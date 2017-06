"Hago más de 20.000 km al año de entrenamiento"

-¿Cuándo se inició en el duatlón?

-En 2011 decidí pasarme a esa modalidad después de muchos años practicando atletismo, en el que en categoría absoluta fui quinto de España en pista cubierta en 1.500 metros lisos y sexto al aire libre, y en la sub-23, subcampeón en dos ocasiones. También fui internacional. En 2004 hice el triatlón de Punta Umbría y me llamó la atención, aunque tenía claro que mi capacidad en la natación no me iba a permitir nunca rendir a un buen nivel. En 2006 y 2007 participé en un par de duatlones a nivel local y regional con buenos resultados, lo que me dio más confianza. Tras pasar una época complicada, en enero de 2011 decidí dedicarme al duatlón.

-Y desde entonces ha conquistado en citas mundialistas dos medallas de oro, otras dos de plata y una de bronce, además de cinco títulos de campeón de España en la distancia olímpica y otros dos en duatlón cross. En mayo se proclamó campeón de Europa, competición en la que lo máximo que había conseguido era una plata.

-El Europeo era el único gran título que me faltaba. He logrado cerrar un círculo: ser campeón de España, de Europa y del mundo. Al final todo consiste en plantearte objetivos para mantener la motivación.

-Su próximo gran reto es el Mundial de Penticton (Canadá) que se disputará el 19 de agosto. ¿Cómo lleva la preparación?

-Pues se ha complicado un poco porque he tenido una infección de garganta y oído y ahora una conjuntivitis vírica. Pero bueno, son cosas normales que a veces me hacen dudar si llegaré en forma, pero quedan aún casi dos meses y confío en llegar bien.

-¿Cuántos kilómetros hace de entrenamiento en un año?

-¡Uff! No lo sé [saca la calculadora del teléfono]. Aproximadamente hago unos 300 kilómetros de bicicleta a la semana, algunas más y otras menos, lo que son 15.600 al año, y corriendo otros 80, que son 4.160. Sale algo más de 20.000 kilómetros y dentro de este mundillo no soy, ni mucho menos, el que más volumen hace. Hay épocas en las que sí hacemos mucho volumen, pero por norma solemos focalizar más el trabajo en los ritmos de competición.

-¿Considera que tiene suficientes ayudas?

-No, ni mucho menos. Espero tener la ayuda que ha sacado la Diputación de Huelva este año, y económicamente me apoyan Asisa y Ferrer Hotels, a través del club Mallorca Training. Luego tengo material deportivo que me suministra la empresa Macario Llorente: bicicletas Stevens en propiedad, componentes Shimano y Pro, cascos Met, pedales Steve y zapatillas y ropa deportiva Pearl Izumi. Además cuento con la ayuda de Adarsa, concesionario de Mercedes, que me cede una furgoneta, y de la UCAM, que me posibilita hacer a distancia un grado de Nutrición Humana y Dietéticia, y también está Tamalpais, una distribuidora de artículos de ciclismo.

-Si se busca Emilio Martín en la Wikipedia no sale prácticamente nada en español. En cambio sí figura mucha información sobre usted en la enciclopedia colaborativa de la red en francés.

-Creo que se debe a que en Francia hay alguna persona que le gusta el duatlón y ha subido cosas. Pienso que en Francia se valora mucho más cualquier modalidad deportiva.

-¿Se siente reconocido fuera de Huelva?

-Me siento muy poco valorado en cuanto a medios especializados se refiere. Creo que cumplo con mi parte, tengo redes sociales y las muevo lo que puedo y he obtenido buenos resultados internacionales. En realidad, casi prefiero que no me reconozcan porque, por mi forma de ser, me gusta ir tranquilo a los sitios. Soy una persona tímida e introvertida. Pero si se me conociera más quizá fuera más sencillo que se abrieran puertas.

-¿Qué sintió cuando al Estadio Iberoamericano de Atletismo se rotuló con su nombre, Emilio Martín.

-Es el mayor reconocimiento que se me ha podido hacer en mi tierra. Mucha gente en Huelva ha peleado durante muchos años para que la capital onubense contara con una pista de atletismo. Es un orgullo y una enorme satisfacción que ahora haya un gran estadio.

-¿Le interesa la política?

-Como a cualquier ciudadano. Al final, la política me cansa porque ves muchas cosas que no tienen lógica.

-¿Qué le parece Donald Trump?

-Un personaje que no debería haber llegado donde ha llegado. Es como cuando mandamos a Chikilicuatre a Eurovisión, pero más serio. Es el presidente del país más poderoso del mundo.

-Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el paro y la corrupción son las mayores preocupaciones de los españoles.

-El CIS no tiene ni idea de lo que le preocupa realmente a la gente. Lo que de verdad le interesa, por ejemplo, es si Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid.