"Me atraen los personajes llenos de contrastes"

-en Tarde para la ira, una escena y un personaje muy arriesgados... ¿Cómo se sintió cuando se lo propuso Raúl Arévalo?

-Bastante sobrepasado y asustado. No creía que tuviera recursos para hacer un personaje y una escena así.

-¿Qué es lo que más le atrajo del personaje y de la película?

-La crudeza y las tripas que había ahí metidas. El personaje me asustaba mucho, me parecía muy difícil de hacer, pero a la vez me resultaba atractivo y potente. La película en sí era un reto, y resultó ser un proyecto que costó mucho sacar adelante porque nadie confiaba (a nivel de producción, televisiones y demás) en una película tan dura y tan cruda. Y precisamente eso es lo que más me gustó, su crudeza y sus personajes.

-¿Cómo cree que ha influido en la dirección de la película el que Raúl Arévalo fuese actor? Por ejemplo, en escenas como la suya.

-Muchísimo. En mi caso particular, a mí me aportó una confianza en mí mismo de la que yo carecía; fue un baluarte y un referente. Raúl confiaba en mí más que yo mismo. Y un tío que ha estado al otro lado, cuando te da instrucciones, te las da en un lenguaje que tú como actor manejas realmente: de lo que quieres en la escena, de lo que buscas como actor... No como pasa con muchos directores, que simplemente quieren un resultado... Él conoce de primera mano y sabe los resortes que tiene un actor.

-Muchas alabanzas de la crítica, pero poca repercusión en taquilla, lo cual suele pasar con muchas películas españolas de ese corte independiente. ¿Por qué cree que ocurre esto, visto desde dentro?

-No es una película fácil de ver, por esa dureza y crudeza de la que hablábamos antes. Puede ser dolorosa, pero ahí precisamente creo que reside su valor. La gente está acostumbrada a cosas que van en un empaquetado más industrial, más al gusto del público, y esta película hace viajar al espectador por unos sitios que igual no son agradables, pero tampoco todas las películas tienen que ser blockbusters. Mira, recientemente me he enterado de que están preparando una versión americana de esta historia, y tengo mucha curiosidad por saber cómo lo harán, porque imagino que será una película más industrial, a su estilo. Y es que esa misma historia se podría haber hecho de forma mucho más suavizada, pero Raúl (Arévalo) fue valiente y cabezón, y se empeñó. Por esa tenacidad suya salió adelante el proyecto.

-Su papel en La isla mínima... He leído por ahí que le hubiera gustado estudiar Periodismo. ¿influyó eso en algo?

-Bueno, incluso llegué a estudiar Periodismo un semestre, cuando ya estaba trabajando de actor, y las aprobé todas. Ese personaje es un periodista acabado, con ínfulas, un tío que cuando empezó tenía talento y ambición de ser alguien, pero se vio abocado al fracaso y está haciendo crónicas de sucesos e intentando vivir del dolor y de la mierda de la sociedad. Por eso no creo que influyera en nada, fue más un trabajo de construcción del personaje con Alberto Rodríguez.

-Generalizando, ¿le aportan más los personajes malos o los buenos?

-No me gusta nada generalizar, pero sí me suelen gustar los personajes buenizados o malibuenos, que creo que es lo que somos todos. Algunos tenemos un mayor porcentaje de malos y otros de buenos, pero los malos de la vida real también quieren a sus hijos, y una persona que tenga una ONG, por ejemplo, también tendrá su parcela de pequeñas maldades. Eso es lo que me interesa, la mezcla de esas dos cosas. Hacer malos es más divertido, puesto así en general, pero sobre todo me gusta darle a la maldad una pátina de divertimento, hacer incluso atractivo el personaje para el público. No digo que lo quieran igual que al bueno, pero que tenga un ramalazo de sentido del humor o un punto de bondad, una pequeña luz dentro de tanta oscuridad.

-A nivel personal, ¿se queda con el teatro o con el cine?

-Si puedo, no renuncio a nada. Me quedo con el cine y con el teatro. Lo que sí elegiría es que los proyectos fueran buenos, pero ni quiero ni tengo por qué renunciar a nada. Ahora precisamente empiezo a ensayar una obra de teatro basada en una película, Smoking Room, que estrenamos en octubre. Así que no renuncio a nada, ni a la televisión. Sí, prefiero el cine y el teatro, pero depende de lo que sea, la televisión también puede ser muy interesante. He estado trabajando ahora en dos proyectos, La zona y La peste, en los que da gusto trabajar con ese material y esos guiones. Pero son casos particulares; no es lo normal en las televisiones generalistas.

-¿Le llegan proyectos más interesantes después del Goya?

-Bastante más... Bueno, la verdad es que me llegan más, y al llegarme más, hay más variedad y los hay más interesantes.

-¿Cuáles son sus próximos proyectos?

-Ahora estoy con La sombra de la ley, de Daniel de la Torre, en la que interpreto a un mafioso en la Barcelona de los años 20, y en la que están Luis Tosar, Michelle Jenner, y también algunos actores andaluces, como Vicente Romero y Paco Tous. También empiezo a ensayar ahora Smoking Room, dirigida por Roger Gual, que tiene un reparto bastante potente.