"En 2017 estreno un musical en Broadway"

-¿Qué piensa antes de salir al escenario?

-No pienso mucho, porque a mí la concentración me desconcentra. Hasta el último momento estoy con el teléfono en la mano, hablando con la gente... todo el mundo me dice "concéntrate". No, ese trabajo ya lo he hecho anteriormente. Los últimos minutos, si me pongo a concentrarme parece que me ablando, que me aburro. Necesito salir al escenario a lidiar.

-¿Qué prefiere, medallas o el reconocimiento del público?

-La medalla es por el reconocimiento del público, todo suma. Te dan medallas porque el público te quiere. Es la misma medalla.

-Además de usted, reciben la Medalla al Mérito de las Bellas Artes Martha Argerich, Gloria Estefan, Lorenzo Caprile o el Juli, ¿cómo se siente entre ellos?

-Me ha encantado que se lo den a Lorenzo Caprile porque la primera ropa que diseñó para teatro fue conmigo. Le encargué unas batas de cola y es gran amigo. La hermana del Juli, Manuela López, baila en mi compañía y casi me enteré del premio por ella. Martha Argerich es maestra de maestros y Gloria Estefan, una señora con un carisma precioso.

-¿Cómo era Rafael Amargo en su niñez?

-Mi niñez la tengo en la vega granadina, con unos recuerdos muy lorquianos. Con una familia estupenda, que siempre me apoyó. Tuve una infancia muy bonita, un poco contradictoria, porque por las mañanas iba a un colegio del Opus y por las tardes daba clases de flamenco. Me iba de la raza a la iglesia, cosas que no tenían que ver la una con la otra. Pero era yo, siempre he sido muy auténtico. No me pasó como a Billy Elliot, al que decían que bailar no era cosa de hombres. Pienso todo lo contrario, que hay que tener muchos cojones para bailar.

-¿Cómo se describe?

-Mi vida está llena de contradicciones y de cosas polares. No tengo prejuicios, no condiciono a la gente. Si alguien me cae bien, me da igual que sea rico, pobre, feo o guapo. Hay gente que es muy clasista, yo soy todo lo contrario. Mi madre siempre dice que no hay persona que mezcle más a la gente. Todo mezclado y todo pa'alante y todo me gusta. La contradicción va en mí.

-¿Por qué decide llamarse Rafael Amargo?

-No lo decido yo. El poeta granadino Curro Albayzín conocía la historia del Romance del Emplazao que pertenece al Romancero Gitano: "El 25 de junio le dijeron al Amargo ya puedes cortar si gustas las adelfas de tu patio" (recita). Curro sabía que ese romance se había escrito en Valderubio, según dice la leyenda, en casa de mis abuelos. Y Curro Albayzín en el golfo de Hammamet en Túnez, yo tenía 14 años, me dijo: "Tú te llamarás Rafael por tu abuelo y Amargo porque ese poema se escribió en tu casa". En esto del flamenco, cuando te ponen un nombre ahí se te queda y parece que acertó, porque aquí lo llevamos.

-En los Juegos Olímpicos de Río, el equipo de España de Gimnasia Rítmica ganó la medalla de plata con una coreografía suya.

-Yo llego a la selección española de gimnasia rítmica por Dagmara Brown, una de las mejores maestras de ballet clásico de la escuela de Alicia Alonso. Tenían que preparar un ejercicio y me dijo: "¿Qué te parece si le damos un carácter flamenco?". Le contesté que yo me encargaba y las chicas salieron defendiendo la bandera española con un carácter superflamenco.

-A quién admira.

-A toda la gente que tiene dignidad y es sincera. Y si tengo que decir una persona, a Florentino García Adámez, mi abuelo, que tiene 97 años, sigue vivo y es un ejemplo de señor y un poeta.

-¿Qué tal le fue en 2016?

-Yo sabía que 2016 era un año decisivo para mí desde 1993. Me fui a vivir a Tokio con la persona que compartía mi vida, Noriko. Un día fuimos a ver a un adivino, un astrólogo. Yo en esas cosas no creo mucho, pero me dijo que 2016, 2017 y 2018 serían años para tatuármelos en el recuerdo, nunca en el olvido.

-¿Planes y proyectos?

El 15 de enero comienzo a ensayar con Juan Luis Iborra un espectáculo de revista. Sí, vuelve el género de revista al teatro La Latina donde lo dejó Lina Morgan. Y en primicia puedo decir que voy a cambiar el registro. Comienzo el año haciendo revista y las botas un poco apartaditas.

-¿Y fuera de nuestras fronteras?

-Volveré a Nueva York haciendo una producción muy bonita con Nacho Cano, que se estrenará en Broadway. Veré cumplido el sueño americano. Se trata de un musical sobre la vida de Malinche, la esclava mexicana que fue la mujer de Hernán Cortés .

-¿Sueños de futuro?

-Después de haberme recorrido el mundo me encantaría crear y dirigir un ballet en mi tierra, el Ballet Ciudad de Granada con artistas granadinos.