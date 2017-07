"La madurez te ayuda a tener claro qué quieres"

-desde la distancia tenemos la sensación de que la aparición de su nuevo single, Ella, ha supuesto un salto en su vida profesional. ¿Lo siente así?

-Yo creo que he dado un pequeño salto, claro. De no ser nadie en el mundo de la música ahora puedo decir que he empezado mi carrera después de dos años trabajando y decidiendo con qué equipo quedarme. Hoy considero que el de Universal y RLM es el mejor equipo posible.

Toda la imagen del vídeo y el mensaje de 'Ella' forman parte de mi manera de entender la música"

-Esos dos años preparando la salida de este nuevo tema han sido necesarios para que el trabajo se hiciera a su manera, a su modo de entender la música.

-Ese es el problema de querer hacer las cosas por ti misma. Cuando quieres tener la dirección creativa de todo tu proyecto es mucho más complicado, las discográficas no te dejan. En mi caso llevaba mucho tiempo negociando con Sony y de repente se metió Universal por medio, con mejores condiciones. Ellos ya sabían lo que yo quería y me dejaron hacer. Pero no es lo normal. Sony me puso algunas pegas sobre el control del proceso y no llegó a convencerme.

-¿Que desee tener el control creativo sobre su trabajo impide que su carrera vaya más rápida?

-Ha ido más lenta, pero creo que cuando ha salido lo ha hecho con mucha fuerza. Para bien o para mal, es diferente. Toda la imagen que llevo en el vídeo y el mensaje que quiero transmitir forman parte de mi manera de entender la música y hacer las cosas. Aunque haya tardado más tiempo, estoy muy satisfecha del resultado final, que es lo que me importaba.

-Lleva desde los 19 años trabajando lejos de su casa y ganándose la vida como modelo. Ahora por fin llega a la música.

-Llevo desde los 12 años componiendo y aunque la música siempre ha estado como hobby, cuando hice la canción para Andalucía Turismo me di cuenta de que lo que quería era cantar. La moda está bien, ha sido un puente para conectarme con la música, pero tengo muy claro que lo que más me interesa es cantar aún cuando todo el proceso, elegir el tema o el videoclip, haya sido lento.

-¿Crees que Ella es su salto definitivo?

-Sí, por supuesto. Es el primer pistoletazo de salida y creo que ha salido en un momento muy bueno, coincidiendo con el verano, siendo muy pegadiza y conectando con todos los públicos. Creo que es lo suficientemente comercial y llamativa para que la gente me descubra y me conozca.

-¿Cómo fue cantar en el Día del Orgullo?

-Imagínese... Muy contenta de haber abierto el Orgullo, con todo lo que signfica ese día, que además va muy en consonancia con todo lo que defiendo y predico con mi música. Esa salida fue muy feliz para mí porque fue mi primer concierto delante de muchísima gente.

-¿Cómo lleva eso de escucharse en Los 40?

-Estoy muy contenta del apoyo que me ha dado Xavi Martínez de Lo+40, y ahora Tony Aguilar, con su invitación a Los 40 Playa Pop, y con el ofrecimiento de participar en el Coca Cola Music Experience en octubre en el Palacio de los Deportes. La verdad es que me están dando muchísimo apoyo y todos los días me pincha en Lo+40. Estoy muy agradecida porque no sólo pone Ella, sino que me dedica unas palabras y está ahí como aliado mío porque le ha gustado mucho el proyecto, mi singularidad, la estética y, sobre todo, la canción.

-Ahora que ha empezado el camino que quería, ¿quién ha sido su Pepito Grillo todo este tiempo?

-He sido yo misma. En el camino he tenido mucha gente con la que he aprendido, pero creo que la madurez te ayuda mucho a tener claro qué es lo que buscas, qué es lo que quieres.