de la presidente andaluza para la reconquista de España. Y el de Málaga que dijo lo que tantos pensaban -y piensan- con la mala suerte de que había uno de entre ellos que lo vendería por 30 monedas de vaya a saber usted qué, grabándolo. Fuera de contexto -conspiratorio, claro- sus palabras han causado estupor. ¿Calladitos más guapos todos? Se decía en tiempos de don Alfonso: el que se mueva no sale en la foto. ¡Con la de codazos que se dan algunos para salir en una foto! Un trama sin adjetivos, sin complementos, no puede ser delito. Creo yo. Así que como la palabra es connotativa pues van a tener que buscarse la vida no sé cómo. Lo de la diana ha sido inmediato. Pero tampoco, no va a colar. Las tramas tienen eso, se teje sobre una urdimbre. A mano o a maquina, sonrío. ¿Qué les pasa, qué nos pasa, qué clase de trama es la de Ortúzar para pedir la cosoberanía del País Vasco como si Euskadi fuera Gibraltar? Se necesita poca vergüenza. Como poco. O estar desesperado, que puede. No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, se decía en la Pasión cercana. Todos los disparates suenan a apocalíptico: ¿una trama malvada gobierna y dispone en España? ¿La democracia está sobrevalorada, que decía Underwood? Y mientras, llega Trump y pone en Afganistán la madre de todas las bombas. Se estaba secando la pintura del bus de Podemos…