"Sólo existen dos tipos de música, la buena y la mala"

-si sucede, conviene, una forma muy optimista de afrontar los acontecimientos.

-Es una forma de aceptar las cosas de manera activa, sin resignación. El universo guarda una razón que nosotros no conocemos y que, seguramente, en un futuro nos compensará.

-¿Puede ser ése el secreto de la felicidad?

-Los libros de autoayuda suelen tomar esa premisa como punto de partida. En el refranero popular se suele decir que cuando una puerta se cierra otra se abre. Al final el universo siempre nos compensa.

-Sus anteriores trabajos forman parte de una trilogía y ahora dice encontrarse en una nueva etapa. ¿En qué consiste?

-Esa trilogía tenía una coherencia interna con una serie de ritmos y géneros musicales de los que yo quería extraer todo su potencial. Como en un solo disco era imposible, hice tres. Hay mucho que desarrollar en cada género sonoro. En este trabajo arranco con otros estilos que son más alegres y luminosos. Aunque es imposible huir de mí mismo y que en el disco se respire Zenet. Pero yo tenía una espinita y quería aprovechar a los músicos cubanos que tengo y divertirme.

-Una big band, composiciones conjuntas, puesta en escena multitudinaria... ¿El trabajo en equipo por encima del individualismo?

-Siempre. Javier Laguna, José Taboada y servidor somos una especie de triángulo amoroso en el proceso creativo. Nos gusta ponerle trajes a las canciones y ver cuál les queda mejor. En el caso de la banda, es una maravilla trabajar con ellos. Ya nos hemos cogido el punto, por eso vamos al estudio sin tenerlo todo cerrado. Lo que allí sucede surge de las ideas de todos. La inspiración conjunta da mejores resultados que la individual, aunque eso conlleve cambiar continuamente el plan.

-En esta ocasión recurre al crowdfunding, ¿es lo que le queda a los que no quieren ser carne de emisora comercial?

-Yo prefiero llamarlo mecenazgo. En la nueva estructura empresarial que tenemos yo soy un poco Juan Palomo. Ahora somos nosotros los que producimos directamente y para ello hay que hacer un desembolso previo. Pensamos que ésta era la mejor forma de financiarnos. El Canijo de Jerez lo había hecho así con nuestra productora (El Volcán) con éxito, y eso me dio bastante seguridad. Aunque existe el factor riesgo, porque puedes no llegar a la cantidad que necesitas, nosotros tuvimos suerte e incluso la superamos.

-¿Qué tienen sus canciones para no ser música destinada a la gran masa?

-Sólo existen dos tipos de música, la buena y la mala. La equivocación está en meter en la música de masas la música mala, porque al final obligas a la gente a que escuche cosas malas cuando hay verdaderas maravillas. A esto hay que añadirle que yo me muevo entre la música independiente, no tengo un gran apoyo empresarial ni mediático. Voy haciendo mi parroquia poco a poco.

-Lo que empezó como música independiente y sin apoyo ya tiene su propio sello, desvirtuándose un poco el concepto. ¿Al final todo conduce a lo comercial?

-En España vagamente. Esto se ve más en la industria anglosajona y en la latina, porque tienen oferta para todo tipo de público. Aquí todavía las grandes empresas no confían en esas apuestas porque son un riesgo. Pero yo estoy contento de estar donde estoy porque hago lo que quiero y como quiero.

-Un malagueño que suena a Nueva York y a Cuba.

-Si de pequeño has escuchado este tipo de música, al final va dejando un poso dentro de ti y eso sale a relucir cuando haces un disco. Soy una mezcla entre Frank Sinatra, Camarón y Chavela Vargas.

-Antaño componía entre copas, ¿bares, qué lugares?

-Para conversar... (risas). Las paredes todavía estaban impregnadas de la noche anterior y eso tenía una parte de locura y otra romántica. Ahora hay una evolución interna y prefiero otros sitios para componer.

-Una voz inconfundible y mucha expresividad en el escenario. ¿Un artista es lo que canta y lo que proyecta?

-He trabajado como actor durante un tiempo y también he sido bailarín. Tu forma de expresarte tiene el lenguaje que hay en tu bagaje personal. Me gusta sacarlo en el escenario, pero con el tiempo me he vuelto más selectivo. Menos es más.

-Las mujeres de sus canciones son guerrilleras y con un puntito canalla. ¿Así las ve o así le gustan?

-Hay más tipos de mujeres. Javier Laguna, con quien compongo, y yo utilizamos el amor como pretexto para hablar de la condición humana. A veces los personajes de estas canciones se autoanalizan y reconocen sus errores. Estos personajes se aceptan como son y deciden tirar hacia adelante.

-El sombrero es una extensión de Zenet, ¿ante quién se lo quita?

-Ante mi abuelo. Y también ante la gente que te dice lo que piensa, aunque no te guste.