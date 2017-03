"Luchar sólo por la igualdad de la mujer a veces es cortoplacista"

-¿quienes no se digitalicen están condenados a ser marginados sociales?

-No sé si marginados, pero se perderán mucho bueno. Y hacen caso omiso a sus posibilidades para contribuir al avance de la sociedad.

Cuando no quieres cambiar, pierdes la curiosidad y rechazas lo nuevo, empiezas a envejecer"

-¿No es paradójico que cuantas más horas pasa un individuo en internet menos instruido es?

-El aprendizaje conlleva una responsabilidad y un esfuerzo. Una cosa es navegar pasivamente y otra asimilar los contenidos.

-Habla en su libro de transformaciones meteóricas...

-No sabemos cómo va a ser el mundo mañana porque los periodos se acortan.

-...pero la pausa es buena.

-Es buena la reflexión; sin embargo, cada vez tenemos que actuar más casi por conocimiento inconsciente. Por eso son importantes los principios sólidos, para que incluso la respuesta pronta no sea una gran metedura de pata y, si lo es, que el aprendizaje sea rápido.

-¿Qué no sabe de nosotros Google?

-Lo mismo que nosotros: qué vamos a hacer mañana.

-¿La piratería informática puede cambiar el resultado de unas elecciones?

-Con la tecnología se pueden cambiar cosas positivamente; es decir, comunicando, convenciendo a los votantes para que te elijan... Y negativamente: hackeando. Es una herramienta y el responsable de su uso es siempre un ser humano.

-¿Pero es verosímil la teoría sobre el triunfo de Trump?

-A través del hackeo se pueden cambiar cosas y hacer daño. Pero cada vez más personas acceden a la información; por tanto, pueden ejercer con mayor conocimiento su derecho al voto.

-Dice que la revolución digital produce vértigo, pero que no podemos negar la realidad y estar atrapados en el "valle de la muerte". ¿En internet está la vida?

-La vida está en sacar el máximo provecho de los dones y las posibilidades que están a tu alcance. El "valle de la muerte" es cuando no quieres cambiar ni experimentar, pierdes la curiosidad y rechazas lo nuevo. Entonces empiezas a envejecer.

-¿Es hora de ponerle puertas al océano de internet?

-No es bueno ponerle cotos a nada, sino generar criterio a los internautas; pero la asignatura Criterio no viene en los libros. El algoritmo mágico que lo genera está desgastado en favor del que me lo den todo hecho. Ese balance no está equilibrado. Pero poner coto no es la solución.

-¿Van a desaparecer los periódicos de papel?

-Los periodistas generan ese discurso y al final harán que sea verdad. El ser humano ha ganado en sofisticación y en la capacidad de elegir. Pero siempre estamos vaticinando el fin de algo.

-¿Se cansa una ejecutiva a la que le va bien de que le hablen de que a las mujeres les va fatal?

-Me canso de que aún se vea que la diversidad se vincula a hombres y mujeres en el mercado laboral, cuando la realidad es ésa, pero también que trabajan robots y máquinas, y gente de varios países en un solo proyecto.

-¿Cómo vive una sevillana que ha triunfado en el sector privado que Andalucía sea la región de Europa con mayor diferencial de salario favorable al sector público?

-Mal. Presumo de Andalucía y del Betis, pero estas estadísticas y otras desigualdades las llevo mal, aunque cuando intentas cambiar las cosas es muy difícil y hay mucha resistencia al cambio.

-¿Somos conservadores?

-Mucho, creemos que esto es lo mejor del mundo sin haber visto el mundo. Somos poco proactivos, nos gusta quejarnos y la queja lleva a poco. Hay mucho talento por desarrollar, pero está adormecido.

-¿Quién tiene más cualidades de líder: Trump o Putin?

-Una parte fundamental del liderazgo es la atracción de talento, la capacidad de atraer gente a tu alrededor; por eso ganas unas elecciones. Ahora bien, no trabajaría para ninguno.

-¿Cuál ha sido la mayor burrada machista que ha oído en un consejo de administración?

-Ya no se oyen tantas, pero en mi vida ejecutiva una vez me dijeron que por qué exigía un coche de compañía, si era porque mi marido no tenía, cuando simplemente venía en mi contrato.

-¿Es la lucha de sexos heredera de la de clases?

-Son paralelas y al final todas tienen algo en común. Luchar sólo por la igualdad de la mujer a veces es cortoplacista; deberíamos mirar hacia fuera, combatir cualquier injusticia y quizás se conseguía también una mayor igualdad con las mujeres.

-Presidió cuatro años el Consejo Social de la Hispalense. ¿Está alejada la universidad de la sociedad?

-La universidad, la sociedad y el mundo empresarial están a mayor distancia de la deseable.

-¿Antes era mejor?

-Mejor es un juicio de valor. No hay mayor motivador que el hambre, las ganas de superarse, la sana ambición, y en esta sociedad, en la andaluza y en la española, a veces son conceptos mal vistos, igual que el error. Una sociedad que no ve bien ni la ambición ni el afán de superación y castiga el error se queda con la mediocridad.