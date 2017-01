"La crisis ha dinamizado el mercado de segunda mano"

-¿qué hace que comprar y utilizar cosas de segunda mano pase de ser algo con algunas connotaciones negativas a estar de moda?

-En Francia y los países nórdicos, de donde viene la empresa Schibsted, es algo muy vinculado al día a día de la gente. No sólo es que no exista la asociación negativa, sino que se asocia a ser inteligente, a hacer mejor uso del dinero, aprovechar oportunidades. La crisis ha sido un dinamizador para que la gente entendiera el mercado de segunda mano de otra manera.

Es ahora, después de Navidad, cuando más productos de segunda mano se venden en internet"

-El 34% de los españoles han vendido un regalo que no les gustaba. He leído que muchas personas, un 14%, lo hacen, aunque tenga el ticket para devolverlo. ¿No parece incomprensible?

-La gente opta por vender porque es una manera de recibir el dinero más rápidamente. Yo tengo un bien que me ha costado cero y puede que a la hora de cambiarlo me tenga que ir a un centro comercial que no me quede a mano, por lo que prefiero ponerlo a la venta y que en dos horas venga alguien y se lo lleve.

-¡Dos horas!

-Tengo un compañero que dice que ayer puso un smartwatch y en diez minutos le contactaron y lo vendió. Es ahora, después de Navidad, cuando más productos se ponen a la venta; si te fijas en las estadísticas, son productos de electrónica, cosas del hogar... que son tradicionalmente cosas que puedes hacer recibido en estas fechas.

-¿Cuál es el perfil del vendedor? ¿Un día pone todo a la venta y luego se le pasa la fiebre o es más regular?

-Lo más común es que sea cíclico, aunque los mayores picos se dan en enero y septiembre, cosas que tengo por casa y me va surgiendo la necesidad. El usuario promedio vendedor, cada dos o tres meses publica un producto que no tiene porqué ser de una categoría concreta.

-¿Cuánto dinero saca un usuario frecuente de Vibbo?

-El usuario frecuente puede sacar entorno 600 euros al año.

-Mucho dinero.

-Tenga en cuenta que se venden muchos productos de tecnología de grandes cuantías, y luego, a lo largo del año, se venden otras cosas de menor valor hasta ir sumando los 600.

-¿Los motivos más comunes son económicos, ecológicos? ¿Se convierte en un entretenimiento?

-Los productos que se venden a lo largo de un año en Vibbo, no los que se anuncian, sino los que se venden, equivalen a dos meses sin tráfico en Madrid. Hay una conciencia cada vez más fuerte del usuario que quiere dar una segunda vida a sus productos. También es entretenimiento, mirar qué venden por mi zona... Incluso vender algo por quitármelo de encima sin querer ganar mucho dinero.

-Dicen que el 91% de las casas atesoran 3 ó 4 cosas que quisieran vender. ¿Qué les dirías a esa gente?

-Que lo mejor es probarlo, una vez que lo haces por primera vez y tienes una buena experiencia, es difícil no engancharse.

-¿Cuál es el mayor freno para la gente?

-El desplazamiento y el pago. Lo más normal es que las transacciones se den en un punto neutro, en una parada de Metro, por ejemplo, o en casa del vendedor cuando se trata de algo más grande. Ahí es donde estamos trabajando. Cuando es mucho dinero, a mucha gente no les gusta llevarlo encima. Hoy en día hay tecnologías que nos lo pueden evitar.

-¿Vibbo qué se lleva en este negocio?

-Somos un facilitador, una plataforma, no nos llevamos nada de las transacciones. La publicidad es parte de nuestros ingresos y, de cara a los vendedores profesionales, tenemos servicios que les permiten tener grandes cantidades de stock, con estadísticas y manejo de la información mucho más cómodo. Para ellos, el servicio es de pago. Además, quien quiere destacar su producto tiene acceso a una serie de servicios premium, que son de pago.

-¿Cómo va la competencia? ¿Está pegando fuerte Wallapop?

-Que el mercado sea competitivo es saludable, nosotros tenemos también una presencia muy fuerte. A día de hoy, hablamos de que tenemos 10 millones de usuarios únicos al mes. Estamos poniendo el foco más en la calidad que en la cantidad.