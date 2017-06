-¿Colmenas, abejas, miel y zumbidos en una red social?

-Nuestra idea era tener una referencia como Twitter tiene el pajarito. La abeja es un insecto muy trabajador, que produce miel, emite un zumbido y las colmenas son grupos. La similitud es perfecta y la idea de un empleado. La inicial era WeBee, pero lo cambiamos por be. En Estados Unidos abrevian (FB, TW, IN). Bebee va a ser BB, en todos los idiomas igual... No tiene historia. Es perfecto: insecto trabajador, sociable, vital, bien visto...

-Pero, ¿naranja?

-El naranja y el hexágono son un poco por diferenciarnos. Hay redes cuadradas y redondas, azules, rojas, negras, amarillas... Nos diferenciamos: la abeja, el hexágono y el naranja, un color que mezcla seriedad y juventud. Ni amarillo ni rojo.

-¿Se acabó la frase "niño, suelta el ordenador y a la calle a echar currículums"?

-No funciona. Tampoco darse de alta en las redes sociales y no hacer nada. Esto es una inversión diaria; no hay resultados a corto plazo. No vale subir el currículum y ya está. Te damos las herramientas para que publiques tus servicios, ofrezcas tu perfil y te des visibilidad. ¿Qué debes hacer? Escribe sobre lo que sabes y muéstrate.

-Crea una imagen, ¿no?

-En Bebee se integra la persona completa. Por eso lo llamamos marca personal y no marca profesional. Detrás del profesional está la persona. Lo que funciona es el networking, que llamábamos antes, y sonaba fatal, enchufe. En la vida real, el networking es lo que funciona: tener contactos, gente que te lleva a un estadio diferente. Conozco arquitectos muy buenos que no tienen trabajo y otros que se están hinchando. Quizás los segundos no son mejores, pero la diferencia es la comunicación. Hoy, saber venderse y saber comunicar es básico para todos los profesionales. Hemos venido flipando porque en Silicon Valley todas las carreras tienen teatro. Tú imagínate que el grado de Economía tiene teatro... Aquí debería pasar igual. Ellos saben que todos los profesionales deben saber vender. Es parte básica para cualquier profesión, incluso para un fontanero. Un fontanero allí tiene su blog, su posicionamiento en Google y, por ende, más clientes. El debate allí no existe. Aquí estamos empezando a eso: hay que diferenciarse...

-¿Cómo se sigue gestionando el crecimiento?

-Aún somos muy pequeños. Esperamos llegar a 20 en un año más y a 40 en dos. Estamos creciendo orgánicamente, sobre todo a través de Google. Todas las ofertas se indexan en Google y eso atrae tráfico orgánico. Otra cosa son los perfiles, porque en cuanto eres un poco activo Bebee te posiciona en primera página y hace un efecto llamada, sobre todo en buscadores y redes sociales. Genera lo que sería un boca a boca. Estamos en unos 300.000 usuarios nuevos por mes. Esperamos llegar a diciembre, a ver si lo logramos, con medio millón de usuarios nuevos al mes.

-¿Dónde piensan llegar siendo españoles? Es un hándicap...

-Creo que sí lo es. Obvio. Pero hay una apuesta americana decidida. Tenemos un CEO de allí y no ningún iluminado, como Javier Cámara, en América. Es decir, por muy bueno que sea, hay que ser inteligente y saber que allí un españolito no... Que te vean como empresa americana, aunque tus fundadores sean españoles. Que te vean con una apuesta decidida por Estados Unidos, si no, olvídate. ¿El límite? No lo sé. ¿Por qué no soñar con ser la primera red social española y europea o con 400 o 500 millones de usuarios? Soñar es gratis...

-¿Las redes sociales nacen, crecen y mueren?

-Si no mutan, sí. Correcto. Si no se adaptan y no innovan pueden desaparecer. Twitter está pasando problemas, Linkedin también tiene sus serios hándicaps con la compra de Microsoft, el engadgement -compromiso de los usuarios con la red- es muy bajo. Un modelo es Facebook: innova, compra Instagram y hace cosas nuevas. Ha puesto historias diarias, vídeos en directo... El secreto es innovar y adaptarte o cualquier red social puede morir. El problema de Tuenti es que nació y murió local. No tiene sentido una red no global; no tiene nada que hacer y con una marca española menos.

-¿No está todo inventado?

-Eso parece; realmente, no. Tenemos muchas diferencias. Una es el muro. Aquí está personalizado en base a tus intereses, en otras en tus seguidores. Aquí, si estás en tal colmena, te salen personas que no conoces pero que tienen tus mismos objetivos. Porque, no nos engañemos, a las personas que conoces ya les has pedido trabajo y, si no te lo han dado ya, no te lo van a dar. Bebee se enfoca en el networking de tercer grado. En el primero están familia y amigos; segundo grado es amigos de amigos; y tercero es gente que no conoces.

-¿Cómo surge Bebee?

-Nos dimos cuenta de que cuando haces un post en cualquier red social llegas a un 8% o 10% de tus seguidores y queríamos cambiarlo. Si te has trabajado tu red, debes llegar al 100%. Bebee asegura una llegada orgánica. Para hacer un networking más efectivo pensamos en qué nos une a las personas. Porque, al final, vas a vender mucho más a aquel cliente con el que empatizas, con el que te llevas bien o con el que compartes algo.