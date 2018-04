"La madurez aporta belleza a la mujer"

-¿la edad del amor en la mujer sí importa?

-Importa más de lo que debiera. Es tremendamente injusto que un hombre pueda salir con una mujer 10, 15 años más joven, y no pase nada, y que si es a la inversa esto se juzgue de manera distinta.

-¿Las mujeres son las primeras que se limitan a la hora de enamorarse de un hombre más joven?

-Es difícil no limitarse cuando ciertas cosas las has oído tantas veces que casi parecen que son el orden natural de las cosas, pero detrás de esa idea se desliza, sin querer, la vieja costumbre de culpabilizar a la mujer. Y a mí eso no me gusta.

-¿Su libro a través de nueve biografías pone sobre la mesa la barrera que menos ha podido superar la mujer en el siglo XXI?

-Pues no sé si será la única, pero por ahí anda. Hemos logrado superar muchos prejuicios relativos al sexo y a las relaciones, pero, misteriosamente, este permanece, aunque algunos casos mediáticos nos puedan hacer pensar lo contrario.

-En el caso de las mujeres famosas o con poder, ¿es más fácil o están más expuestas?

-Creo que las dos cosas. Hay ciertos sectores, o ciertas posiciones, que facilitan el hacer cosas que se salgan de la norma, pero eso también implica convertirse en blanco fácil de las críticas.

-El entorno más cercano tampoco ha ayudado a superar ese tabú: familia, amigos íntimos...

-Claro. Todos, hombres y mujeres, familia y amigos, tenemos interiorizados los mismos prejuicios, por eso salen a la primera de cambio. Lo importante es darse cuenta de ello; así tal vez logremos cambiarlo poco a poco.

-¿Duele más el reproche del círculo familiar o que en la calle llamen a una mujer asaltacunas?

-Las dos cosas son dolorosas y ofensivas, ¿no le parece?

-Y ellos también se enfrentan a cierta mofa e incomprensión.

-Hay un libro que publicó David Trueba hace dos o tres años que se titula Blitz. El protagonista de ese libro era un chico joven que se enrollaba con una mujer mayor. En un momento dado, al principio de la historia, le daba corte que los amigos lo vieran con ella...

-¿Pero se dan muchos casos en el que buscan un interés económico?

-No, por Dios. Ése es otro de los muchos prejuicios que circulan por ahí. Gente interesada la ha habido siempre, de todas las edades y de todos los sexos.

-¿Qué sintió cuando vio al presidente Macron acompañado de su mujer cuando prometió su cargo?

-Pues me hizo mucho ilusión. Conocía la historia desde que fue ministro de Economía de Francia, hace tres años. El revuelo que se armó en torno a eso ya me gustó menos.

-Así en teoría se les ve más felices que a Donald y Melania Trump...

-Por supuesto; ellos se aman. Melania y Donald, en cambio... ¿de verdad tengo que contestar a eso?

-Francia es un país más avanzado en ese sentido. En España nos queda camino por recorrer.

-Es normal. Tradicionalmente ha sido un país mucho más liberal en cuestiones amorosas, pero allí también ha causado revuelo esta relación de los Macron. Mucho más que la doble vida de algunos de sus presidentes, de hecho. Francia tampoco se libra de este prejuicio, aunque a primera vista pueda dar esa sensación.

-¿El físico es la principal preocupación de estos casos? ¿La mujer se flagela?

-Bueno, vivimos en una sociedad en la que el culto a la juventud se ha convertido en obsesión. Si ya de por sí nos preocupa el paso del tiempo, la mujer que está con una pareja más joven siente aún más la presión de conservarse, sí.

-¿Conduce este pensamiento al fracaso de la relación?

-No ayuda, pero sólo es un aspecto más.

-Adentrarse antes en la vejez que la otra persona es una losa muy pesada.

-También lo es perder la posibilidad de vivir algo excepcional. Nunca se sabe a qué puede estar renunciando uno por no atreverse a según que cosas en la vida.

-¿La arruga es bella?

-Algunas arrugas sí, ¿por qué no? La madurez aporta belleza a la mujer. Tiene más seguridad en sí misma, sabe más lo que quiere y lo que no. Eso es enormemente atractivo.

-¿Coco Chanel tenía amigos con derecho a roce? Qué moderna.

-Fue una visionaria en el mundo de la moda. Su vida no podía ser menos.

-¿El caso de la primera mujer de Vargas Llosa, Julia Urquidi, es de manual?

-Si alguien quiere conocer todas las etapas por las que pasa una pareja de estas características, ahí está todo: desde las dudas del comienzo (por parte de los dos) al temor hacia lo que opinará la familia, pasando por el miedo al paso del tiempo, claro.

-No aparece en su libro, pero ¿por qué cree que fue tan criticado el último matrimonio de la duquesa de Alba?

-Pues exactamente por lo mismo que me llevó a escribir Amores contra el tiempo: porque mucha gente no entiende una relación así y, lo peor, no la respeta. Pero hace nada, sin ir más lejos, Mick Jagger fue padre a los 73 años con una mujer de 29 y no he visto que nadie haga chistes sobre "el bisabuelo Mick", y eso que la diferencia de edad entre él y su pareja es del doble que la que había entre la duquesa y su marido.