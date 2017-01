-¿Qué tiene el Estrecho de Gibraltar que siempre vuelve?

-El Estrecho de Gibraltar es como el Everest para un alpinista, es lo que todo nadador quiere cruzar alguna vez en su vida. A nivel internacional, da muchísimo prestigio y además es una zona muy española, muy nuestra.

-Cumplidos los 42 y con innumerables éxitos a sus espaldas, ¿afrontar retos así es un ejemplo para los cuarentones?

-Antes pensábamos que con 40 años ya uno era una persona mayor. Ahora me he dado cuenta de que no es así. En mi caso, sigo entrenando cada día con el equipo nacional, a un altísimo nivel y es por eso que quiero que sirva de reivindicación, demostrar a más de uno que se pueden hacer muchas cosas en la vida, aunque se vayan cumpliendo años. No vengo a batir ningún récord, vengo a demostrarme que sigo siendo capaz de ponerme a prueba.

-Cuando David Meca cruzó el Estrecho por primera vez era una rareza. Ahora vienen por cientos cada año para seguir su rastro.

-Igual abrimos puertas. Cuando lo hicimos (habla en plural porque arrastra a un equipo de catorce personas) en 1999 este deporte no era muy conocido, no era seguido y hoy en día viene gente de todo el mundo, hay travesías en distintos sitios del Mediterráneo, por todo el mundo. Es bonito que hayamos podido potenciar este deporte en nuestro país. Es un orgullo.

-Es inevitable preguntar si alguna vez ha pasado miedo en el mar. ¿En qué piensa usted cuando nada entre dos continentes?

-De alguna manera no puedes evitar pensar que el agua, en esta zona en concreto del Estrecho, le quita la vida a mucha gente y a mí, en cambio, me lo ha dado todo. El agua es mi pasión, mi trabajo, mi vida. Sin embargo, a muchas personas se lo quita todo, a gente que intenta venir a un nuevo mundo. A la vez, se te pasan muchas cosas por la cabeza porque es muy duro y te dices durante la travesía que no puedes tirar la toalla. Lo más bonito, sin duda es cuando ves África de fondo.

-¿Hay más tiburones dentro del agua o fuera?

-Sin duda, hay más fuera [se ríe]. En el agua no me preocupan porque los tiburones son más lentos que yo.

-¿Desayuna usted fuerte antes de lanzarse al agua o se alimenta sobre la marcha?

-Normalmente afrontas un reto así muy temprano, así que te levantas un par de horas antes e intentas desayunar bien con barritas, pan, algo de fruta, yogur... Lo que pasa es que yo en esta época no suelo tener mucha hambre.

-Usted, además de un hombre récord en el agua, ha sido y es presentador, actor, modelo y ahora también conferenciante motivacional ¿Qué le satisface más cuando pisa tierra seca?

-Las conferencias motivacionales que estamos haciendo me gustan, lo disfruto mucho porque en cierta medida hay un paralelismo entre una empresa que se marca unos objetivos y una persona que intenta cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar. Se trata de esfuerzo, motivación, trabajo y sobre todo de ilusión; es lo que nos hace ser campeones en la vida.

-¿Siempre comienza usted el año así, a las bravas?

-Uno nunca se acostumbra a esto. El primer día del año dejas a la familia y te vas por carretera con destino a la otra punta del país para intentar hacer algo que muchos consideran una locura. Es mi pasión y llevo toda la vida en esto, así que imagino que ya no tengo solución.