"El flamenco se ha montado en la ola de las redes sociales"

-esta semana regresa a los cursos de verano de la Escuela Internacional de Flamenco de Manolete. Usted viene de una familia de artistas. ¿Cree que es importante haber vivido el flamenco desde pequeño?

-Antes, quizás sí, ya que era algo mucho más de transmisión oral porque no existían los adelantos que hay hoy. Hace 25 años no había ni móviles, todo era mucho más lento y había que formarse de otra forma. Un niño que nazca en el seno de una familia de artistas parece que permite que lo tenga más fácil o que sea su sino -o no, porque mis hijos ninguno se dedica al arte, aunque canten o bailen-. Pero dedicar su vida a esto es para el que lo pueda sentir, no porque nazca gitano o en Andalucía. Es más propicio, pero hoy en día el flamenco ya es de todos.

-Las nuevas tecnologías han revolucionado todo. Sólo con la posibilidad de ver los vídeos habrá cambiado radicalmente la forma de enseñar.

-Por supuesto. Tu te metes en las redes sociales y pones en Youtube Pastora Imperio y la puedes ver bailar. Antiguamente era imposible y el acceso a eso estaba mucho más vetado. Las redes sociales le han dado al mundo un cambio radical y el flamenco también se ha montado en la ola. Es normal, era inevitable.

-Irene Lozano es la directora de Calaló, el espectáculo que la semana que viene presentará en los Veranos de el Corral en Granada. ¿Trabajar con gente más joven es una forma de refrescarse?

-Siempre, porque yo durante el año normalmente trabajo con mi compañía. Este año, con Trianero, llevamos más de 66 representaciones. A mí me gusta colaborar con gente con talento. Prefiero elegir, no con cualquiera, pero Irene posee una gran trayectoria. Ha estado en el Ballet Andaluz. Ha trabajado con Eva Yerbabuena. Es una joven veterana, una boquerona con categoría. Este año, con Calaló ya hemos estado en al Bienal de Málaga y en Zúrich, que es donde vive y tiene su escuela.

-En este espectáculo vuelve a coincidir con Javier Latorre, con el que ya había trabajado en el Ballet Nacional.

-Sí, es el morbo añadido de volver a encontrarnos sobre el escenario después de casi 15 años, de dialogar los tres. Ella quería presentar sus memorias, podríamos decir, y nosotros somos sus dos brazos. Su intención era contar la referencia que hemos causado en su vida artística como profesores, como compañeros, como padres, como tíos... Entonces se ha formado un ambiente muy bonito porque repasamos obras clásicas españolas versionadas y muchos más secretos que no podemos revelar. No es un flamenco al uso, es un repaso por nuestros recuerdos.

-Dio vida al personaje de Bernarda Alba en la versión de Lluís Pasqual. Ahora hay bastantes bailaores que hacen personajes femeninos, pero esa interpretación ¿fue muy revolucionaria en su momento?

-Sí, aunque ya lo había hecho Marsillach en teatro y Antonio Gades lo había hecho dos veces en París en Rango, en la coreografía de Rafael Aguilar para la que hizo de la madre, pero de la forma que Pasqual lo concibió a finales de los 90 principios del 2000 fue una revolución. No era solamente yo el que hacía de mujer, es que era un espectáculo de Bernarda en el que todos éramos chicos y no se trataba de travestismo, sino de otro tipo de cosa, algo más monástico, más duro, sin perder la obra de Federico, por supuesto. Y esa Bernarda sigue estando ahí viva y la seguimos representando cuando la piden.

-Ha hecho novela, cine, televisión... ¿Hay algo que se le resista?

-Me encanta (risas). Bueno, yo me siento un poco un hombre del Renacimiento, no me gusta conformarme con una cosa. Claro que lo que soy es bailaor, pero me gusta escribir, que es mi escape, hacer televisión y cine. Pero sí hay una cosa que se me resiste, que es pintar. Mis hijos me dicen: "Papá, ¿dónde tienes escondido el cuadro?". Pero estoy negado completamente. Ya me gustaría. De todas formas, creo que el ser humano puede hacer más de una cosa, hay que ser más creativo y tener menos miedo.

-¿Y teme que un artista con su trayectoria, con Premio Nacional de Danza incluido, pueda ver cómo todo eso se difumina un poco con sus apariciones en televisión, como jurado de concursos o en programas rosas?

-No porque mi paso por los sitios rosas de la televisión no ha sido buscado ni querido. En televisión he estado en cualquier programa siempre que fuera noble, como los concursos, pero cuando he ido a los otros es a defenderme de un tema que me ha pasado, pero no me considero una persona rosa ni amarilla ni de ningún color. Soy un personaje ilustre andaluz aunque me hayan cogido con mi novio en la playa. He tenido que ir a defenderme porque otra no me quedaba. España es así. Estamos siempre en el borde de la cultura y de lo podrido y un artista puede defenderse. Sin embargo, yo soy una persona que siempre ha dedicado su corazón a la danza.