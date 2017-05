"En Andalucía hay mucho patrimonio y poca liquidez"

-¿cuál es el momento de los grandes patrimonios familiares andaluces?

-Existe un estudio sobre las grandes fortunas en todo el mundo que sirve también para conocer la historia de los pueblos. Se observa en él, por ejemplo, la continuidad de las grandes fortunas en países como Inglaterra al no existir fragmentación por los privilegios del primogénito. En España existió una mayor fragmentación y, en el caso de Andalucía, con fortunas muy ligadas a la tierra, esa tendencia es mayor. La situación de los grandes patrimonios familiares andaluces se puede resumir en mucho patrimonio y poca liquidez.

Cuando se traspasa el umbral del insomnio el inversor tiende a comportarse de modo irracional"

-¿Existe un ranking autonómico?

-Por territorios, Andalucía es la sexta en mayores fortunas, pero de las doscientas mayores fortunas españolas, sólo trece son andaluzas. Hace un siglo había muchísimas más.

-¿De qué patrimonio hablamos cuando hablamos de esas trece familias andaluzas?

-De unos 5.200 millones de euros.

-Ahora hay un debate que genera mucho ruido en Andalucía sobre el impuesto de sucesiones, que afecta principalmente a estas fortunas y que está llevando a una deslocalización del capital hacia otras comunidades.

-Es que el desequilibrio geográfico del impuesto de suscesiones en España es enorme. Al producirse en los patrimonios andaluces esa falta de liquidez, el impacto fiscal, naturalmente, es mayor. O vendes para pagar o te tienes que mover de territorio.

-En Arcano están especializados en patrimonios familiares. ¿Qué hacen ustedes que no haga un asesor financiero?

-Las empresas familiares son muy eficaces en poner talento y equipos para su empresa, pero suelen descuidar el patrimonio familiar porque es un tipo de gestión distinto, es una gestión que se tiene que basar en valores familiares. Existen planes estratégicos de empresa, pero no planes estratégicos de familia.

-Porque donde se une familia y dinero es muy fácil que existan roces y algo más que roces.

-Nosotros no nos dedicamos a forzar lo que es imposible de unir, aunque es evidente que una familia unida tiene más posibilidades de sacar rentabilidad a su patrimonio familiar. La felicidad es rentable, pero no es cuestión de obligar a la gente a ser feliz. Lo deseables es que las empresas familiares generen riqueza, creen puestos de trabajo, ofrezcan dividendos, inviertan en activos reales y generen patrimonio.

-Eso es un mundo idílico, pero supongo que habrá quien busque asesoramiento para pagar menos impuestos o invertir en activos vaporosos y rentables a corto plazo.

-Para esconder el dinero o actuar en mercados más o menos especulativos existen otro tipo de asesores, no nosotros. Yo soy de los que pienso que si se gana dinero hay que pagar impuestos, si no con qué cara criticas infraestructuras que pueden ser decisivas para tu expansión como empresa. Otra cosa es optimizar la fiscalidad, lo que supone que tienes más margen para invertir. De todos modos, se está generalizando y la mayor parte de las familias empresarias, al menos con las que nosotros trabajamos, son más partidarias de devolver a la sociedad lo que la sociedad les da. La filantropía en la empresa anglosajona es muy habitual, ahí tenemos el caso de Bill Gates.

-Con alguna familia no filántropa habrá dado.

-Quien sólo piensa en el dinero, en realidad sólo está pensando en el hoy y entonces vale todo: la trampa, los secretos... A la larga no suele ser muy rentable.

-Pero ya que le han contratado como asesor familiar, el cliente le puede pedir ver sus resultados rápido.

-Es que nosotros no estamos para decir "sí, señor". Nosotros lo dejamos claro. Asesoramos, tenemos experiencia. Si quieres que se te diga lo que quieres escuchar es tontería tirar el dinero en asesoramiento. Entre otras cosas, me pagan para decir no. Las empresas familiares consumen mucho tiempo en estrategias empresariales, pero no tanto en sus patrimonios, con los que hay que tener una visión global: fiscal, mercantil, inmobiliario, jurídico... Se trata, como en las empresas, de ganar a los costes, a los impuestos y a la inflación. Esos son los beneficios. En un mundo complejo hay que actuar como un director de orquesta. Esto no es tan sencillo como decir mejor renta fija que renta variable.

-Ea, pues soy, je je, un gran patrimonio familiar en apuros y necesito invertir y rápido. ¿Qué me aconseja?

-Si lo plantea así, le puedo ayudar a que no tenga grandes caídas. El mercado está lleno de magos y si usted traspasa el umbral de insomnio el agobio le va a llevar a actuar de manera irracional y ahí se ha roto todo el principio. Mi obligación es mantenerle en una zona de confort, que no se vuelva loco por los miles de mensajes cruzados que llegan a través de los medios y que en vez de ir a por 20 con demasiado riesgo conformarse con 4. Ese es el día mejor del trabajo, cuando logras convencer a alguien de que no cometa una locura.