"Para lograr una serie de éxito es necesario fracasar antes"

-¿cómo se crea una serie de televisión de éxito?

-Si lo supiésemos, todos escribiríamos una. Lo bonito de esta profesión es que el éxito lo escogen los espectadores y no hay fórmulas. Quizás para hacer una serie de éxito es necesario haber fracasado un par de veces antes. Es absolutamente necesario y recomendable fracasar. Nunca he aprendido más que en una serie que tuvo seis o siete capítulos y que se llamaba Lolita Cabaret, porque cuando tienes una novia o novio y sufres, aprendes muchísimo. En el fracaso se aprende muchísimo, de la misma forma que se encuentra a las mejores parejas y a los mejores amigos.

-De Los Serrano a Vis a Vis, ¿cómo ha evolucionado la ficción en España?

-Ha evolucionado muchísimo, pero se habla de la evolución de la ficción en España cuando realmente de lo que se debería de hablar es de la evolución del espectador. Un espectador que ha nacido con series, que ha visto ya muchas series, que tiene sus series favoritas vinculadas a su propia infancia quiere un tipo de ritmo que antes no existía, un tipo de complejidad de personajes que antes no se demandaba, busca novedad.

-Estados Unidos sigue marcando tendencias.

-Evidentemente, lo que pasa es que antes era algo así como la gran meca, el gran referente, y yo creo que ahora hay ejemplos en España como El Ministerio del tiempo, La casa de papel o Ahí abajo que son exportables a otros países, y de hecho se están exportando.

-¿Tiene el sello español menos mercado incluso dentro del propio país?

-No, antes quizás el espectador valoraba menos una serie española por el hecho de ser española, pero eso ha cambiado. España es el tercer o cuarto país del mundo que más ficción vende fuera de sus fronteras. Franquicias que hemos visto en España se ven en todo el mundo.

-Netflix, HBO... Las productoras de televisión ya tienen hasta canales propios. El sector parece ir a mil revoluciones.

-Efectivamente. Veremos si esto al final, y a mí no me interesa porque soy guionista, acaba como lo del ladrillo. Veremos si la cosa se está inflando de manera extraordinaria y al final no hay ni tanto interés ni tanto espectador. Pero de momento es maravilloso, porque a mí me encantan las historias, me encanta contarlas, me apasionan y soy guionista y espectador de series y de películas.

-¿Es inestable para un guionista el mundo de la televisión y el cine?

-Creo que ahora el mundo es inestable. Creo que vivimos en una realidad líquida en la que no sabemos el tiempo que van a durar ni siquiera los trabajos, y el mundo del guión es evidentemente inestable, líquido, voluble, como el mercurio, pero es que las realidades de nuestros abuelos y padres de una mujer para toda la vida, un trabajo para toda la vida y el mismo sueldo para toda la vida, ya no existen.

-¿Qué papel tiene Andalucía en el sector?

-Pues, mira, recuerdo que en series de televisiones generalistas nos decían que teníamos que meter algún personaje andaluz, y es que en cuotas de audiencia tiene muchísima importancia lo andaluz. Es curioso, porque España es muy rica, tiene diferentes acentos y sin embargo nunca nos decían que metiéramos un acento vasco. Y es que hay una cuota de espectadores enorme en Andalucía.

-Usted ha dicho en más de una ocasión que ya no es necesario hacer explotar una gasolinera para que una película o serie enganche.

-Muchas veces te encuentras a alumnos en los cursos que imparto cuyos guiones se fundamentan en una especie de pirotecnia narrativa, con persecuciones de coche... y les digo, mira, no lo hagáis porque en Estados Unidos lo han hecho mucho mejor que vosotros. Nunca vas a conseguir que tu guión producido en España con dinero español construya un hecho diferencial o tenga valor por esa persecución de coches, pero sí por una conversación en la barra de un bar. Céntrate en lo que puedes hacer mejor y no intentes competir en una división en la que no puedes competir.

-¿Cuántas veces le han preguntado por el final Los Serrano?

-(Risas). Muchas, pero tengo un gran recuerdo, porque quizás fue la escuela de muchos de los guionistas que ahora mismo estamos poblando las diferentes series españolas y algunas incluso europeas. Me siento muy orgulloso de haber escrito Los Serrano, una serie que se mantuvo tantos y tantos años.