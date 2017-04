"Andalucía es ideal para reunir a todos los líderes del mundo"

-el historiador estadounidense Fukuyama dijo de la caída del Muro de Berlín que era "el fin de la Historia". ¿Cuántos comienzos ha habido desde entonces?

-Ninguno. Es un error pensar que la Historia acabó con la desaparición de la Unión Soviética. No estoy de acuerdo en absoluto.

Existe una crisis de confianza en el discurso político, de ideas; lo fácil es culpar a los 'hackers' rusos"

-¿Qué cree que encontraron en Cervantes y en el Quijote los autores rusos del XIX y XX para tenerlo en tanta estima?

-El corazón, el romanticismo, la victoria del bien sobre el mal, a un idealista que genera simpatía por creer en su causa, el sentido de humor tan original de la obra... Eso se parece mucho a nuestro carácter ruso y atrajo a los escritores del siglo de oro ruso.

-¿Le vendría bien al Kremlin el desmembramiento de la UE?

-Siempre hemos abogado por una relación buena, fructífera, de confianza mutua. Nos viene bien que Europa siga unida, sea fuerte, sin conflictos internos; como un buen vecino, indudablemente.

-¿No es el momento de que Rusia y EEUU alcancen un acuerdo para resolver el conflicto en Siria?

-Llegó hace tiempo; recuerdo al presidente Putin en 2015, en la Asamblea de la ONU, cuando dijo que había que crear un frente común contra el terrorismo internacional. Hay indicios, contactos, diálogos, pero el frente común aún no ha sido creado. Un momento ya hubo, pero siempre existe esa posibilidad para poder actuar juntos.

-¿No le parece Andalucía un sitio ideal para una reunión entre Lavrov, ministro de Exteriores ruso, y Tillerson, secretario de Estado de EEUU?

-Andalucía es ideal para la reunión de todos los líderes del mundo, no sólo de Lavrov y Tillerson.

-Las democracias liberales de Europa son puestas en cuestión en los últimos años. Como historiador, ¿no cree que es un fenómeno muchas veces repetido?

-No hablaría de tendencias o proyectos políticos. Hay que verlo con otro enfoque. Existe una crisis de confianza en el discurso político. Un actor político que pretende ser líder no puede formular su mensaje al elector, a la sociedad civil. El programa puede ser mediocre, por eso la crisis es más bien cuando la sociedad civil o el elector no acepta eso; es la crisis del mensaje, de ideas, de poder ver el futuro, pensar estratégicamente y no ver todo con la miopía política. Ésa es la crisis y no que los hackers rusos son los culpables. Eso es fácil (risas).

-¿Todos los hackers son rusos?

-En otros países no existen... El hackeo es un fenómeno muy peligroso porque perjudica intereses políticos, económicos, particulares. Esa gente es muy inteligente; pueden estar en un sofá en cualquier país del mundo, cubrir su rastreo y hacer que pensemos que actúan desde un país concreto.

-Los zares, la URSS, Putin... ¿Por qué en la lejanía hay la impresión de que Rusia nunca ha dejado de ser un imperio?

-Fue imperio con los zares, incluso en el nombre del país. La Unión Soviética nunca se presentó como un imperio y menos aún la Federación de Rusia. Quizás se confunde porque es un inmenso territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados; el país más grande del mundo. Pero es una república federal que no ha conquistado territorios fuera de sus fronteras históricas. Ver a Rusia como un imperio es un error o una ignorancia.

-¿Le inquietaría trabajar en Turquía tras el asesinato de su colega en Ankara?

-El servicio diplomático no es un juego de niños: requiere vocación, patriotismo, disciplina, profesionalidad. Repito, es un servicio, y quien manda es la autoridad. Al embajador lo designa el presidente. No sólo en Rusia, en cualquier país. Una persona que elige esta profesión sabe que una de las exigencias es cumplir las órdenes que dé su Gobierno.

-Ha vivido en Latinoamérica. ¿Dónde encontró más influencia española?

-Tras muchos años viviendo allí, me impresionó comprobar que el idioma es el mejor instrumento de España en Iberoamérica. El español es un patrimonio de la humanidad, lo hablan más de 560 millones de personas. La mejor herramienta que une dos partes del Atlántico es el idioma, un orgullo común.

-¿Cuántos rusos hay en la Costa del Sol?

-Son 13.000. Andalucía es la segunda región con más rusos tras Cataluña.

-¿Cómo explica que la tapa preferida de los sevillanos sea la ensaladilla rusa?

-Porque es sabrosa. Es el plato más presente en Rusia cualquier día de Navidad. Pero allí se llama ensalada Olivier (por el cocinero Lucien Olivier).

-Evite una respuesta diplomática. ¿Sevilla, Córdoba y Granada son más bonitas que San Petersburgo?

-¿Conoce San Petersburgo?

-No.

-Entonces... He estado en todas. Son diferentes. Es innegable la belleza de Sevilla o la historia riquísima de las tres andaluzas, una amalgama de culturas. Disfruto mucho en cualquiera.

-Pero no se moja.

-No, no vaya a ser que se molesten los que viven en San Petersburgo o en Córdoba. Me guardo el secreto.