"Lo mejor de esta profesión es que tu vida es un reto constante"

-¿cuál es su combustible como actor?

-Mis referencias, los grandísimos actores de este país, y tuve la suerte de conocer a algunos de ellos. En Los ladrones van a la oficina, en la que participé con una pequeña intervención, conocí a Fernando Fernán Gómez, a José Luis López Vázquez, a Guillermo Montesinos... Son esos actores que siempre han dado imagen de duros, como Sancho Gracia, y ahora que me llegan más personajes de "malo", me fijo en ellos y saco esa vena, esa voz de cazallero, muy español y muy andaluz. Son resortes cogidos de gente que has conocido a lo largo de tu vida, tanto de la profesión como de fuera, y también depende de la historia, de los personajes que te rodean; te posicionas en el recorrido de los otros personajes para saber quién eres tú.

Tú 'creas' un personaje, pero a partir de lo que has visto, has oído y has compartido en la vida"

-Una pregunta muy típica: ¿qué momento de su carrera recuerda como crucial?

-La primera vez que me puse delante de una cámara de cine. Fue en una película que se rodó aquí en Cádiz, Aris, con Anthony Quinn. Hice una figuración especial con él, y en cuanto me puse delante de la cámara pensé: "Yo quiero dedicarme a esto". Más tarde, fueron clave películas como El día de la bestia, donde empiezo a vivir el cine de cerca de verdad, y 800 balas y Los managers, esta última con mi primer papel protagonista.

-¿Con qué personajes disfruta más?

-Ahora mismo, haciendo de mala persona; me divierte mucho colocarme en esa tesitura, porque el grueso de mi bagaje como actor es en comedia, y en personajes de este tipo son otros resortes los que accionas. Por ejemplo, en la serie Servir y proteger interpreto a Manolo, un narcotraficante de Algeciras, amante del Carnaval, un seductor que promete a las muchachas llevarlas a la Viña y a los que convence para trabajar con él les dice que les llevará a la final del Falla. En la película Jaulas, otro proyecto en marcha, también interpreto a un traficante, pero está en otro punto, va a vengarse de un ex socio; así que, aunque sean personajes similares, están en planos distintos. Eso es lo bonito de esta profesión, que siempre que haces un personaje, es algo nuevo, que te hace seguir aprendiendo.

-Después de tantos proyectos juntos, ¿cómo es trabajar con Álex de la Iglesia?

-Muy cómodo, porque Álex tiene muy claro lo que quiere de mí y me da unas pautas muy definidas. Trabajar con él siempre es un aporte en todos los sentidos, porque descubres cosas nuevas gracias a él: se inventa formas de colocar la cámara, de moverla... Y mueve tanta energía en un rodaje que siempre es gratificante y te tiene alerta.

-Se ha estrenado como director. ¿Qué tal la aventura?

-Es un corto que se llama Jaén, Cazorla experience, producido por la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Cazorla, basado en ese tipo de turismo tan de moda ahora de "me voy a una granja, aprendo a ordeñar y a hacer el queso, y esas son mis vacaciones"; pero en Jaén, con la aceituna y el aceite. Es una historia surrealista, de personas que llegan allí y encuentran una aventura caótica y disparatada. Y la he disfrutado mucho, he visto que soy capaz de hacerlo (no sólo como director, también como guionista y productor ejecutivo), y me planteo hacer un largometraje.

-¿Qué próximos proyectos tiene ahora mismo?

-Aparte de la película Jaulas, que se ubica en esa parte marginal de la sociedad que no queremos ver y es real y muy dura, estoy de gira con Dinamita, una obra disparatada que trata la historia de dos actores que tuvieron mucho éxito en su momento y ahora no se adaptan a los nuevos tiempos, junto con un guardia jurado; tres pobres personas en un momento conflictivo de su existencia. Estoy muy ilusionado por venir a Cádiz, mi tierra, con esos dos compañeros que son Guillermo Montesinos y Fernando Vaquero.