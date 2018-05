"Las banderas son parte de la identidad de los ciudadanos"

-franco falleció en la cama en 1975, pero ¿qué fecha se le puede poner a la muerte del franquismo?

-Hasta las elecciones generales de junio de 1977, las elites políticas procedentes del franquismo llevaron adelante una reforma legal de las instituciones de la dictadura, empujadas desde abajo por las fuerzas de la oposición democrática y por una amplia movilización social de muy diverso signo. Diciembre de 1978, tras las primeras elecciones generales con sufragio universal masculino y femenino desde febrero de 1936, representaría el fin oficial del franquismo. El hecho de que su sombra se proyectara en la política y en la sociedad bastante tiempo después, con el intento de golpe de Estado de febrero de 1981 como la manifestación más violenta, no significa que el franquismo no hubiera muerto como régimen político.

-A veces se tiende a presentar a Franco como un personaje pusilánime, lo que no cuadra con alguien que se mantuvo 40 años en el poder. ¿Cuáles fueron los puntos fuertes de su liderazgo?

-Militares, falangistas, carlistas y la Iglesia aportaron sus símbolos a la nueva España, aunque el discurso nacionalcatólico acabara, a partir de 1945, dominando. En lo que todos estuvieron de acuerdo, sin embargo, fue en el culto rendido al general Franco. Desde octubre de 1936, obispos, sacerdotes y religiosos comenzaron a tratar a Franco como un enviado de Dios para poner orden en la ciudad terrenal. Acabada la guerra, el "insigne, victorioso y amado Caudillo" fue rodeado de una aureola heroico-mesiánica que le equiparaba a los santos más grandes de la historia. Su retrato presidió durante los casi cuarenta años de dictadura las aulas, oficinas, establecimientos públicos y se repetía en sellos, monedas y billetes.

-Podemos pide revisar la "sagrada historia de la Transición" porque ve en esta etapa la perpetuación del régimen de Franco. ¿Está de acuerdo con esta postura o se queda con la versión oficial de que las dos Españas hicieron un gran esfuerzo para traer la democracia?

-La evolución política, social, económica y cultural del último cuarto del siglo XX constituyó sin duda, el mayor período de estabilidad y libertad de la historia contemporánea española. Es injusto presentar un balance general que no presente un signo claramente positivo. Pero también lo es difundir una imagen autocomplaciente libre de errores y costes, y de zonas oscuras. No existió una inmaculada transición. El sistema político español está plenamente asentado y puede emprender cambios y reformas que mejoren la calidad de la democracia y refuercen la participación ciudadana. Temer a eso es temer a la libertad.

-En el Ayuntamiento de Granada, PP y C's se opusieron a pedir que se retire el nombre de José Antonio Primo de Rivera de la fachada de la iglesia del Rosario.

-Un decreto de Franco de 16 de noviembre de 1938 proclamaba día de luto nacional el 20 de noviembre, en memoria de José Antonio Primo de Rivera. Establecía, "previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas", que "en los muros de cada parroquia figurará una inscripción que contenga los nombres de los Caídos". Soy partidario de conservar esas placas e inscripciones conmemorativas, explicadas como síntesis de esa sacralización de la política y politización de lo sagrado. Y José Antonio es la manifestación más clara de eso. No es un problema de derecha o de izquierda, sino de qué hacer con la gestión de los lugares de memoria. Mantener esas inscripciones pero, a la vez, negar que se busquen y rescaten de las fosas comunes a los asesinados por el franquismo es la mejor prueba del cordón umbilical que sigue uniendo al Partido Popular con esa historia.

-La revolución que algunos vaticinaron en 2012 con la crisis ha quedado atrás y las encuestas dan una mayoría amplia a la centroderecha. ¿Esperaba esto como historiador?

-Las crisis, si no sólo son económicas, sino también políticas y sociales, suelen dejar después años de orden, no es nada extraño. Otra cosa es que la sociedad española no sea capaz de quitarse de encima a los políticos corruptos e irresponsables.

-Como experto en la etapa de la dictadura, ¿siente un escalofrío con la proliferación de banderas españolas en las calles o ve una normalización de un símbolo patrio como pasa en Francia o EEUU?

-Las banderas forman parte de las identidades primordiales de los ciudadanos, muchas veces por encima de la familia, la clase, la ideología, la raza, religión o género. Me gusta explicarlas como historiador, pero no me identifico con ellas.