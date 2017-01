"Creo que necesitamos más calma y menos ambición"

-Vuelve a estar de moda con su nuevo disco, Calma. ¿Se siente más cantante o compositor?

-Hace unos años decía que no quería ser cantante, porque siempre mi gran vocación fue la de autor. Pero me quedaba la espinita de cantar, porque me podía la timidez. Me daba pánico presentarme ante la gente y me temblaba la voz.

-Pero un día decidió que debía pasar de la composición a subirse a un escenario.

-Yo escribía las canciones para otros artistas e intentaba imitarlos en su forma de cantar. Pero alguien un día me dijo que tenía que cantar esas canciones que yo guardaba. Y fue cuando rompí la timidez que tenía y salí al escenario.

-¿Recuerda esa primera vez?

-Me dieron una guitarra y estuve dos horas cantando. De ahí salió el primer disco mío. Era el año 1973, y se titulaba Mis canciones. La primera canción de ese disco era Celos de mi guitarra.

-Desde entonces no se ha bajado del escenario y han pasado más de 40 años.

-Cuando la gente canta tus canciones y cuando encuentras la sonrisa del público, entonces te atrapa el escenario y ya es más difícil decir que sólo quieres ser compositor. Es curioso que después de tantos años están los teatros llenos, allí donde me presento.

-Pero hay todavía gente que cree que ha dejado la música, porque no sale en televisión.

-No es así, yo voy a televisión cuando tengo algo que ofrecer. Es verdad que la gente a veces te dice: "Ya no cantas, ya te has retirado". Y entonces hay que explicarle que no salgo en televisión porque, entre otras cosas, ya no hay programas musicales en televisión.

-Pues sí, la realidad actual es esa. La música no tiene gran espacio en la tele.

-Sólo María Teresa Campos le echó valor y se opuso a la idea de que los cantantes bajan la audiencia. Ella ha abierto un espacio en su programa donde van los artistas y eso se lo agradezco de corazón.

-De cualquier forma, asistiendo a sus conciertos se aprecia que su público sigue siéndole fiel.

-Mi público de siempre es muy fiel. En mis conciertos veo gente de mi edad y un porcentaje alto de jóvenes. Claro, eso sorprende, pero cuando les pregunto siempre me contestan que sus padres les hicieron quererme cuando eran niños. Muchos de ellos se han criado conmigo y han ido creciendo junto a mí.

-A su último disco lo ha titulado Calma. Curioso, en una sociedad que cada vez va con más prisa.

-Estamos yendo a una velocidad de vértigo en todas las cosas, no encontramos un momento de calma para escuchar una canción o leer un libro o contemplar la naturaleza en su estado puro. Yo pido calma para pensar y poder escuchar. Creo que necesitamos más calma y menos ambición.

-En este nuevo trabajo ha contado con la participación de su hijo Pablo.

-Pablo se encargó de la selección de los músicos para los arreglos que pretendía hacer en este disco. Él tiene una mentalidad muy norteamericana y escucha la música de otra manera. Este disco está grabado en Los Ángeles con músicos americanos, y se nota la diferencia.

-Creo que le dedica una canción a su nieto.

-Sí, curiosamente, en este disco hay dos músicos, en esa canción que le dedico a mi nieto Guillermo, que ya tocaban con Fran Sinatra. Es una canción infantil pero que tiene unos arreglos con tonos jazzísticos, algo maravilloso. Esos dos músicos son muy mayores.

-¿Le sigue cantando al desamor?

-Está claro que las grandes baladas de la historia tratan del amor o del desamor. Ese sentimiento va dentro de nosotros y está muy a flor de piel. El amor, el desamor, la fidelidad o la infidelidad siempre se pueden convertir en canciones sea el tiempo que sea.

-Se le aprecia un hombre feliz cuando acaba de cumplir 72 años.

-Soy transparente. Cuando estoy triste se me nota, y cuando estoy feliz también se me nota mucho. Soy incapaz de fingir nada.

-Usted está muy vinculado con Andalucía.

-Es mi segunda tierra. Pasé en Sevilla desde los 13 a los 20 años. No podría haber escritor canciones para Isabel Pantoja o Rocío Jurado si no hubiera vivido antes en Andalucía.