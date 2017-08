-¿qué proyectos tiene entre manos en la actualidad?

-Estoy acabando una versión del arcade Ghost and Goblins para MSX, un ordenador japonés de 8 bits comercializado entre mediados de los 80 y principios de los 90 y que, a pesar del tiempo que ha pasado, tiene una comunidad bastante importante desarrollando juegos y disfrutándolos. Empecé a programar esta versión a finales de 2012, y teniendo en cuenta lo que falta por hacer y el tiempo libre que tengo, espero poder tenerlo listo para final de año. Una vez acabado hay que darle el toque retro haciendo una edición en cartucho con su caja y manuales, tal y como salían los juegos entonces. Más adelante, ofreceré una versión digital para poder jugar desde cartuchos grabables, o en un PC mediante un emulador.

-¿Le tira más el PC o las videoconsolas?

-Cualquier aparato que permita programarlo me llama la atención, desde un microcontrolador hasta una consola de última generación. Cuando juego casi disfruto más imaginando cómo habrán implementado un detalle u otro y cómo podría hacerlo yo. Me encantaría tener más tiempo libre para poder hacer estas cosas, pero ahí ya hay que meterse con temas de licencias, permisos y demás, así que me conformo programando un ordenador con un potente R800 a 7,16MHz.

-En pleno siglo XXI, ¿no cree que se vive una fiebre revival por títulos de la década de los 90?

-Por un lado estamos los que vivimos de jóvenes esos juegos. Muchos conservamos los ordenadores con los que empezamos y gracias a internet podemos recuperar los juegos que disfrutábamos entonces e, incluso, descubrir juegos nuevos. Por otro lado están los que no lo vivieron y por curiosidad los buscan. Suelen ser juegos sencillos pero que enganchan, sin la necesidad de tener gráficos en altísima resolución ni sonido envolvente.

-¿Resulta tan complejo programar un juego como parece desde fuera?

-Lo más importante es el diseño previo. Hacer sobre la marcha cosas que no estaban planeadas desde el principio suele generar problemas que son difíciles de solucionar. Con esa base, basta ir paso a paso: primero atendiendo aspectos más técnicos, como por ejemplo conseguir que se vea un objeto en la pantalla y, más adelante, ir programando la forma en la que tienen que actuar. En las plataformas actuales hay motores que eliminan la necesidad de preocuparse de los temas más técnicos y permiten centrarse en el juego en sí. En los dos casos, llegados a ese punto, la cosa se reduce a decir "si el jugador pulsa un botón, el protagonista tiene que saltar".

-Usted que creció en la época de las Arcade en salones recreativos y de Atari, Nintendo, Sega y las posteriores evoluciones, ¿cuáles eran sus juegos de cabecera?

-Me aficioné a los videojuegos cuando entró en casa una consola Atari 2600. Combat nos inspiró a mis hermanos y a mí para hacer un juego basado en esa idea y que quedó en el olvido. Muchos años después, en 2011, hice M-Tanks partiendo de los gráficos que recordaba haber hecho por aquel entonces. Por supuesto, Ghost and Goblins. Durante el desarrollo de esta versión hubo un momento, antes de colocar los enemigos, en el que se podía ir a las fases más avanzadas sin ser molestado. Fue como pasear por un gran monumento que abrieron sólo para mí. Sonic, Mario, Zelda, Castlevania... Muchos de esos juegos siguen vivos en cada generación de consolas que salen.

-Títulos tipo Minecraft empiezan a colarse en el ámbito educativo con aplicaciones interesantes, ¿qué recorrido tienen?

-Todo lo que vaya orientado a introducir la informática en la escuela lo veo correcto, siempre que esté bien estudiado y se acomoden los tiempos y contenidos a la edad del alumno. Es un hecho que la informática es fundamental para nuestra vida diaria, tanto a nivel personal como profesional, así es bueno que vayan descubriendo que un ordenador no solo sirve para jugar y sepan aprovecharlo. Hay diferentes iniciativas para incluir la programación y la robótica en las aulas. Sería una experiencia muy positiva porque permitiría al alumno desarrollar la capacidad de análisis y solución de problemas.

-¿Le preocupa que la juventud esté tan volcada en las nuevas tecnologías al punto de dejar de lado los hábitos deportivos?

-Como en todo, las nuevas tecnologías tienen su lado bueno y su lado malo. El secreto está en enseñarles desde jóvenes a administrarlas correctamente. El que quiera hacer deporte, va a hacerlo, incluso las redes sociales pueden favorecer que se implique más solamente para poder enseñar al mundo lo que hace. Mientras tenga claro que el objetivo es que disfrutar con lo que hace, no el hecho de publicarlo luego para ver lo que dicen de él, lo veo bien.