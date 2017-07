-después de ser la primera mujer en jugar un torneo masculino de tan alto nivel, ¿siente que puede ser un ejemplo para otras deportistas?

-Ojalá pueda serlo y vean que si yo me metí a jugar al polo con hombres, cualquier mujer puede hacerlo. No es una cuestión de fuerza sino de técnica, buen manejo del caballo. Una mujer puede estar a la par de un gran jugador.

Cádiz tiene una mezcla bárbara de playa y polo; las canchas de San Roque mejoran a los polistas"

¿Cómo fue la experiencia?

-Fue algo único, algo que se da una vez en la vida y lo disfruté a pesar del salto de nivel. Venía de jugar partidos de 15 o 16 goles de hándicap y de repente jugué a 36, que es la primera vez para una mujer. Tuve mucha presión, muchos nervios pero me acomodé bien a los caballos y ganamos.

-¿Hubo oposición a que una mujer jugara un torneo de tanto nivel y prestigio en Argentina?

-Si la hubo, yo no la sentí, pero sí sentí que todos se preguntaban qué iba a hacer una mujer entre estos hombres. Muchos lo veían una locura y muchos fueron ese día a ver qué iba a pasar. En la tribuna se escucharon cosas...

-Últimamente se habla más del machismo en el deporte, parece que hay más conciencia. ¿Está cambiando algo en ese sentido?

-El deporte, en general, es machista, sí. Creo que viene ahora una era que, en Argentina, lo venimos venciendo muy bien. Es muy lindo ver hijas de jugadores cuyos padres las apoyan como me apoyó mi papá. En eso sí me siento pionera, en mostrar que podemos jugar sin tener que parecernos a los hombres, siendo mujeres y femeninas. Estamos muy lejos del nivel de los hombres, tal vez nunca lo alcancemos, pero podemos levantarnos con técnica y, en el caso del polo, montando bien a caballo.

-Después de su experiencia. ¿Es partidaria de que en el deportes haya más torneos mixtos?

-Hay que mezclarse con los hombres en los deportes que se pueda porque eso nos mejora en el juego pero a todas nos gusta competir entre nosotras porque se igualan las fuerzas, el peso, la altura... Porque hay una diferencia de fuerza física y siempre lo habrá pero trato de jugar dos o tres torneos con hombres en Argentina para seguir mejorando y luego compito con mujeres.

-Otra lucha del polo femenino es conseguir un circuito mundial propio.

-Se trató de armar algo el año pasado. Es una idea latente la de hacer un circuito que nos reúna a las polistas, que podamos ir de un país a otro a jugar y tratar de tener equipos fijos, que en polo femenino no se da y nos impide crecer.

-¿Qué tal la experiencia de profesora en la sede que ha abierto la Argentina Polo Academy en Jerez?

-Buenísima. Es un club con una infraestructura de primera que lo veo como el lugar previo para prepararse y mejorar la equitación y tácticas de equipos para luego venir a competir a Sotogrande. Creo que debería desarrollarse más el polo en el sur. Debería haber más jugadores nacionales y me encantaría ser parte del crecimiento del polo de mujeres en Andalucía. La idea de la academia también es incentivar a chicas y ser mentora de futuras polistas.

-En San Roque ha jugado el Campeonato de España femenino. ¿Qué le parece Santa María Polo Club?

-Yo la catalogo como, si no la mejor, de las mejores canchas del mundo debido a la combinación del clima y el buen mantenimiento, del riego, que hace que la bola ruede diferente acá y mejora el nivel de cada jugador. Sotogrande es uno de mis destinos preferidos para jugar al polo.

-Vamos, que recomendaría Cádiz y Andalucía a sus colegas argentinas.

-Llevo tres años viniendo a Sotogrande, este año he conocido Jerez y es una zona de España que me encanta, con un clima ideal para jugar al polo. Es un destino que no quiero borrar de mi agenda. Julio y agosto acá es lo mejor, en Argentina es invierno, así que no me pierdo nada. La combinación de playa y polo es bárbara.

-¿Le gustaría algún año jugar el Torneo Internacional de Sotogrande?

-Me encantaría. No tengo mis caballos acá en Europa y es una limitación pero se pueden conseguir. Sería un sueño jugar este prestigioso torneo de Sotogrande. Me tendría que invitar el equipo masculino.

-¿Qué barrera se propone romper a partir de ahora?

-Quiero seguir mejorando. Y pienso mucho en las chicas. En aportar mi grano de arena, ser apoyo con lo mucho o poco que sepa y ayudar a fomentar que otras chicas jueguen al polo. Les diría que se arrimen a una academia, a un club, y que inviertan tiempo en aprender a montar a caballo porque la mejor jugadora no es la que mejor golpea a la pelota, los grandes son los que sacan lo mejor del caballo.