"Lo importante en la familia no es quién la componga, sino sus lazos de amor"

-¿qué es lo que tiene que cambiar para que la familia diversa se visibilice?

-Lo que tiene que cambiar es que los derechos que marcan las leyes se conviertan en reales. Porque la familia es de todos y lo importante no es quién la componga, sino los lazos de amor, respeto, cariño y confianza que forjan sus miembros.

No quiero derrotar a nadie ni que las personas dejen de pensar como piensan, sólo que nos respeten"

-¿Y cómo lo conseguimos?

-En nuestro caso, el de las familias homoparentales, a través de la visibilización y del trabajo de activismo del colectivo Lgtbi [lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales] en el que están trabajando los grupos de familias. Hay otras entidades que trabajan a favor de las familias de padres separados, de las familias reconstituidas, adoptivas y, multiétnicas,y eso supondrá finalizar un cambio social que ya se inició en este país hace unos años.

-Sin embargo, en ciertos ámbitos, el modelo de familia tradicional sigue imperando como el normal.

-Socialmente todas nuestras familias están reconocidas, sea cual sea su estructura. Lo que pasa es que trasladar esa vivencia cotidiana a diferentes estamentos oficiales o, por ejemplo, a los libros de texto no se ha producido. Sigo pensando que hay grupos de presión que están en contra de que determinadas realidades aparezcan. Más de 20 años después de existir en España el divorcio, ¿por qué no se contempla en los libros de texto de los niños? Hace ya 12 años que dos hombres o dos mujeres pueden tener hijos y tampoco aparece.

-¿De ahí su incursión en el mundo educativo?

-Cuando mi hijo se escolariza me doy cuenta que no existen las familias diversas en el colegio y desarrollo unos cuentacuentos con soporte visual en los que explico los distintos tipos de familia: la tradicional o nuclear, monoparental, adoptiva, multirracial, multiétnica y de padres separados o divorciados . No lo he registrado, porque quiero que sea de acceso libre tanto para docentes como para familias [disponible en https://familiasdecolores.wordpress.com].

-¿Ha llegado a ver algún cambio realmente significativo en su rol activista?

-Cambio significativo se produce cuando encuentro el apoyo de una administración pública como la Delegación de Educación de la Junta de Málaga, que está formando al profesorado sobre diversidad familiar y afectivo-sexual. Otro hito importante es el que espero que se produzca en el Parlamento andaluz en unos meses: se están tramitando dos leyes para que se incluya la diversidad familiar en el ámbito educativo y se proteja a los hijos de Lgtbi.

-Esta semana ha ofrecido una conferencia para la que ha utilizado una frase suya que se convirtió en viral en las redes sociales: 'Mi hijo es negro, adoptado y con dos papás'. ¿Cómo ocurrió?

-La escribí en el grupo de Whatsapp de la asociación a la pertenezco, como respuesta a un texto de una madre con una hija adoptada negra, que veía que la iban a discriminar. Después me pidieron subirla a la página de Facebook con una imagen nuestra y lo estuvimos pensando, porque nunca habíamos puesto una foto de nuestro hijo en público, pero merecía la pena. Sobre todo queríamos dar una visión optimista, porque nuestro hijo tiene tres características singulares que si mi marido y yo fuéramos unos derrotistas serían negativas, pero para nosotros son fortaleza.

-También decía que no tiene intención de vencer, sino de convencer.

-Y convencemos con hechos, no quiero derrotar ni que determinadas personas dejen de pensar como piensan, sólo que nos respeten.

-¿Qué papel cree que están jugando las redes sociales?

-Son un instrumento que se puede utilizar tanto a favor como en contra. Aunque es verdad que cuando una historia personal recibe miles de visitas y comentarios, pues te anima.

-Desde la asociación, ¿qué objetivos se marcan?

-Hay muchos aspectos que hay que normalizar: Que las parejas de lesbianas puedan filiar a sus hijos, que mujeres en solitario puedan acceder a la reproducción asistida, que podamos salir con nuestros hijos libremente al territorio europeo...