"El 'Brexit' ha fortalecido la cohesión europea"

-Aunque jubilado, sigue interesado en la política, en particular, la europea.

-Esta tarde presentamos un libro conmemorativo del 70º aniversario del Congreso de La Haya, una reunión de los vencedores y vencidos de la Segunda Guerra Mundial que, desde un enfoque federal, comenzó a construir una Europa sin guerra, próspera, democrática, liberal y laica.

-¿No ha sido el Brexit un revés para aquel optimismo?

-Fue un engaño. Los euroescépticos británicos prometieron el paraíso y ahora están peor. Pero lo más importante del Brexit es que ha fortalecido la cohesión en el resto de la Unión Europea.

-¿Esa cohesión va a desarrollar al fin una política común en Defensa?

-Curiosamente los británicos quieren participar ahora cuando, antes, en cada reunión, el Reino Unido se oponía a cualquier iniciativa en esa dirección.

-¿Qué pasará con los refugiados?

-Europa tiene que ser más generosa con refugiados e inmigrantes, en general. Hay una obligación moral. El mundo es sólo uno. Pero está también el aspecto práctico. Somos una sociedad envejecida y necesitamos mano de obra para mantener el desarrollo y las políticas sociales. Pese a las mentiras de los populistas, Europa necesita en los próximos 15 años 50 millones de inmigrantes.

-¿El poder de Facebook, Google, Amazon... puede provocar una crisis en las democracias?

-El problema es que tratan de escapar de los impuestos. Europa se ha puesto las pilas y está armándose para que esas empresas coticen.

-El ministro Montoro ha anunciado que la tasa Google podrá financiar la mejora de las pensiones. ¿Es creíble?

-Es algo que he reflexionado y creo que tiene sentido. Hasta ahora, esas empresas aprovechaban los resquicios de la legislación para eludir sus obligaciones, que son multimillonarias...

-Hay quien sostiene que el modelo está agotado.

-Las grandes corporaciones están en eso. Les estorban el control y la legislación. La democracia es insustituible. Pueden buscarse fórmulas para adaptarla a los nuevos tiempos, pero sin olvidar que no es un juguete de los políticos. Ni un regalo llegado del cielo. Es la base de nuestra civilización y los demócratas sólo reaccionamos cuando la vemos en peligro, no antes.

-¿La reforma constitucional sería esa adaptación a los nuevos tiempos?

-Soy partidario de la reforma, pero será difícil debido a las garantías establecidas en el texto para que durara y no estuviera sometida al capricho del Gobierno de turno. Hace falta el acuerdo de los cuatro partidos. Queda mucho camino, pero parece que el PP, más renuente por el temor a que se abra el debate monárquico, ha dicho que lo está estudiando.

-Usted es republicano.

-Yo soy un republicano de la II República, de lo que fue y de lo que pudo ser. De la tercera no lo soy, pues debería haber un acuerdo ahora imposible. Además, el rey Juan Carlos y Felipe VI están cumpliendo con el papel encomendado en la Constitución.

-¿La tortilla del PSOE se ha deconstruido?

-Tengo confianza en el PSOE de Pedro Sánchez, que guarda lo mejor de la foto de aquella tortilla, pero adaptado a los nuevos tiempos. En este instante era el único que podía presentar una moción de censura. ¿Qué podía hacer el PSOE ante un Gobierno cuyo partido ha sido condenado en una sentencia demoledora? En esta crisis moral e institucional hacía falta hacer lo que se ha hecho.

-Hay socialistas de su generación que no confían tanto en Sánchez.

-Pero no podemos estar dando consejos no solicitados a quienes tienen la responsabilidad de liderar los nuevos tiempos. Ahora bien, espero que no se meta la pata negociando con los nacionalistas excluyentes. La pelota está ahora en el tejado de Ciudadanos.

-¿Al PP lo ve amortizado?

-Es que no sé qué le hace falta al presidente para dimitir. Pese a su resistencia numantina, no creo que aguante hasta 2020. Quizá tema ser procesado si deja de estar aforado.

-Los hay que ven amortizada la socialdemocracia.

-En toda Europa se percibe que se lograron los objetivos de desarrollar una educación, sanidad y pensiones públicas. Una vez alcanzado el sistema del bienestar, siempre mejorable, la gente pasa de la socialdemocracia.

-Organizó el Quinto Centenario del Descubrimiento de América y ahora estamos en el de la vuelta al mundo de Magallanes.

-Desde entonces hemos cambiado para bien y hemos retrocedido en otras cosas. El Quinto Centenario, perdón por la petulancia, fue un éxito. Lo principal es que se desarrolló sin un solo atentado. Eso transmitió la imagen de una España moderna, distinta a la imagen gris y cutre anterior.

-¿Ya no somos cutres?

-En la Transición, ahora contestada, el reformismo franquista y los actores políticos de la clandestinidad nos pusimos de acuerdo para construir un sistema. Ahora, quizá porque fuimos incapaces de transmitir la importancia de aquello, los intereses partididas pueden más que los generales. Eso está llevando al país a una situación preocupante.

-¿Está preocupado?

-Pienso en la deriva del independentismo o en la corrupción y creo que aún no ha pasado nada irreversible. Pero hay un riesgo de volver a tiempos grises. Tenemos que ser conscientes de ello, sobre todo los jóvenes.

-A estas alturas no le molestará que le pregunte por aquella etiqueta de gafe que le atribuyeron.

-Yo es que creo que la calificación de gafe es algo premoderno. Eso nos lleva a la superstición, algo propio de sociedades medievales, de brujos, milagreros, curanderos... Como no soy supersticioso, no me afectó jamás.