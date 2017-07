"Tenemos inteligencia suficiente para saber si hay vida en otros planetas"

-cuando era una niña, ¿ya sabía que quería ser astronauta?

-No porque cuando yo era niña, únicamente los niños soñaban con ser astronautas, era una profesión de hombres. Después de terminar de estudiar mi carrera de Medicina, empezaron a ser astronautas las primeras mujeres.

-Hoy en día es más sencillo...

-Claro, ahora es mucho más fácil, ya que tanto los niños como las niñas pueden hacer más cosas, y las opciones son mucho mayores que las que teníamos cuando tuve que decidir qué estudiar.

-¿Cuándo tomó la decisión de incorporarse a la NASA? ¿Qué le llevó a ello?

-Después de realizar mis estudios. Era algo que me resultaba verdaderamente interesante y apasionante. Me gusta muchísimo. En la NASA, además de ser astronauta puedes hacer muchas más cosas, se necesitan muchas personas para hacer un programa del espacio.

-Ser astronauta no fue su primera opción...

-Me gusta mucho la ciencia, y en la Medicina se pueden hacer muchas cosas, como investigar. Es muy difícil saber lo que quieres hacer con tu vida cuando solamente tienes 16 años.

-¿Qué cualidades tiene que tener una persona que quiera dedicarse a ese oficio?

-Es muy importante ser constante y estudiar muy duro, a la vez que hay que entender bien la ciencia. Las cualidades personales también son imprescindibles.

-¿Qué importancia tiene la capacidad de trabajo en equipo?

-Es fundamental, porque todos deben funcionar de forma conjunta. Hay que tener en cuenta también las situaciones de estrés que suelen darse, y que hay que saber llevarlas.

-Generalmente, pensamos que los astronautas son únicamente los que viajan al espacio; sin embargo, hay muchas especialidades, ¿verdad?

-Sí, hay astronautas en muchas ramas diferentes, como ciencias o ingeniería. Cuando comencé a trabajar en la NASA, aprendí cómo es todo el proceso. Hay personas de muchísimas especialidades. Por ejemplo, cuando hice mi primera misión espacial no hice nada relacionado con la medicina.

-¿Qué fue lo que más le impactó al sobrevolar la Tierra?

-La Tierra tiene 16 órbitas cada día,verla desde fuera es algo magnífico. Es cierto que los invernaderos de Almería pueden verse desde el espacio, es una de las cosas más visibles y que más llaman la atención.

-¿Cómo es la sensación de ingravidez?

-Es muy sencillo, flotar, y la verdad es que sorprende lo fácil que resulta. Es increíble que, después de vivir en la Tierra siempre con los pies en el suelo, se sienta como algo tan normal. Flotar es algo muy interesante y divertido.

-Son pocos los que pueden presumir de ser admitidos en la NASA. ¿Cómo se sintió?

-Cuando lo supe fue algo increíble, no me lo podía creer, ya que hay muchísimas personas que quieren llegar a ser astronautas y no lo consiguen.

-¿Piensa que hay vida en otros planetas? ¿Podríamos vivir en ellos?

-Estoy segura de que sí, pero no sé dónde, el universo es muy grande. Sí podemos vivir en otros planetas, pero necesitamos elemtnos como el oxígeno. Tenemos las herramientas y la inteligencia suficiente para saber si hay vida en otros planetas.

-Después de realizar las misiones espaciales, ¿cuáles fueron sus tareas en la NASA?

-Cuando no estás volando es muy importante ayudar a otras misiones. Hay muchísimo trabajo en la Tierra para dar apoyo al resto de proyectos en todos los sentidos.

-Ahora que lleva varios años retirada, ¿qué es lo que más echa de menos?

-Sin ninguna duda, lo que más echo de menos de trabajar en la NASA son mis compañeros.

-¿Piensa que hay algo actualmente que detenga a las mujeres para ser astronautas?

-Hoy en día la situación ha cambiado y las posibilidades que tienen las mujeres son las mismas que las de un hombre.

-¿A qué retos futuros cree que se enfrenta la Agencia Espacial?

-El principal problema siempre es el dinero. Hay muchas personas intelegentes, pero para llegar al espacio también hay que tener mucho carisma.

-Para terminar, Ellen, ¿qué importancia piensa que tiene el desarrollo científico para la humanidad?

-La ciencia es muy importante en muchísimos aspectos para las personas, como para entender el planeta en el que vivimos.