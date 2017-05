"Es más fácil ganar el Planeta que el Pichichi"

-¿ha cambiado a David por Goliat?

-David González Romero sigue siendo mi editor. Estoy preparando una cosa para él que sorprenderá.

Escribí el libro por la noche en la Eurocopa de Francia; si no nos eliminan, me sale una trilogía"

-¿Cómo surge Operación Chotis en Adobo?

-La escribí en la isla de Ré, en la Eurocopa de Francia, de noche. Me gusta escribir por la noche, pero tengo un niño pequeño. Allí tenía tiempo. Si no nos eliminan, me sale una trilogía.

-La palabra chotis es de origen escocés...

-Y adobo, árabe. Me la inspiró una canción de No me pises que llevo Chanclas, Melodía en adobo.

-¿Cómo fue el salto a Planeta?

-Un encargo. Estaban buscando algo de contraste entre madrileños y andaluces. Acepté con la condición de que ganaran los andaluces.

-En 1982 se fueron Felipe y Guerra; en 1985, Gordillo. Se ha ido Zoido. ¿La próxima en llegar a Madrid será Susana Díaz?

-Le tengo sana envidia a gente como Gervasio Iglesias o el Soto que son capaces de llegar a todos sitios sin salir de su tierra. Yo no tengo tanto talento.

-¿Despeñaperros sigue existiendo pese al AVE?

-Esos 525 kilómetros están ahí todavía.

-Un cliente pidió un bocadillo de calamares en el bar Modesto y le dijeron que era de madrileños...

-Yo vivo cerca del Rastro y allí los ponen buenísimos.

-En su búsqueda de rancios madrileños, ¿incluye a la alcaldesa Carmena?

-No. Me parece una mujer muy trabajadora. Todos los días paso junto a la estatua de la matanza de Atocha a los abogados con los que ella trabajaba.

-Por su relación con la selección, ¿ve a Piqué y Sergio Ramos con futuro como presidentes de la Generalitat y de la Junta?

-Los dos tienen madera de líderes, pero no suelen dar buenos resultados las relaciones del fútbol con la política. A Laporta le salió mal. Macri fue presidente del Boca Juniors.

-Dice que el hermano mayor de la Macarena es más importante que el presidente de Estados Unidos.

-Hay gestos de Donald Trump que me recuerdan a Lopera. Será el hombre más poderoso del planeta, pero no tiene caseta de Feria. Tendría que entrar en las casetas de distrito.

-¿No es políticamente incorrecto comparar la mili con la Erasmus?

-Me da un poco de pena no haber hecho la mili. Es como una ex novia chunga, lo pasas mal pero después te curte. Lo más parecido a la Erasmus que he hecho es cuando me fui en tercero de carrera a Londres. Estábamos seis en un piso: un malagueño, un marroquí al que le olían los pies, un checo sin papeles... Al quinto día me quedé sin dinero y me salió trabajo en un pub del Soho. Le serví una copa a Björk.

-Antonio Burgos escribió un Libelo contra Madrid.

-Los dos somos del barrio de Bami. Yo creo que ha cambiado la percepción desde que llegué allí para trabajar en España Directo a como nos ven ahora. Los andaluces estamos de moda en Madrid: nos ven como gente que somos alegres, hacemos equipo y tenemos creatividad.

-¿El acento separa más que la tilde?

-El sevillano sesea, no cecea. Ésas son cosas que no las tienen claras todavía. Como que el chiste no se explica. Eso es un axioma de la metafísica.

-¿Ha leído el libro de Iniesta?

-No lo he leído. No sé hasta qué punto puede enganchar la vida de alguien tan retransmitido.

-Si fuera un libro sobre Lucendo, que sólo jugó un partido con el Barça...

-Lo que no se sabe tiene más interés. El no saber sí que ocupa lugar.

-¿El más lector de la selección?

-Juan Mata siempre va con un libro, aunque le han atribuido un libro de poesía apócrifo. También son buenos lectores Xabi Alonso y De Gea.

-¿Son lectores suyos?

-Que yo sepa, Sergio Ramos leyó El asesino de la regañá. El único que puede entender algunas claves.

-¿Se produciría un Brexit de Madrid con Andalucía, un 28-F al revés?

-Yo frecuento un bar, La Venencia, en calle Echegaray, que lo podía llevar perfectamente Pepe Yebra. Las croquetas de Labra, a las espaldas de Sol, donde se fundó el PSOE, me recuerdan a las de Casa Ricardo.

-El madrileño Hipólito Rincón, aparte de sus cuatro goles a Malta, es el único Pichichi del Betis...

-En el libro salen Rincón y Gordillo.

-¿El Pichichi o el Planeta?

-Yo creo que es más fácil ganar el Planeta. El Pichichi lo ganan casi por decreto Messi o Cristiano.

-¿Una leyenda?

-Una cosa que leí en Casa Moreno: La alegría nos hace invencibles.