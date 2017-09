"El cine español sí triunfa fuera, pero no el cine industrial"

--alcances es el heredero del la Muestra del Cine del Atlántico, uno de los principales festivales españoles en los 70 y los 80.

-Era uno de los principales porque había muy pocos. Contaba con Fernando Quiñones, que está en su origen, y le hacía mucho proselitismo. Venían figuras del cine y se estrenaban películas impactantes. Ese carácter cultural del festival es el que hemos intentado mantener sus sucesores, lejos del glamour.

-Apostando por el documental.

-Fue en 2006 porque se hizo una reordenación del mapa de los festivales. Si antes había pocos, ahora hay muchos. Málaga se orientó al cine español, Huelva continuó con Iberoamérica y Sevilla se centró en Europa. Cádiz buscó su hueco en el documental.

-No fue mala idea. Hubo un boom del documental.

-Había documentales en aquel tiempo que llegaban a las salas y cosechaban éxitos notables de taquilla. En EEUU estaba Michael Moore; aquí, Asaltar los cielos tuvo una enorme repercusión. Pero no vamos a la busca del documental industrial, sino del independiente y español. En ese sentido hemos logrado convertirnos en un referente, aprovechando que a partir de 2009 este tipo de documentales ha hecho una gran eclosión en España, y aquí estábamos para recogerlo. La gente quiere entrar en Alcances como sea y esa es nuestra principal tarea. Está bien trabajar en buenos ciclos, pero la zona noble de un festival es su sección oficial.

-Hablando de secciones oficiales, es increíble la poca presencia del cine español en los grandes festivales.

-El cine español tiene mucha presencia fuera y gana premios. El cine español sí triunfa. Lo que no triunfa es el cine industrial. No veo a Cannes seleccionando un thriller de A3media y en España casi todo el cine industrial lo tiene la televisión. Esa gente de tipo Querejeta ya no existe y eran ellos los que nos llevaban a los festivales.

-¿Qué recorrido tienen los documentales que llegan a la sección oficial de Alcances?

-Es que es un cine muy marginado por los grandes circuitos de programación. Su recorrido es festivalero y son productos que es difícil que compren las televisiones o las grandes plataformas, que tienen ese formato de los 52 minutos. Pero sí que está encontrando su lugar en otras plataformas no tan gigantescas, pero con mucho público, como Filmin. También cada vez hay más centros culturales o museos que lo programan.

-¿De dónde salen todos estos cineastas que no son conocidos por el público?

-Hay una gran influencia de las universidades. El máster de la Universidad Autónoma de Barcelona está dando gente muy notable. Allí se enseña una técnica y una filosofía de rodaje que encuentran en el documental, mejor que en la ficción, formas de expresión no ortodoxas. Pero es sorprendente como cada vez más jóvenes cineastas, provengan de donde provengan, eligen el camino del cine más arriesgado, como una necesidad de expresión personal.

-Deduzco que son difíciles las películas que se exhiben a concurso.

-No creo que sea la palabra. Los más televisivos los rechazamos rápido porque creemos que existen otros canales para dar a conocer estos productos. Buscamos cine en el sentido de que el cine, el lenguaje, está por encima de la temática. A partir de ahí somos eclécticos y podemos ver desde No jungle, sobre los refugiados sirios en Calais, o algo tan creativo como El mundanal ruido, con un anciano explorando con videocámara la pérdida de la música en los montes. El tema de si son difíciles tiene que ver con la educación masiva en la monoforma, que diría Peter Watkins, y en lo poco que se trabaja formando en otro tipo de lenguajes audiovisuales.

-¿Es un buen trampolín?

-Juanjo Giménez llegó aquí sin ser apenas conocido, ganó Alcances y en 2016 ganó en Cannes al mejor corto. Con Luis Buñuel es el único español que ha ganado una Palma de Oro y él siempre ha dicho lo mucho que le ayudó ganar en Alcances.

-¿Por qué son necesarios festivales como Alcances?

-Ojalá no lo fueran, pero sin festivales como Alcances buena parte del buen cine que se realiza en nuestro país y en otros países sería completamente invisible.