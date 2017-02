"Sé que soy difícil de catalogar y de plagiar"

-Usted dice que no tiene reglas, pero alguna tendrá.

-¿Tú crees? Tengo muchas reglas, las del flamenco, las del rock, el hip hop, el rap, el jazz, reglas que respeto. Hace falta tener reglas de vez en cuando para ir recto.

-¿Qué es Ciudadano Gitano?

-Bueno, los gitanos somos muy nómadas, errantes. Y Ciudadano gitano es, por ejemplo, la lista de ciudades en las que vamos a actuar, tanto aquí como en todos los continentes que me he recorrido. Soy ciudadano gitano y soy gitano porque soy ciudadano... y porque no me quedo en la habitación del hotel. Y canto por la calle y bailo, soy libre. Chachi.

-Este disco de grandes éxitos, ¿es una autobiografía?

-Sí, una recopilación de toda mi trayectoria desde 1993, pero hay canciones que no se encuentran en internet. Así que eso que dicen que todo está en internet no es así, porque la mitad de mi disco no está. Me ha costado elegir entre 70 u 80 canciones, me gustan todas.

-La de usted es un alma libre desde que nació.

-La verdad es que sí, porque el sentimiento de la música y lo que uno transmite... No sé, sale.

-¿Cree que ha sacado usted al flamenco de su corsé?

-No, yo voy a lo mío, a lo que sé hacer que es música. Jerez siempre da buenos cantaores, bailaores, tocaores, buenos aficionados, buen público, un poco quieto quizás, pero porque estamos en Jerez y es la cuna del cante. Pero yo, cuando salgo fuera, la tengo presente. La bulería la vamos repartiendo por ahí, para que mi tierra sea más conocida aún, que no le hace falta.

-¿Se considera más cantante o bailaor?

-Me considero más bailaor. Con el baile empecé antes que a cantar, que también me gusta. Pero el baile te da libertad, más movimiento.

-Le falta ser coreógrafo.

-Me aprendería la coreografía, pero yo luego no repetiría una coreografía, sino una radiografía (ríe). Yo soy más de inspiración, me las invento y los buenos momentos son los que hay que aprovechar y además no se pueden comprar.

-Dicen de usted que es un genio, ¿se lo cree?

-Genio tengo, sobre todo, en el escenario. Gracias por lo de genio, pero soy un músico más, que estamos en este planeta para hacer disfrutar a la gente y que se lo pasen divertidamente. Que cuando presentes tu producto, pues guste..., pero gracias otra vez por lo de genio. Ya ves.

-¿Quién ha sido un genio para usted?

-Camarón, Farruco bailando, Michael Jackson, James Brown, Paco de Lucía. Seguro que Michael Jackson hubiera bailado conmigo unas bulerías y hubiera braceado por Jerez. Hubiera sido mi ilusión. A mí me cogió en Montreal cuando murió, muy cerca de América. Si siguiera vivo insistiría en bailar con él.

-Usted, como ser salvaje, ¿qué animal elegiría?

-Leopardo asalvajao, o un mono mismo, lo más parecido a nosotros. Pero los que me hacen mucha gracia son los suricatos , y así me pongo yo cuando voy con los tres niños a la playa. Yo voy como Mowgli con ellos para el colegio y a veces bromeo y les digo. "Mira, que me voy a poner el traje de leopardo y las botas verdes" y me dicen: "¡No papá, por favor!".

-¿Viene a menudo a su tierra?

-Sí, ahora vengo muy a menudo, a comer menudo. No, en serio, claro que así, hay que venir a la tierra y ponerse la pilas un poco. Mi familia me espera con alegría, me esperan con ese menudo, una candela. Mi madre me dice que tome Actimel, que me cuide. Me llevo tanto tiempo fuera que cuando vuelvo..., pues fiesta, más o menos.

-¿Acaso le hace falta que a usted le pongan las pilas?

-Bueno (risas), sí, a mí me pone la pilas cualquier ciudad, por eso soy ciudadano gitano. Yo las recargo en cualquier lado.

-¿Que proyectos tiene a la vista?

-Tengo canciones guardadas y de vez en cuando me voy con otros músicos a la sierra, con una guitarra o dos, con mi chuletón, el saco de dormir... Una vida un poco nómada. Yo más de tres o cuatro días en mi casa..., pero mi mujer me conoce y me dice. "Anda, vete a darte un vueltecita". Hay que disfrutar de la vida.

-¿Qué país tiene pendiente de visitar?

-La parte de Rusia, por ahí arriba. También me gustaría ir a países que no se pueden visitar por su situación.

-A usted se le puede ver en festivales de todos los estilos.

-Desde pequeño me ha gustado fusionar todas las cosas y luego, como he estado con el latin jazz, me meto con el rock and roll, el blues... Pues al final, si voy a Cabo Verde, pues me traigo algo en el oído de allí, lo mismo de Brasil, pero sin querer. De cada sitio siempre hay cultura que coger y he compartido tiempo con músicos de muchos países. Sé que soy difícil de catalogar y de que me plagien.

-Su música quita las penas, pero ¿qué le quita las penas a usted?

-Un plato de berza de mi madre, ¡qué alegría!, y tener a mi familia al lado, en armonía. Eso es lo que luego se transmite en el escenario.