"Nuestro alrededor nos obliga a idealizar el amor"

-si creer en historias de amor está prohibido, como reza el titular de su libro, ¿qué nos queda a los románticos?

-En realidad, es una advertencia para no dejar de hacerlo. Éste es un libro trampa porque todos, en el fondo, creemos en el amor, ya sea el romántico o el de la familia. Todo el mundo se va a preguntar por qué tiene que estar prohibido, algo que enlaza con uno de los protagonistas del libro, Héctor, que está cerrado al amor porque le han dado muchos palos en la vida. En el camino descubre, además de que es imposible, que no es sano.

Los profesores tienen la culpa de que a los jóvenes no les guste leer; aunque muchos sí han sabido guiarnos"

-Dicen que el amor es un sentimiento universal. ¿No lo habremos idealizado a pesar de las frustraciones que eso conlleva?

-Nuestro alrededor nos obliga a idealizarlo, pero al final todos tomamos como referencia nuestras propias historias, lo que queremos vivir, y eso marca lo que esperamos del amor. Al final lo más importante es aprender a quererse a uno mismo y a los que tenemos cerca. A todo lo demás tenemos que estar abiertos y no porque te rompan el corazón tienes que dejar de buscar el amor.

-En tiempos de internet y de una inmediatez apabullante, ¿es posible experimentar el amor del que hablan las canciones?

-Las redes sociales lo que han hecho ha sido unir a muchas personas que estaban lejos y que en otro tiempo no se habrían conocido. También le han dado voz a muchas personas que no la tienen o les cuesta alzarla cuando están en público o directamente no saben expresarse en persona. A través de internet encuentran una comodidad. El amor puede surgir ahí, luego su desarrollo es en persona, algo que todos ansiamos. Mientras tanto, las redes han salvado y creado muchas relaciones.

-La protagonista del libro ha perdido su identidad porque su familia cuelga su vida en Youtube y su novio es el youtuber más famoso. ¿Una ficción cada vez más real?

-Es muy real, sí. Está basado en familias cuyos miembros son todos youtubers, en personas que venden su vida constantemente y que no saben dónde poner la barrera entre lo privado y lo público. Luego se encuentran en situaciones muy incómodas. Al final de lo que hablo en la novela es del valor de la intimidad, de ser nosotros para nosotros y no para otros.

-Tutoriales, videoclips, fragmentos de películas, programas... Está muy vinculado al mundo Youtube, si le pregunto qué es este espacio, ¿qué me contesta?

-Es una plataforma en la que cualquiera puede expresarse a través de vídeos y cabe de todo. Eso es lo bonito, que es muy heterogéneo y puedes encontrar de todo.

-¿Y si ahora le pregunto que es un booktuber, que es lo que usted es?

-Booktube es una parte de Youtube en la que hablamos sobre libros. Se puede hacer a través de entrevistas, reseñas, con juegos, retos, colaboraciones... Se habla de cualquier tipo de libro y de cualquier forma.

-Se dedica a la literatura juvenil pero los jóvenes cada vez quieren leer menos. A pesar de eso usted tiene mucho éxito, ¿cuál es el secreto?

-No hay un secreto concreto, yo intento ser sincero. Bebo de lo que he vivido y a partir de ahí construyo historias con las que los lectores conectan.

-Del poco amor a la lectura por parte de los jóvenes tienen la culpa La Celestina y El Lazarillo de Tormes que con tanto ahínco nos obligaron a leer en el colegio?

-Si alguien tiene culpa son los profesores, que no han sabido guiarnos. También hay profesores maravillosos que han sabido guiarnos en esas lecturas clásicas y las hemos disfrutado una barbaridad. Son novelas que yo recomiendo leer porque son geniales. De todas formas, creo que cada vez hay menos inquina por parte de los jóvenes a la lectura, de hecho es más normal escuchar a un adulto diciendo eso que a un joven. Al final la pregunta que hay que hacerse es si los adultos leen, no si los jóvenes leen. La literatura juvenil es la que se ha mantenido a flote en los años de crisis, así que tan poco no leemos.

-A pesar de su juventud tiene mucho recorrido y bagaje. ¿Su vinculación con internet hace que quizás los más puristas no le tomen en serio?

-Nadie me ha tratado diferente y si lo ha hecho no le he prestado atención. Tengo la suerte de poder contar mis historias y que la gente me lea. Cada uno tiene sus prejuicios y son ellos los que tienen que romperlos, no yo.

-De haber existido internet, ¿qué gran literato podría haber sido booktuber?

-Me hubiera gustado ver vídeos de Oscar Wilde o Jane Austen. Habrían dado mucho juego y eso habría sido maravilloso.