"Mis clientes quieren acercarse al territorio desde la mesa"

-¿vive con nervios cada noche? ¿Esto es como los nervios del actor antes de que se abra el telón?

-Claro. El equipo puede ser como el de un teatro, y las recetas pueden ser el guión, te las puedes saber de memoria, pero luego hay que improvisar. Clientes que llegan antes, más tarde, gente que tiene manías, fobias, alergias, productos que no llegan puntuales de la Lonja o no son del tamaño que queremos, o no es el producto exactamente como teníamos previsto.

En Denia tengo la mejor materia prima del mar, de la huerta, pero en todo lo demás es subir el Tourmalet"

-¿Qué espera la gente que viene a verle?

-El cliente quiere vivir una experiencia en torno a la gastronomía. ¿Lo que espera? Es la gran incógnita y la gran responsabilidad, porque cumplir las expectativas es un reto que nos corresponde, pero no es nuestro, porque cada cliente se ha creado las suyas. Además, esto es una interpretación por mesas. El equipo de sala sabe, no intuye, sabe, sin someter al cliente a un interrogatorio.

-¿Los restaurantes de lujo están sobrepasando los límites de la cocina para convertir el sabor en una experiencia?

-Sí, pero nunca se debe olvidar el sabor. Aquí, en este lugar, lo que yo he sabido leer en mis clientes es que quieren acercarse al territorio desde la mesa. Mucha gente viene hasta aquí para comer, luego va un rato a una calita, duerme una noche... Por tanto, yo me convierto en el "guía turístico y cultural". El cliente quiere conocer el territorio desde la mesa, cuál es nuestro cultivo, nuestra ganadería, nuestros sabores de siempre, nuestro compromiso con la innovación. Incluso desde un restaurante de vanguardia el cliente quiere conocer la tradición, sabores que pueden parecer obvios a los lugareños, pero son pura innovación para los de fuera.

-Esta temporada degustarán un menú que se llama DNA La Búsqueda, ¿búsqueda de qué?

-Una intención del cocinero, de no quedarse en lo obvio. DNA es ADN en inglés y son las siglas de Denia, el adn es la búsqueda... Yo he cocinado el paisaje, como uno de los elementos de mi cocina, ahora lo represento de una manera más lúdica, gustativa. La búsqueda es no quedarme en los cítricos, el arroz y la gamba, sino ir más allá: investigar en la lonja, catalogar, rastrear el monte...

-Y toda esta búsqueda se ofrece en un ambiente idílico, un oasis entre el calor, las colchonetas y los bares de menú de una calle de Denia.

-Sí, analicé la riqueza gastronómica, la biodiversidad. Abrir en Madrid me hubiera dado mucha competencia, claro, y lo prefiero. Hoy somos el único restaurante con estrellas Michelin desde Madrid hacia el Polo Sur en el mundo, quitando Japón. En ese sentido preferiría estar en otro lugar con más competencia, al final la gente se mueve en círculos donde hay varios. Cuando yo conseguí dos estrellas me hubiera sido muy cómodo irme, me podría haber marchado a Valencia fácilmente, a cualquier ciudad que me hubiera dado más repercusión mediática, mucho más dinero.... Pero no, aposté por quedarme aquí, sentía que mi alma, mi esencia, estaba aquí y que el proyecto aquí no había terminado. Hoy, con un proyecto maravilloso, enamorado de este pueblo, ya no sé si de aquí me podría marchar. Soy un hombre de retos y he conseguido el máximo, aquí al sur, donde tengo la mejor materia prima del mar, de la huerta, que no es poco. Pero para todo lo demás es subir el Tourmalet cada día. Porque yo compito con Miami, Nueva York, Londres... pero el mejor maître de Europa y el mejor sumiller están trabajando conmigo, y uno de los mejores jefes creativos también trabaja conmigo.

-Aquí vino pensando que podía ser dj... ¿Qué banda sonora le pondría a su día?

-La banda sonora de mi vida es el flamenco, con todos los palos, con las bulerías y las seguidillas. A la guitarra Paco, a la voz Camarón y componiendo Alejandro Sanz.

-Empezó lavando platos a los 14 años. ¿Si volviera atrás seguiría el mismo camino? ¿Le hubiera gustado tener una formación más convencional?

-No me lo hubiera podido permitir. Si volviera atrás me hubiera dicho lo que me decía: "Apuesta, sé valiente, no tienes nada que perder". Y soy objetivo. Vengo de una familia muy sencilla, gané 2.400 pesetas recogiendo tabaco para venirme aquí en autobús.

-¿Cómo es España gastronómicamente comparada con el resto del mundo? ¿Cuál es nuestro punto fuerte y nuestro punto débil?

-La creatividad es nuestro punto fuerte, y nuestro punto débil es que no hemos tutelado nuestra cocina en el resto del mundo, ni la tradicional, ni la innovadora. La cocina española navega por el mundo sin ningún patrón, sin alguien que dirija el barco.

-Ahora mismo tiene cuatro restaurantes y además es embajador de Acción contra el Hambre. Creo que hace poco viajó a Senegal. ¿Cómo va el proyecto? ¿Qué propone?

-Creo en la ayuda, no hay peor sensación que saber que hay gente que muere de hambre en el mundo. Me da igual que sea en Senegal o el vecino de enfrente. Millones de niños van a morir de desnutrición en este año, y yo quería no sólo saberlo por un papel, quería ver cara a cara lo que pasa y mucho más habiéndome dado el papel de embajador en esta ONG. Hay muchas maneras de contribuir y estoy seguro de que en mi sector nos podemos comprometer con ello.

-En una ocasión dijo que la cocina le hace feliz porque expresas lo que eres y lo que sientes.... ¿Quién es? ¿Qué siente?

-La cocina es mi lenguaje. Siento muchas cosas, trato de canalizar mis emociones, mi forma de ser y mis compromisos a través de ella. Mis palabras son mis productos y con ellos compongo mis libros, libros que se expresan en platos, sobre porcelana.