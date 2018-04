"Pasé miedo cuando vi en directo la que se formó con John Cobra"

-usted ha pasado en poco tiempo de ser extremadamente reservado a abrir perfiles en redes sociales e incluso escribir un libro, El motor del éxito. ¿Qué le ha llevado a salir de la cueva?

-Estuve en la sombra y en un segundo plano hasta hace dos años, que di mi primera entrevista en profundidad. En redes sociales, empecé a exponerme más con Instagram porque me he dado cuenta de que ahora se valora más a la gente que se dedica a internet, y no es como antes, que se nos consideraba unos frikis.

-Su libro destaca por la sinceridad. Habla de sus éxitos, pero también de sus problemas de pareja o de decisiones equivocadas.

-Desde que tenía diecisiete años de edad, he trabajado en internet enfocado a negocio. Con el libro buscaba contar una experiencia real tanto de éxitos como de fracasos, cosas que han funcionado y que han fallado. Y también reflejar mi experiencia vital con aspectos más personales, como el deporte.

-¿Creó Forocoches por un Renault Laguna?

-Fue una de las causas. Fue mi primer coche y lo compré porque ya me dedicaba a internet antes de Forocoches, con varias webs de éxito, como una de relatos de literatura erótica. A mí siempre me han gustado mucho los foros para debatir con la gente y conseguir información. Creé Forocoches para que se hablara de coches. Una causa muy sencilla.

-Forocoches tiene un millón de usuarios. ¿Cuál es la receta para no morir de éxito?

-Limitar el acceso para que sólo se pueda entrar por invitación de los usuarios. Eso permite que yo tenga un control de la gente que entra a escribir. Para leer no es un problema, porque cuanto más tráfico, mejor. No se puede morir de éxito por los foros, pero sí por el contenido. Y en este caso, está muy controlada la gente que participa.

-¿Es clave la automoderación?

-Es un elemento importante. En vez de añadir gente como moderadores, los usuarios son los propios moderadores del resto.

-El diseño es algo arcaico. ¿Es intencionado o por falta tiempo para cambiarlo?

-Es un estilo retro, digamos vintage, de principio de los años 2000. Podría contratar diseñadores para cambiarlo. Pero es sencillo y la gente está acostumbrada. Tampoco creo que ponerlo a la moda aporte algún beneficio, porque lo que hay funciona y sigue creciendo.

-¿Cuál ha sido la oferta más alta por Forocoches?

-Hace casi diez años, un gran grupo de comunicación me ofreció dos millones por el 51% de la propiedad. En 2006 también hubo otra oferta de una gran empresa. Pero tampoco es que yo busque la venta, a no ser que reciba una oferta tipo la de Milanuncios, en la que pagaron cien millones a un tipo de Badajoz. Pero insisto, no hay nada en marcha.

-De Forocoches surgieron troleos míticos como la victoria de John Cobra, los mariachis del Comité Federal del PSOE, o las salvadas de Cepeda en OT.

-Pero lo de Cepeda no salió bien. También fue muy buena la de Blas de Lezo en Inglaterra. Los troleos son como gamberradas, por las risas como se dice en internet, y hace que se hable más y haya más tráfico.

-Aunque no tiene un papel directo en los troleos, ¿le generan orgullo o temor por las implicaciones legales que puedan tener?

-He pasado por todas las situaciones posibles. Con la de John Cobra tuve un poco de miedo porque lo vi en directo en la tele. Pero luego no pasó nada. Hablan de Forocoches como si fuera un sujeto único cuando es realmente un grupo de gente dentro del foro. Ahora ya lo tengo normalizado y me hace gracia si es gracioso. Si el Tekila gana Got Talent, pues que gane y ya está.

-También hay muchas críticas a Forocoches por su machismo. ¿Falla la automoderación?

-Hay un porcentaje de usuarios con un humor algo cavernícola al que llamo Los de a fregar por una frase de Homer Simpson que repiten. Luego evolucionan y les deja de hacer gracia, pero siempre entra gente nueva un poco cavernícola. El control es muy difícil cuando se trata de opiniones.

-Si pudiera volver atrás, ¿qué le diría al chaval de Palencia encerrado en su cuarto con ordenadores que usted fue?

-Que comprase bitcoins nada más salir en 2012.