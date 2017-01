"Los derechos de los consumidores se han degradado"

-es usted el Robin Hood de los consumidores.

-He estado en momentos importantes de casos sonados de abusos al consumidor, pero es que empecé hace veinte años, cuando esto era algo exótico.

En Europa engañar al consumidor sale mucho más caro que en España; aquí es rentable

-Tengo la impresión que en estos veinte años ha empeorado la situación.

-Sí, se ha experimentado una degradación de la posición del consumidor. Hay una sensación de impunidad para las grandes empresas con la complacencia administrativa.

-¿Algún ejemplo ?

-El caso más evidente es el de la banca, que ha esquilmado a la población en todos sus segmentos. A los jóvenes se les ha hipotecado por 40 años sobrevalorando sus viviendas, a las personas mayores les quitaron sus ahorros con las preferentes... O las hipotecas multidivisas que han dado situaciones irracionales, como que una persona que llevara pagando diez años debiera más dinero al banco que al principio.

-¿Con qué litigio se ha conmovido?

-Nos llegó al bufete un matrimonio de ancianos que había perdido sus ahorros con las preferentes. Era el dinero que tenían ahorrado para sus hijos. Ambos estaban ya muy enfermos y temían que morirían sin conocer la sentencia. El mismo día que se dictó la sentencia favorable fallecieron los dos en un plazo de horas. Murieron sin conocer la sentencia.

-Europa tira de las orejas a nuestra banca. Ahí está la sentencia de las cláusulas suelo.

-Y vendrán muchas más, como las de los costes de gestión de las hipotecas. La banca en España se ha acostumbrado a trabajar con cláusulas abusivas. Y todo esto tiene una traslación económica. El dinero que pierde el consumidor acaba en las cuentas de resultados de los bancos. Miles de millones.

-Estas cosas en Europa no pasan. ¿O sí?

-Estas no; posiblemente, pasen otras. Lo que es seguro es que en Europa engañar al consumidor sale mucho más caro que en España. Aquí se ganan pleitos y se restituye el dinero. No hay más responsabilidades para la empresa que engaña. La conclusión para una gran empresa es que engañar es rentable.

-Supongo que los bancos no quieren ni verle. No se atreverá a pedir un crédito.

-Procuro no pedirlos.

-En cualquier caso, si han hecho todo lo que han hecho es porque se les ha permitido.

-Indudablemente. Se cambió la norma de prescripción, por ejemplo. Antes uno podía actuar contra un banco por una práctica abusiva quince años después de que ésta se hubiera producido. Se bajó a cinco. ¿Bajó también el tiempo que tiene el banco para ir contra el cliente? No, continúa en 20 años. Aquí se legisla con los lobbys empresariales muy encima.

-Las asociaciones de consumidores también forman su lobby en Europa.

-No tenemos ni de lejos la fuerza de los lobbys empresariales. No conozco a ningún ministro que haya acabado en una asociación de consumidores, pero sí muchos que han ido a la banca o a las eléctricas.

-Las eléctricas también dan que hablar.

-Porque han convertido un producto de primera necesidad como la energía en un artículo de lujo. Nuestros mayores, que eran ejemplo de austeridad, nos decían eso de apaga la luz, no gastes. Ahora da igual que ahorres que te llegará una factura estratosférica.

-Ha llevado el caso del Costa Concordia.

-Ese fue increíble. De las doce cláusulas que presentaban a sus usuarios, nueve eran abusivas. Tiene mérito un abogado que es capaz de redactar doce cláusulas y sólo tres son conformes a derecho. Y encima el barco se hunde.

-El lado oscuro le habrá tentado.

-Algo ha habido, pero es mucho más gratificante estar en este lado. Tuve un caso de una hipoteca con claras prácticas abusivas en el que la familia iba a perder la casa, se la iban a quitar. Resultaba que, eliminando esas cláusulas ilegales, en realidad el banco le debía 9.000 euros a esa familia, que era muy humilde. No les vas a pedir una provisión de fondos. Llevas el caso, lo ganas y te da más satisfacción que otro en el que hayas ganado dinero. En esto o tienes algo de conciencia social o no te metas.

-Habrán ido a por usted.

-Alguna demanda personal he tenido. Ryanair me pidió daños y perjuicios por haber dicho que había tenido que realizar aterrizajes forzosos por ir cortos de combustibles. Perdieron. ¿Ellos no llenan los tanques de combustible y me demandan a mí?

-Usted puso su granito de arena en la caída política de Gallardón al tumbar las tasas judiciales.

-Es un ejemplo de la influencia de los lobbys en la legislación. Las tasas judiciales para recurrir se aprobaron en el momento en que la banca vio la que se le venía encima con demandas en cascada. La banca tiene medios para recurrir, un particular no se lo podía permitir.