"Los que critican la Transición deberían leer más"

-¿cuál ha sido el presidente más poderoso?

-El más poderoso fue Adolfo Suárez. En su primera época todavía no había un Parlamento democrático. Hasta las elecciones de 1977 Juan Carlos I y él tomaron todo tipo de decisiones sin que nadie les tosiera. Fueron importantísimas para España y sentaron las bases de la Transición.

-¿Y después de la aprobación de la Constitución?

-Tuvieron el mismo poder. Las diferencias están en las formas de ejercerlo. Felipe González estuvo más tiempo y pudo intervenir en más asuntos. Sin embargo, el que actuó con menos disposición a dialogar con la oposición fue José María Aznar cuando tuvo la mayoría absoluta. Más que González y Rajoy con las suyas.

-¿Sigue mandando Felipe González en 2017?

-Creo que no. Es un referente para el PSOE, sin ninguna duda. Como lo es -o lo era- Aznar en el PP. Probablemente, si González mandara, el PSOE no estaría en la convulsión interna que vive en este momento. Él intenta dar su opinión, pero después el partido tiene sus recursos para organizarse y tomar sus decisiones.

-¿Quién manda en el PSOE?

-Javier Fernández, sin ninguna duda.

-¿Y qué hay de la influencia de Susana Díaz ?

-Se apoyan mutuamente, pero Fernández tiene mucho poder, entre otras razones porque es el interlocutor con el Gobierno en este momento, con el partido en manos de la gestora y sin Ejecutiva con plenos derechos. Manda mucho, lo que pasa es que por su carácter se nota menos cuando impone su criterio.

-¿Ve al PSOE capaz de recuperarse y volver a ser un partido con vocación de gobierno?

-No tengo la menor duda. Es más, espero que vuelva a serlo. Soy una defensora a ultranza del bipartidismo. En los dos grandes partidos hay personas que han demostrado un enorme empeño en sacar este país adelante, algo que no he visto en el resto de formaciones.

-El sistema actual, con cuatro partidos predominantes, ¿tiene vuelta atrás o lo considera definitivo?

-Se fortalecerán el PP y el PSOE, pero Podemos y Ciudadanos se mantendrán.

-¿Cómo explica el surgimiento de estas fuerzas?

-Por la crisis tan tremenda que sufrimos. Una crisis económica que fue ocultada primero por un presidente que creo que ha sido nefasto para España y para su partido, José Luis Rodríguez Zapatero. El desencanto durante sus años de gobierno y su incapacidad para solucionar la situación que se vivía produjo la aparición de Podemos, que pretendía ser la referencia de la izquierda.

-¿Y Ciudadanos?

-No hay que olvidar que Ciudadanos nació como un partido basado en el antinacionalismo catalán. Con el éxito de este mensaje, que no lo supo capitalizar el PP ni de lejos, dio el salto al resto de España

-¿Han tocado techo ya?

-Serán los españoles los que tengan que decidirlo. Yo, como española que lleva 40 años haciendo información política y conozco los entresijos de los gobiernos, soy una absoluta convencida de que a España le ha ido bien con el bipartidismo. En las segundas elecciones de 2016, las del 26 de junio, bajó el número de diputados de Ciudadanos y no se produjo el sorpasso de Podemos al PSOE. Lo interpreto como que la gente empezó a pensar que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.

-La respuesta de los españoles a la crisis ha sido el surgimiento de estos partidos, pero no se ha producido el auge del populismo que hay en el resto de Europa y EEUU.

-Afortunadamente. Quizá somos más sensatos que en otros países.

-A pesar de la mala imagen que ha tenido en estos últimos años.

-No es verdad que estemos mal vistos. Viajo muchísimo y he visitado las instituciones comunitarias desde antes de que nuestro país formase parte del entonces Mercado Común. A España se la escucha fuera y se la admira por su transición hacia la democracia. Ningún país ha hecho una transición como la española.

-A día de hoy hay gente que critica aquel periodo.

-En su derecho están, pero que lean más y se enteren mejor de cómo era España antes. Hay una generación de españoles que tendría que leer más.