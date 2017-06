-dicen que hay un 80% de paro entre los actores, pero usted no para. ¿Paco Tous está de moda?

-En todas las entrevistas que hago siempre intento meter este dato. Para que la gente sepa lo difícil que está. Me siento un privilegiado, y eso me hace levantarme para hacer mi trabajo lo mejor que puedo, lo mejor que sé, darlo todo; creo que sería injusto banalizar alguno de los trabajos, cualquiera, por pequeño que sea. Tengo muchos compañeros que me dicen: "Donde veas el hueco, habla de mí". Como dice un amigo, "el mejor actor de España posiblemente esté en paro, posiblemente no lo conozcamos ninguno"; así que si esto es una racha, la voy a aprovechar.

-Dijo alguna vez que "el humor hay que tomárselo en serio y no hay comedia real si no te ríes de algo de verdad". ¿En Señor, dame paciencia, de qué nos reímos?

-De las estupideces que hacemos, de las etiquetas que le colocamos a la gente, del catalán, del vasco, del gay... El humor hay que tomárselo muy en serio.

-¿Ha sido complicado el papel de cura?

-Fácil no me parece ningún trabajo. Lo que es fácil es la equivocación de pensar que ya está hecho todo. A mí me eligieron para el papel porque era un cura con cara de sinvergüenza (risas).

-¿Cómo ha sido rodar en Sanlúcar de Barrameda? ¿Con qué día de rodaje se queda?

-Con todos. Date cuenta de que yo soy de la zona, me he criado en el Puerto de Santa María, y además hace poco había estado grabando en Barbate. Lo disfruté mucho, no había rodado mucho en mi tierra. Si algún día me tengo que jubilar iré a Cádiz, esa luz. Si me tengo que jubilar y buscar un sitio para jugar al dominó, elijo el barrio de la Viña.

-¿Hablamos de la crítica o mejor lo dejamos?

-Sí, hablamos, ¿por qué no? Existe ¿no? Ahora hay mucha crítica por todos los lados, creo que tanta es un problema. Antes eran críticos profesionales. Claro que todo el mundo puede opinar, pero creo que la crítica profesional la tiene que hacer alguien con más criterio que muchos que la ejercen. Al final se puede hacer mucho daño, ya lo hemos visto este año con los intentos de boicot, una moda sinsentido, aunque no voy opinar, porque ni siquiera se lo merecen. Yo soy español y me alegro de serlo.

-En esta vorágine de año has llegado a solapar dos rodajes, uno con La Peste. ¿Cómo ha sido?

-En La Peste, las secuencias que tenía las había ensayado tantos días que iba tranquilo. Alberto Rodríguez da mucha tranquilidad. Él ensaya y sólo te tienes que dejar en sus manos. En Perdóname, Señor me lo he pasado muy bien grabando. Mira, te lo voy a decir: siento que tengo suerte de ser andaluz. No es ni el orgullo, ni la patria, ni el "de mi tierra", no quiero que suene a todas esas cosas que están pasando. Simplemente, me siento bien, me siento más libre cuando estoy aquí.

-Juguemos a lo mejor y lo peor del cine español. Empiezo yo: lo mejor es que lo que se hace es respetado. Lo peor, que no se sabe publicitar.

-Lo mejor es como se está aprendiendo, la capacidad de aprender y de crecer. Ahora hacemos cosas a las que antes sólo se atrevían los americanos. Lo peor es que haya cerrojos, que aún caigan piedras sobre nuestro tejado. No hemos tenido a la política de nuestro lado, pero creo que algo está cambiando.

-Las series, lo mejor: que se atreven a hacer cosas nuevas y que, por fin, los actores, especialmente las caras nuevas, se estrenan en las pantallas con un nivel adecuado. Lo peor es que hay temáticas que aún se ven demasiado de andar por casa.

-Sí, ahí coincido, creo que la falta de presupuesto se nota, y la velocidad a la que se tienen que hacer las cosas. Pero añado: un primetime de 90 minutos me parece que va muy a la contra. ¿A qué hora acaba la serie? Creo que deberían durar menos. En lo mejor coincido también, pero, aunque sea echar piedras a mi propio tejado, creo que tienen que aparecer caras nuevas.