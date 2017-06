-¿cómo acabó en Fráncfort, en el Banco Central Europeo?

-Tras licenciarme en Económicas en Madrid realicé el doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachussets, estuve dando clases en la Universidad Pompeu Fabra y surgió la oportunidad de entrar en el Banco Central Europeo casi al principio, en el año 98. Era una gran oportunidad de estar en el epicentro de un paso importantísimo para la construcción europea. Y desde entonces llevo realizando allí mi carrera profesional.

-¿Desde Fráncfort se ve que lo peor ya ha pasado?

-La recuperación empezó en 2013 y los signos son bastante claros. Sí, creo que se puede decir sin ningún lugar a dudas que lo peor ya ha pasado.

-Todavía hay gente que le cuesta creerlo. Nuestros índices de paro siguen siendo insultantes.

-Pero en lo que hay que fijarse es en la velocidad a la que ese índice desciende. España ya tenía un alto índice de paro estructural antes de la crisis. La corrección va a ser muy notable.

-¿Qué nos falta en España para solucionar esos problemas estructurales de los que antes hablaba?

-Yo echo en falta mucha más inversión en investigación, pero no tanto del sector público como del sector privado. España tiene que tomarse mucho más en serio el que tenga tan pocas universidades en los puestos más altos de los ranking.

-Más ingenieros para dejar de ser considerados como los camareros de Europa.

-No creo que sea una cuestión de cantidad sino de calidad. Ya se forman muchos ingenieros en España y hay muchos licenciados en carreras técnicas muy cualificadas. La fórmula es que quienes salgan de las universidades sean capaces de integrarse en las cadenas productivas.

-Para eso también hace falta ayuda europea.

-La Comisión Europea sí hace un esfuerzo por fomentar la accesibilidad de la innovación en la empresa. Es una de sus prioridades.

-No habrá Brexit duro, Macron gobierna en Francia... ¿Todos más tranquilos?

-No sé si el Brexit será duro o no, pero tendrá consecuencias. Y yo no sólo me fijaría en Macron. Mencionaría Holanda porque fue el país que cambió la tendencia de todos esos reveses. Holanda es un país muy influyente en Europa y la victoria de los europeístas fue un gran triunfo para los que creemos en el proyecto europeo.

-¿Está fuera de peligro el proyecto europeo?

-Lo que ha pasado es que los populismos han aprovechado la crisis para hacer calar un discurso que sólo tenía fuerza durante la crisis. A río revuelto ganancia de pescadores. Si las cosas mejoran, como está sucediendo, tendrán menos éxito con sus mensajes.

-Algo habrán aprendido de esta lección. La gente observa las instituciones europeas como una legión de burócratas.

-Creo que ésa es una impresión que tiene más que ver con Bruselas que con nosotros, que somos una institución con un mandato muy claro. Pero sí, yo creo que se ha tomado nota y que se está procurando utilizar otras maneras. Pero también es cierto que no puedes coordinar el engranaje de Europa sin una potente maquinaria administrativa.

-¿Y a qué otras maneras se refiere?

-El Plan Juncker está financiando numerosos programas. Ese sambenito puede tener un punto de verdad, pero también lo es que la política que se hace desde Europa acaba solucionando problemas de la gente.

-A los economistas se les echa en cara que no son muy buenos prediciendo. Usted se dedica a eso.

-No nos equivocamos tanto. Las predicciones del Banco Central Eurpeo se están cumpliendo en cuanto a crecimiento, quizá no tanto en inflación. Ciertas cosas se pueden anticipar, otras no.

-Como la crisis...

-Había señales muy fuertes en 2007 y sabíamos que estábamos dentro de una burbuja. Lo que no sabíamos es lo que había debajo de las alfombras ni los activos tóxicos del sistema americano. Sin esos datos no se podía prever la magnitud.

-Fue el hombre del BCE en la troika en el caso de la crisis irlandesa. ¿Apasionante?

-Lo fue. Y además la historia terminó bien. El sistema bancario irlandés ha salido muy bien parado de las turbulencias, pero el mérito es de los irlandeses.