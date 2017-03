"Eros, ternura y sexualidad, claves para la pareja"

-su último libro se titula Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. ¿Es más difícil decir adiós que hasta pronto?

-Si la ruptura es de mutuo acuerdo, que muy pocas veces ocurre, el adiós es rotundo. El problema es cuando uno de los dos entra en desamor y la otra parte de la pareja sigue amando. Ésta es una pérdida terrible. Cuando se muere alguien hay unos rituales, enterramos al otro y sabemos que no va a volver. Cuando hay una ruptura en la pareja, el otro está en Cuidados Intensivos. El 60% de las consultas psicológicas están relacionadas con los problemas de pareja.

-Hay una tendencia hacia la idealización de la pareja. ¿Por eso es tan difícil olvidar?

-Es educacional, tendemos a idealizar al amor como algo incondicional porque nos lo han presentado así siempre, pero es algo más terrenal. Eso nos lleva a chocar continuamente con la realidad, con la justificación de por qué el otro es así, aunque la relación sea dañina y no satisfactoria.

-¿Es mejor recordar sin rencor?

-Si alguien ha formado parte de nuestra vida es imposible no recordarlo, como no sea con amnesia. Lo que hay que intentar es algo parecido al perdón. La clave está en tener un recuerdo libre de afecto, como ocurre con el primer amor, con un sentimiento neutro.

-¿La situación de soledad es diferente para hombres y mujeres?

-La mujer tiene una mayor inteligencia emocional. Cuando hay una ruptura traumática, ella llora y se siente mal unos días, vuelve a salir con amigas, pero tarda en tener pareja de nuevo. El hombre no, suele salir más rápido, pero enseguida busca una nueva pareja.

-En una sociedad donde prima el ya, ¿el amor también es instantáneo?

-No hay tolerancia al fenómemo de esperar y estamos en la cultura de lo desechable, pareja incluida. Hay cada vez más parejas jóvenes que se separan después de tres años de convivencia porque piensan que es más fácil arrancar a vivir con otra persona que intentar solucionar el problema. No sé si es mejor no hacer el esfuerzo de salvar la relación o aguantar 50 años una pareja tóxica.

-¿Han evolucionado los roles de pareja?

-Últimamente se tiende a una androginia psicológica. Son relaciones democráticas donde hombres y mujeres no tienen papeles predeterminados.

-¿Cómo han incidido las redes sociales en las relaciones de pareja?

-Es la peor herramienta para las personas controladoras y obsesivas. Han roto muchos rituales de la pareja. Tienes que tener contacto físico con tu pareja, olerla, etcétera. No creo en el amor por internet. No compraría una casa o un automóvil por internet si no lo veo. El amor a través de las redes sociales toma otras dimensiones y crea riesgos nuevos en la relación.

-¿Es la obsesión por el otro una excusa para el miedo ante la soledad?

-La obsesión crece en las personas dependientes cuando el otro ocupa todo su cerebro. En Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido hay varias técnicas para anular esta dependencia y los pensamientos obsesivos. Siempre es necesaria una ayuda terapéutica cuando esta dependencia es muy grande, pero hay diferentes trucos que pueden hacermás fácil el paso por las diferentes etapas del duelo.

-¿Alguna fórmula para evitar los divorcios y separaciones?

-En las relaciones sanas de pareja debe haber deseo y sexualidad, pero también por parte del otro. A esto se unen proyectos de vida, lealtad y ternura. El mejor momento para conocer si una pareja funciona es el poscoito. Éste es el momento en el que se sinceran y en el que se quedan solos. Cuando se va Eros, quedamos los dos desnudos y tenemos que hablar. También es importante la ternura, que el dolor del otro te duela y su alegría te ponga contento. Hacer el amor, con la mejor amiga o el mejor amigo, y siempre con ternura. Ésta es la clave para que las relaciones funcionen.

-¿Quien ama mucho, tras la decepción, desama mucho?

-La entrega al otro tiene puntos innegociables como la dignidad personal o los principios. El individualismo también es posible en pareja llevando a la práctica el principio te quiero y me quiero.