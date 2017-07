"Siempre intento contar una historia con los sabores "

-cocina, fútbol... son dos mundos que a priori no tienen nada que ver.

-Para mí sí tienen mucho que ver. El fútbol me hizo salir muy pronto de casa y al ser tan prematura esta independencia tuve que aprender a cocinar. Como siempre me ha gustado y he tenido mucha inquietud de pequeño con los sabores me fui cocinando platos en casa de cierto nivel y cada vez más. Es verdad que tenía la ilusión de montar un restaurante algún día después del fútbol pero nunca había pensado en hacer un programa de cocina del nivel de Masterchef.

-Entonces usted es autodidacta.

-Sí, no he tenido a nadie que me enseñe. Es cierto que en casa siempre he comido muy bien y esos recuerdos de la infancia los he ido plasmando en mis platos y recetas.

-Si hace cinco años le hubieran dado a elegir entre el deporte y la cocina ¿qué hubiera contestado?

-Hubiera elegido el fútbol pero ahora elijo la cocina y no hay vuelta atrás. Estoy en el mejor momento de mi vida y eso no lo ha conseguido superar en ningún momento el deporte. La cocina va ganando ahora mismo.

-¿Continúa con la resaca del campeón?

-Sí, ahora mismo sí. Tengo una forma de ser en la que me cuesta a veces creerme las situaciones. Es verdad que no me impresiona en el día a día, porque creo que ya tuve la suerte de tener bastante fama en Colombia en la época del América de Cali. Pero esto es mucho más bonito, porque es en mi país.

-¿Se adapta al peso de la fama?

-Me adapto bien, para mí la fama no es nada más que recibir cariño de personas que no has conocido nunca en directo y la has ayudado en algún momento de su vida a pasar un rato agradable. Soy muy permeable a ese cariño que me mandan.

-¿Se debe confundir fama y éxito?

-En este caso ha venido de la mano. El éxito que ha tenido el programa ha conllevado la fama que tengo ahora. Pero bueno, son palabras con mucha dimensión y me gusta vivirlo de una manera más tranquila.

-¿Cuáles son sus sueños a medio y corto plazo?

-Creo que abrir mi propio restaurante está ahora más cerca que nunca. Tengo que seguir formándome y cuando acabe el curso en la Basque Culinary Center tendré mucho más criterio para montar algo algún día.

-¿Tiene pensada la ubicación del restaurante?

-Eso sí que no lo sé, acabo de aterrizar en este mundo y hay que valorarlo todo, aunque pienso en Madrid, Formentera o Granada.

-El menú que le valió hacerse con el premio era un homenaje a la gastronomía granadina. ¿Suele llevarla con usted?

-La verdad es que me gusta mucho cocinar con un origen y una identidad, y al final mi nido por excelencia ha sido Granada. Tengo de ella muchos sabores y muchos recuerdos, por eso no sólo intento cocinar con buenos productos, sino contar una historia y que tenga un sentido.

-Aterrizando en este mundo y ya tiene un libro de cocina en el mercado.

-Es muy fuerte de repente tener un libro con tus recetas. Toda mi familia lo tiene y para mí es una anécdota preciosa que la gente de mi entorno esté comprando algo que yo he hecho.

-Por lo visto tiene pensado en algún momento volver a la televisión.

-Es una de mis ideas, sí, me gustaría poder seguir combinando televisión y cocina. Amo la cocina y me gusta poder llegar a tantos hogares gracias a ella.

-¿Para quién disfruta más cocinando?

-Siempre cocino con mucho gusto y me gusta que salga todo perfecto, sobre todo para mis seres queridos. Aunque cuando lo hago en un evento privado tengo que intentar conquistarles esos paladares más aún.

-¿Le pasa que cuando está afectado por algo no le sale bien la comida?

-Eso no me pasa porque es raro que esté afectado por algo y si algún día lo estoy no cocinaré.

-Cuando en laguna ocasión quiere impresionar a alguien con un plato, ¿elige una receta tradicional o una de vanguardia?

-Siempre tengo el mismo estilo. Me gusta una cocina tradicional con una vuelta más pero sobre todo elijo platos que tengan mucho sentido. Por eso siempre intento contar una historia con los sabores.