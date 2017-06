"La cerveza no se tira bien en el norte ni en el sur de España"

-decían que Diego Serrano era el cuñado de España porque le caía bien a todo el mundo. ¿Por qué ahora se usa el cuñadismo con sentido peyorativo?

-Porque pueden tocar buenos y malos, y tradicionalmente son malos. Si tienes pocas hermanas, bien; si son muchas, la has cagado.

Decir que el Madrid ha ganado 12 Copas de Europa gracias a los árbitros es una gilipollez como la copa de un pino"

-¿Y cuántos tiene usted?

-Ninguno. Lo del mejor cuñado de España no lo había escuchado nunca; lo del yerno ideal sí, pero no es igual.

-¿Son mejores hoy los guiones de televisión que los de cine?

-No necesariamente. Hay alguna serie mejor, pero no tienen por qué serlo. Las americanas se las trabajan más por el presupuesto.

-¿La saga ¿Qué fue de Jorge Sanz? es la más conseguida muestra de buen humor, con trazos amargos, de la historia de España?

-No se me ocurre ninguna mejor. Esa serie es un ejercicio audiovisual acojonante: una historia muy bien contada, con muy mala leche, mucho sentido del humor, hecha con unos medios ínfimos y unos actores excelentes, entre los que estoy yo, claro. La están intentando imitar en todos lados. Es una mezcla de ficción y realidad, y sale cada disparate...

-¿Cuál es la última película española que vio en una sala de cine?

-Pues... la última... no me acuerdo. La reina de España, por tocar los cojones.

-La caja 507, La buena estrella, Otros días vendrán, Celda 211... y, pese a ello, el gran público lo encasilla como actor de comedia.

-Las cuatro están muy bien elegidas y alguna tuvo éxito. Si eres actor, tienes más tendencia a hacer el tonto, a hacer comedia, pero hay que ser versátil. Esas cuatro se adaptaban a mis características y creo que me defendí decentemente. Pero hay una cosa fundamental: con suerte, conocimiento del oficio y buenas historias, si lo haces mal es para darte de hostias.

-Según un compañero de Cultura, los actores de cine son marionetas en manos del director. ¿Le doy su móvil para que le diga unas palabritas?

-Dígale que es una chorrada. Los directores son los importantes, nada más, como en un periódico, ¿no? Hay directores-guionistas que son muy buenos, pero necesitan a los actores para contar su historia.

-¿En España había antaño más papeles para representar a gañanes que para galanes?

-No sé si tomármelo por el lado malo... ¿Lo dice por Bonilla? No, no. En los 60 y en los 70, sí, porque era un tipo de comedia muy bien vista: Esteso y Pajares, algunas de Landa, de López Vázquez, de Sacristán. Pensaban que era lo que pedía el público.

-¿Sobre qué presupuesto ronda una película española de nivel medio?

-Tres millones de euros, que es un dinero. Y hay una relación inevitable: te puedes equivocar al escribir una historia, pero el tiempo es oro y hay que pagarlo. Una película americana media cuesta 20 millones. En España, de ese nivel este año estaban la del monstruo, 16-17 millones, y La reina de España, entre 10 y 11.

-En una entrevista reciente culpaba a los medios del fracaso en taquilla de La reina de España. ¿Equivale eso a decir que el Real Madrid tiene 12 Copas de Europa por los árbitros?

-No he dicho nunca nada de los medios, creo. No fue muy bien acogida por la crítica, pero no los culpo. Es inexplicable, han ido sólo a verla 165.000 personas, que comparativamente es poquísimo. A La niña de tus ojos fueron al cine casi tres millones.

-¿Y lo del Madrid?

-La gente no tiene estudios ni capacidad de análisis. Decir que el Madrid ha ganado 12 Copas de Europa por los árbitros es una gilipollez como la copa de un pino, dicho desde el cariño.

-¿Quién es más impostor: un actor o un periodista?

-Un periodista, fijo. Son unos falsos de cojones, usted no, ¿eh? Nosotros interpretamos un ratito, nos pagan y nos vamos.

-¿En Pa' habernos matao. Memorias de un calvo hace referencia a su fama de buen cervecero?

-No mucho. La Asociación de Cerveceros de España me regaló una caja con una selección por darle bola en una entrevista, a ver si me cae otra. Igual se la mandan a usted también. Total, una caja de cervezas vale 15 euros, tampoco es un soborno.

-¿Quién ha logrado tumbarlo a jarras?

-Muchísima gente. Es cuestión de tamaño.

-Sin ánimo de polemizar, en Andalucía no nos gusta cómo tiran la cerveza en Madrid, tanta espuma...

-¿Y así gusta? [señala una cerveza de la mesa] Está muy mal tirada. ¿De dónde cree que es el campeón de España de tirar cervezas? De Madrid, claro. En el norte y en el sur no se tiran bien las cervezas porque no hay tradición. Tiene que haber un toquecín de la nata en la cerveza; de hecho, el grifo tiene una postura que sale un poco de crema y le da consistencia. No me saque el tema que me pegué seis años en Los Serrano tirando cerveza, macho. Sé un huevo, ¿eh?

-¿Ha ligado menos con bigote, con barba o afeitado?

-Yo no ligo, tengo novia y soy una persona fiel.