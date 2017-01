"En épocas de calor, ningún perro desea salir a la calle"

-¿Cómo comienza en las carreras de carro con perro?

-Inicié a mis perros en actividades de tiro el año pasado, probamos dos o tres entrenos con un carro de cuatro ruedas, pero mayormente hicimos salidas con ellos enganchados a la bici. Esta temporada adquirí un triciclo a finales de septiembre y la bici la tengo un poco más aparcada. Estoy montando un tiro largo de seis perros, poco a poco consigo que se vayan coordinando y ajustando.

-Los entrenamientos serán parte fundamental.

-Todo debe ser muy progresivo. Al principio, el proceso es lento, hay que intentar no aburrirlos y que lo asocien con algo divertido. Lo ideal para que un perro aprenda es que vaya con otro u otros que ya tengan un poco de idea, porque como todo animal aprende mediante la imitación. Una vez que hay un poco de soltura, tienen que ir cogiendo la forma física. Yo hago tres o cuatro salidas de media hora a la semana. El entrenamiento no debe ser muy exigente, se basa en ser constante. El resto es la predisposición que el perro tenga.

Hago tres o cuatro salidas para entrenar a la semana, el resto es la predisposición que tenga el perro"

-En las exposiciones de belleza, arrasa.

-Ahí es donde residen mis ambiciones como propietario. Actualmente tengo a Atka que es campeón de España de Belleza; Dalinda, su hija, fue elegida Mejor Joven Hembra este año en la Monográfica del Club de Nórdicos. Y los dos juntos fueron designados como la Mejor Pareja de la Exposición.

-Llama la atención ver compitiendo a un perro siberiano en Almería.

-Es cierto que los climas más fríos son los idóneos, pero a determinadas temperaturas en épocas intensamente calurosas, ningún perro desea salir a la calle. El calor es algo con lo que hay que ser cuidadoso, hay que evitar las altas temperaturas saliendo a pasear temprano o cuando cae la tarde. Además, los huskies requieren hacer ejercicio y un rato de libertad controlada, no son perros para dejar todo el día solos en un apartamento o atados con cadena a un bidón.

-¿Cómo es la vida con trece perros?

-Es cuestión de organizarse. Mis días empiezan a las seis de la mañana y no acaban hasta muy tarde. Hay que ser consciente de que necesitan de ti toda su vida y, por lo tanto, esto o te apasiona y te genera algún tipo de satisfacción o si no se hace imposible.

-Usted también necesitará de una buena preparación física.

-Es conveniente ya que hay muchos momentos en los que tienes que ayudarles empujando el carro o pedaleando. Correr, nadar, montar en bici o trabajar la fuerza son parte de la preparación. El uno debe de ponérselo fácil al otro.

-¿Tendría otros perros que no fueran huskies?

-Si te soy sincero, otra raza de perros no; yo soy un purista y amante de mi raza y de mis perros, que es por lo que he apostado. Si he sido capaz de esperar veinte años para tener un huskie siberiano; mientras tenga fuerzas seguiré con ellos, tengo una opinión muy consolidada al respecto. En torno a otros animales, considero que ya tengo suficiente responsabilidad a mi cargo como para meterme con otras especies, pero sí me gustan los animales en general, a excepción de los gatos.

-¿Qué retos se pone para el futuro?

-Me gustaría ir a algún Campeonato de España Tierra, es algo que tengo en mente, pero antes quiero seguir experimentando y probando más cosas. También tengo muchas ganas de probar en nieve. En las carreras, actualmente los perros que se llevan son cruces caza y nórdicos. Existe una categoría única de nórdicos y quisiera ver de qué son capaces algunos de mis perros ahí. Muchos de ellos todavía son muy jóvenes y tienen que madurar, de modo que seguiremos entrenando.

-Como deportistas que son, también se lesionan.

-Al igual que nosotros, hay roturas de ligamentos, lesiones musculares, traumatismos por caídas, golpes de calor... Por eso, hay que ser muy cuidadoso con los entrenos, con los esfuerzos en carreras y también con las recuperaciones de las lesiones. No se puede hacer el bestia y correr con perros lesionados.

-¿Dónde se organizan las carreras?

-En plena naturaleza. Algunas son de un solo día y otras son dos mangas: una por la tarde del sábado y otra el domingo por la mañana. La gente suele dormir en las furgonetas, tiendas de acampada o caravanas. Los perros se transportan en remolques o en transportines dentro de los propios vehículos.

-Y hasta hoy, ¿qué carreras ha realizado?

-Acudí a un encuentro no competitivo de mushers en Navalón (Valencia) y luego realicé un par de carreras de bikejoring (bici tirada por perros): una en Manilva (Málaga) con mi perro Alex y otra, en Tabernas (Almería) donde mi mujer también participó con otra perra nuestra, She Wolf, y quedaron campeonas.