"Muchos nos han descubierto gracias a Carolina Marín"

El bádminton es un deporte de moda, una disciplina minoritaria en España que emerge con el tirón de la campeona mundial y olímpica Carolina Marín. La onubense es la mayor exponente del trabajo del Recre IES La Orden, un club que en 25 años pasó de ser un equipo de instituto de barrio a ser la primera potencia del bádminton español.

-¿Cómo se construye un campeón nacional en 25 años desde el aula deportiva de un instituto?

Si echamos la vista atrás, da vértigo todo lo que ha conseguido este club en 25 años"

-Con trabajo y más trabajo, no hay otra fórmula. Nuestro pionero fue Paco Ojeda, profesor de Educación Física del instituto La Orden, que lo conoció en Madrid mientras estudiaba y lo trajo a Huelva en 1986. En 1989 ya teníamos un club modesto y desde entonces con mucho esfuerzo crecimos hasta donde estamos hoy. Nos marcamos como objetivo ser mejores en cada año y la fórmula nos ha funcionado.

-Los éxitos del primer equipo son la punta del iceberg.

-Es lo que más llega, pero en nuestro club siempre hemos creído en la cantera y en la formación de la base porque sin ella no tiene sentido el trabajo que se hace. Queremos ganar y competir a nivel nacional y para ello contamos con jugadores muy buenos como ahora Pablo Abián o Telma Santos y en su momento Carolina Marín, pero nunca olvidamos el papel de los de la casa, nuestras escuelas y la presencia de los onubenses. Con los jugadores de Huelva ya tendríamos una plantilla para mantenernos en División de Honor.

-El mayor referente de su cantera es toda una campeona mundial, europea y olímpica como es Carolina Marín.

-Estamos muy orgullosos de ella y nos gusta pensar que una pequeña parte de su éxito es fruto del trabajo que se ha hecho durante todos estos años en el club. No olvidamos que salió de nuestra cantera, aunque ella desde sus primeros pasos demostró que tenía un potencial superior al resto.

-¿Siente el efecto de sus éxitos en la expansión del bádminton en España?

-Se nota mucho. Desde que ella gana y es una estrella mundial llegan muchos más niños que quieren jugar y seguir sus pasos. El impacto de Carolina Marín ha enganchado a muchos aficionados al bádminton en España y mucha gente nos ha descubierto.

-¿En qué fase de ese desarrollo se encuentra el club?

-Somos inconformistas y siempre queremos más, pero ahora nos encontramos en una fase muy buena. Contamos con una gran masa social, con una presencia en Huelva que no podíamos ni imaginar. Todo ello nos permite fortalecer nuestra cantera, que es donde está el futuro. Hace unos años teníamos unas decenas de niños del barrio de La Orden y hoy tenemos un centenar de toda la ciudad y otro centenar con dos escuelas por la provincia de Huelva, lo que nos da una estructura que no tiene nadie en España porque además no sólo formamos jugadores sino también a nuestros propios entrenadores.

-De un instituto de barrio a Europa hay un camino largo.

-Si echamos la vista atrás da vértigo todo lo que hemos conseguido en este tiempo y queremos seguir creciendo.

-¿Ha tocado techo el bádminton en Huelva?

-Nuestra exigencia siempre es crecer y para ello hacen falta recursos y dinero. Tenemos apoyos importantes de los que estamos muy orgullosos. Estamos muy contentos con lo conseguido, pero no podemos relajarnos. El bádminton en España crece con fuerza y debemos estar preparados. Ahora mismo somos el tercer deporte de Huelva y eso es un enorme privilegio que define lo que ha supuesto el bádminton para esta provincia.

-¿Existiría el bádminton en Huelva sin el apellido Ojeda?

-Para nada. Paco es el padre de todo lo que ha llegado después y de lo que todavía nos queda por disfrutar. Es el corazón del bádminton en Huelva y ya disfrutamos de la segunda generación así que el futuro está garantizado.

-La salud del bádminton onubense es una demostración de la fortaleza del andaluz.

-Es un orgullo para todos que los mejores equipos estén en Andalucía. Además de nuestro trabajo está el que realizan Benalmádena o Rinconada. Que se hable de los partidos entre el Recre IES La Orden y el Rinconada como el clásico español es para que todos estemos orgullosos.

-¿Y el siguiente paso?

-Ya fuimos terceros en Europa y queremos más así que intentaremos plantar cara a rusos y daneses en la próxima edición. Cuando estás arriba sólo vale ganar.