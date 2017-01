"Cal seguirá siendo el amo aunque yo lo supere en Tokio 2020"

-¿Nació en Lérida o en Lleida?

-Depende. Cuando hablo catalán digo Lleida y si lo hago en castellano, Lérida. No tengo problema.

-¿Se ve compitiendo en unos Juegos por Cataluña?

-No, soy catalán y español. No siento esa identidad como para remar por Cataluña. No quiero la independencia. Paso bastante.

-Ya ha superado a David Cal en oros olímpicos (dos por uno), ¿quiere cazarlo en Tokio en el total de medallas (Cal tiene cinco y Craviotto, cuatro) y convertirse en el deportista español con más trofeos?

-No es mi objetivo vencer a David Cal. Voy a lo mío. Iré a Tokio 2020 pensando en ganar medalla. Pero David es mi amigo, es el número uno, un referente del piragüismo y del olimpismo español. Él seguirá siendo el amo aunque yo lo supere.

-¿Lo anima a desbancarlo?

-Estuve con él hace no mucho en Portugal. Nos vemos poco porque vive en Murcia y ya no compite. De todas formas no hablamos de Tokio. Llegué hace cuatro días como quien dice de Río y no charlamos de piraguas.

-Andrea Fuentes, Arantxa Sánchez-Vicario y Joan Llaneras, ya retirados, también presumen de un póquer de preseas olímpicas, pero Mireia Belmonte ha ganado las mismas y sigue en activo. ¿Es un peligro?

-No es peligro ni nada. Comparar deportes es muy cruel o decir que uno es mejor compitiendo en distintos deportes. Mireia hizo cinco pruebas y un maratoniano sólo compite en una. O (el taekwondista) Joel González sólo puede participar en una disciplina y yo en dos. No se pueden comparar el número de medallas. Michael Phelps es un fuera de serie, pero hace 10 pruebas, no una.

-El alemán Ronny Rauhe y usted compartieron el bronce en K-2 200 en Río con un tiempo de 35,662. ¿Ha calculado la probabilidad de que dos palistas acaben en el mismo segundo, la misma décima, la misma centésima y la misma milésima?

-No me lo había planteado nunca. Es la primera vez que pasa en la historia de los Juegos. En los Mundiales sí ha sucedido. Y estoy encantado de haber sido yo. A ninguno nos interesaba revisar el tiempo, ni al alemán ni a mí, porque estuvo más justo que el bigote de una gamba.

-Ha sido abanderado en la clausura de los Juegos de Londres, ¿tiene la espina clavada con la ceremonia inaugural?

-Al final todo depende del día que compitas. En Río no podía serlo -lo fue Rafa Nadal- y tampoco en Londres -Pau Gasol-. Para mí sería un sueño, ya fui en la clausura, pero el horario no me lo permite, aunque de aquí a Tokio no sabemos ni cuándo será la competición.

-Toda España pensando que los tronistas -los participantes en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa- no sabían hacer la o con un canuto y resulta que usted ganó un oro olímpico con uno, Cristian Toro...

-No conozco a la gente que entra en ese programa y no soy nadie para criticar. Cristian participó con 18 años, era joven, le daban dinero, ligaba, quizás lo hubiéramos hecho todos. Se grabó en 15 días en verano, cuando no competía, se hartó de ligar e hizo de maravilla. Pudo seguir en el mundo de la farándula y dejó de ganar mucho dinero por ponerse a remar por 500 euros al mes. Eso tiene más mérito que otra cosa, lo otro era muy tentador.

-Usted también es apuesto y resultón, ¿cómo lo lleva Celia, su esposa?

-Siempre he sido muy formal. Estoy casado, con una niña, ya no pienso en esas cosas, un hombre hecho y derecho. Cristian Toro tiene 24 años y también está enganchado a su novia. Somos tranquilotes.

-Ha saboreado podios con Zapatero y con Rajoy, ¿quién ha hecho más por el deporte español?

-Nunca me ha faltado de nada, no me han fallado las becas. No he notado diferencias, así que no me mojo.

-Convenza a un chaval: ¿por qué es mejor subirse a una piragua que jugar con la PlayStation?

-No es incompatible, hay que divertirse. No pasa nada por jugar a la Play; me sabe mal cuando echan cinco o seis horas en la pantalla. Hay que organizarse porque se puede hacer todo: marcarse metas, estudiar, pelear, entrenar, esforzarse y sacar tiempo para una caña y para la Play.

-¿Qué hay de leyenda urbana en la cacareada actividad sexual en la Villa Olímpica?

-Hay cajas de preservativos y muchas máquinas expendedoras gratis. Me traje 40 ó 50 de Río para regalárselos a mis primos porque vienen personalizados con los aros. Se distribuyen pero no se usan. Que haya no significa que se utilicen, es muy distinto. Dan condones en los Juegos, pero nunca usé uno... en la Villa.

-Hay un pique sano en el agua, pero el piragüismo golea al remo en medallas olímpicas: 16-1.

-No nos cachondeamos, al revés. Cuando más trato hay con los remeros es cuando vamos a Sevilla. Nos llevamos muy bien con el equipo nacional, que entrena en el CAR. El único pique es cuando nos cruzamos, chocamos y nos pegamos cuatro gritos. Es como si me dicen que por qué no hay éxito en otro deporte. Piragüismo y remo son diferentes, no sé por qué hay esa diferencia de medallas.