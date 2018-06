"Rajoy estaba amortizado, nunca debió ser presidente"

-el himno de Pemán, el disparate de Tono, la parodia de Muñoz Seca o el surrealismo de Lorca, ¿cuál de estos autores andaluces habría descrito con mejor la realidad de hoy?

-Pemán fue un escritor extraordinario, un poco defenestrado por la envidia y el olvido; Tono fue un genio; Muñoz Seca, un ejemplo humano, más que literario, y Federico es un poeta maravilloso, excepcional, único. Ninguno habría descrito bien la realidad de hoy porque se habrían quedado patidifusos.

-¿A cuántos escritores de periódicos españoles ha leído que sean mejores que el celebrado Tom Wolfe?

-Muchísimos. El 95% de los columnistas españoles de 20 años para acá son mejores, fue un gran showman. Es uno de esos mitos que los italianos llaman i soliti, los de siempre; decir que era una mediocridad puede llevarte a la cárcel.

-Su periódico es muy de Rajoy y usted no tanto. ¿Son más libres los medios de derechas que los de izquierdas?

-Mucho más. La izquierda es muy dogmática y no tiene sentido del humor. La derecha es más liberal. No sólo con Rajoy, en La Razón he puesto a parir al dueño del periódico, a La Sexta... No entiendo el mundo de la comunicación de hoy. Cuando escribía en el Abc, en el Diario 16, en el Ya, sabía dónde estaba. Ahora es muy confuso; al único que tienes ser fiel es a ti... si te lo aceptan.

-Siempre cita a Santiago Amón para afirmar que "en España no cabe un tonto más" aunque quizás no dejan de proliferar...

-Fue mi profesor de Latín, Griego, Ética, Estética, Literatura, Toros, Música, Comportamiento... Proliferan muchísimo y es lo único en que se equivocó. En España en los últimos 20 años hay 30 millones más de tontos.

-¿Estaba amortizado Rajoy?

-Sí, antes de ser presidente. Nunca debió serlo. Es honesto y muy válido hasta el límite que le corresponde, pero es producto del delito de Aznar, que ha sido la persona más nefasta del PP en los últimos 25 años.

-¿Se está anaranjando?

-Antes no había forma de elegir. La única elección era la abstención.

-¿Hará alguna vez las paces con Montoro?

-No, es un auténtico sinvergüenza, falto de vergüenza. En campaña dijo que bajaría los impuestos y al tomar el poder, los sube, se carga a la clase media y favorece a la altísima, a los millonarios. Y se reserva mantener la puerta giratoria para su futuro; por tanto, es una persona que no tiene vergüenza.

-Defina la España actual.

-Es la nación más antigua de Europa y la única que no tiene Estado.

-¿Debería haber en España un referéndum para la independencia de Cataluña?

-Si se plantea y es legal, desde luego, pero el sevillano, el canario y el valenciano tienen el mismo derecho de voto que el catalán. Yo elegiría que siga en España.

-¿Se atrevería a veranear en Figueras o Cambrils?

-Nunca he ido y no me apetece nada cambiar a mi edad. Soy de veraneo cantábrico. El Mediterráneo es el mar de la cultura y del comercio, pero no del veraneo.

-Si Tip levantara la cabeza, ¿qué diría de Puigdemont?

-Era un hombre muy caritativo. Diría que es un payaso.

-¿Lo de ETA es un paripé?

-Como banda terrorista está derrotada, pero no ha sido vencida porque está en las instituciones. La entrega de las armas es un paripé. Tiene que aclarar muchos asesinatos e indemnizar con miles de millones a las víctimas. Cuando el dinero fluya para los perjudicados, se podrá hablar del principio del fin de ETA. ¿Cuál ha sido el fin del hortera del tupé de Artur Mas? Cuando ha tenido que apoquinar.

-¿No sería un gesto que las víctimas de ETA confesaran a los sacerdotes vascos para absolverlos de sus pecados?

-No se puede comparar al actual obispo de San Sebastián, monseñor Munilla, con monseñor Uriarte y monseñor Setién, porque estos dos no estaban con el nacionalismo, sino con ETA.

-¿El PNV siempre gana?

-A veces pierde, lo que pasa es que se ha convertido en un negocio. El que pertenece a un batzoki tiene muchas más posibilidades de encontrar trabajo que el que no. El PNV es lo que en España significaría la ultraderecha, el puro franquismo político, social, religioso, económico...

-¿Son buenos tiempos para el humor?

-Se ha perdido muchísimo ingenio, talento, ganas de sonreír. España siempre ha sido lírica y satírica.

-¿Quién era el más gracioso en el Debate sobre el estado de la Nación?

-Tip, no ha habido nadie como él. Mingote, Ozores, él y yo tomábamos el aperitivo al acabar el programa de radio. Un día, al llegar al bar, había un pobre en la esquina y Tip lo convidó a tomar el aperitivo. No sabemos cómo lo hizo y al final... pagó el pobre lo de los cinco. Decían que si hubiera nacido en EEUU, Groucho Marx no existiría. Y yo lo creo.

-¿Hacía más trampas al mus Mingote o usted?

-Ninguno. Nos aburría muchísimo jugar. Antonio jugaba fatal y yo un poco mejor pero tiraba la partida rápidamente.

-¿Lo han dejado sin armas de seductor al estar mal vistos ya los piropos?

-Siempre he sido muy objetivo. No le he dicho un piropo en mi vida a una fea. Pero a las guapas sí. Prefiero ser condenado a 20 años de prisión a perder mi capacidad de elogiar al ser más maravilloso que hay en el mundo.