"Lo importante es adaptarse a una realidad diferente"

-¿qué supuso 2016, el año de barbecho en el que el festival Cines del Sur se quedó sin subvenciones?

-Finalmente ha sido un relanzamiento. Como hubo una contestación tan potente por parte de la ciudad de Granada y de todos los grupos políticos, todas las instituciones se pusieron a empujar para que volviera inmediatamente. Yo creo que la de 2018 ha sido la mejor edición que ha tenido Cines del Sur.

Con flamencos profesionales y unas compañías tremendas, ligar flamenco con juerga es un anacronismo"

-Su tándem con Gervasio Iglesias ha dado frutos como La isla mínima o el documental Omega. ¿Cómo surgió esa unión?

-Nos conocíamos hacía bastantes años y nos seguíamos la trayectoria el uno al otro. En un momento determinado decidimos que nos gustaba hacer las cosas de una forma similar y eso era una posibilidad también para trabajar juntos en el ámbito de toda Andalucía. Hemos tenido suerte y las películas que hemos producido y dirigido han gustado al público. El camino es ése, conseguir empresas más potentes.

-¿Se conocían personalmente?

-Nos conocíamos sólo profesionalmente por seguir cada uno las producciones del otro, pero fue relativamente sencillo llegar a un punto de encuentro.

-Pero esto es como en el inicio de un romance. ¿Quién dio el primer paso?

-No recuerdo quién se ligó a quien. Fue realmente una cosa común. Estábamos enamorados del cine y cuando ves a alguien que tiene la misma forma y las mismas intenciones, inmediatamente surge una relación.

-Usted anima a las mujeres a crear empresas de producción cinematográfica "porque ahí es donde está el dinero", y el dinero es "tener el control". ¿Hemos optado, en exceso, por la vertiente creativa?

-No tengo una respuesta porque eso es una pregunta que yo suelo hacer y que me hago a mí mismo. Lo que sí sé es que en el cine, que es un arte muy caro, en donde se maneja el cotarro es en la producción ejecutiva. Es más fácil que se hagan películas con mujeres y sobre mujeres si hay productoras ejecutivas y empresas productoras que están dominadas por mujeres.

-Las plataformas estilo Netflix, ¿permiten que se abra el foco y llegue otro tipo de cine o al revés?

-Nosotros producimos audiovisuales para el público. Hay espacios que ya no existen aunque nos encantaría que siguieran existiendo: las pantallas de cine independiente. Pensar que las plataformas digitales nos perjudican es un error porque hora mismo el tiempo en el que vivimos es muy diferente al que vivíamos hace 25 años.

-Las nuevas tecnologías, ¿permiten que se haga más y mejor cine o sólo más?

-Las nuevas tecnologías tienen una virtud que es su defecto. La virtud es la democratización de la producción cinematográfica, porque hoy se puede hacer cine con aparatos que casi todos tenemos en nuestras manos y podemos manejar, y eso es una ventaja. Eso diversifica, pero podemos cometer el error de pensar que el cine es algo que puede hacer cualquiera, cuando es algo muy serio.

-Imparte talleres por el mundo, ¿cuál es la principal diferencia entre su generación y los jóvenes de hoy de las universidades y escuelas de cine?

-Me encuentro gente muchísimo más formada que yo cuando estaba en ese momento inicial. La cuestión es que si una ciudad como Granada es capaz de generar 300 egresados en audiovisual al año y genera de cero a un puesto de trabajo en el sector, tenemos un problema muy serio. El mundo está necesitado de contenidos contados de manera inteligente por personas que sepan llegar al público. Lo que tienen que hacer los nuevos talentos del audiovisual es tener en cuenta a todos esos espectadores. Aparecerán nuevas oportunidades de trabajo si inventan nuevos lenguajes en nuevas plataformas. Lo importante es saber adaptarse a una realidad diferente.

-Es un maestro en el género del documental musical, sobre todo flamenco. ¿Qué tiene el género?

-Maestro precisamente es una palabra muy flamenca pero no me siento maestro de nada, como mucho puedo ser viejo. En cualquier caso, me dedico al cine y me gusta mucho la música, así que la elección del género era "blanco y en botella".

-Si uno busca en el diccionario de la Real Academia "cante flamenco" lee "cante andaluz agitanado". ¿Está el flamenco indisolublemente ligado a Andalucía y al pueblo gitano?

-El diccionario de la Real Academia nos da muchas sorpresas. En mi opinión, -que no tengo ni idea de flamenco, sólo he hecho unas cuantas películas y he tenido amigos flamencos-, ni es un canto exclusivamente gitano ni por supuesto andaluz. Es un arte universal reconocido como tal.

-El diccionario también recoge la expresión "juerga flamenca". ¿Está de verdad tan ligado a ella?

-En estos tiempos en los que hay unos flamencos profesionales y unas compañías tremendas, con altísima calidad y mucho trabajo detrás, es un anacronismo más.