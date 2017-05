"A lo mejor hay más 'saudade' en España que en Portugal"

-antes no hablaba nadie de ella y ahora parece que está de moda la alianza de izquierdas del Gobierno luso: menos del 10% de paro, aumento del salario mínimo, la economía creciendo a ritmo de antes de la crisis... ¿Menos mal que nos queda Portugal, que cantaba Siniestro Total?

-Sin duda. Qué lecciones nos dan muchas veces... Muchas empresas y bancos ya no son portugueses, la intervención del capital extranjero es brutal, pero no han perdido las ganas, trabajan unidos. Son capaces de dialogar. Claro, ahí tienen una ventaja con respecto a nosotros: no tienen nacionalidades, no se preguntan todo el rato qué es Portugal. Y la lección no es sólo económica, también es cultural. ¡Bueno!, ya vimos todos cómo ganaron Eurovisión haciendo algo tan decente como una buena canción en tu idioma, con sentimientos y un buen cantante, sin plegarse a esa pseudomúsica de pseudocanciones en pseudoinglés.

-Le gustó a usted Salvador Sobral, vamos...

-Esto no debería contarlo... pero lo voy a contar. Vino días antes de la gala el representante español [Manel Navarro] y pidió el centro para presentarse y tal... En fin, qué le voy a hacer, ni me gusta ni me parece representativo de nuestra cultura, pero era el representante oficial. Fueron a verlo 20 friquis, con todos mis respetos. Me dieron envidia los portugueses, que estaban mandando a un chico que no pelea por un hueco en la canción estúpida.

-Desde España ha habido por lo general cierta mirada condescendiente hacia Portugal. ¿Y ellos, cómo nos ven a nosotros?

-Tema delicado éste. Tienen un refrán que dice De Espanha nem bom vento nem bom casamento (De España ni buen viento ni buen casamiento). Hay excepciones, pero hemos sido arrogantes y no nos ha interesado conocerlos. Ellos son gentiles, pero naturalmente guardan una cierta prevención ante lo que llega de España.

-Hace años escribió alguien que la relación de España y Portugal era similar a la de dos gemelos cosidos por la espalda, cada uno mirando en una dirección. ¿Sigue siendo así?

-Fue así. Ahora están cambiando las cosas, tal vez no de manera acelerada pero sí significativa. Hay mucho desconocimiento mutuo de nuestras culturas, aunque el mundo literario sí ha tendido más puentes. El fenómeno en torno a Saramago fue crucial en este aspecto, y además él tuvo que ver mucho con el iberismo, recuperó ese debate. Leyéndolo te dabas cuenta de lo hermanos que somos.

-¿En qué momento está ese sueño de Iberia?

-En un momento interesante, siempre que entendamos todos, claro, que no hablamos de anexiones ni de pérdida de identidades. Los portugueses todavía tienen muy mal recuerdo del momento en que Felipe II fue rey en Portugal. Aquello generó un mecanismo de defensa que duró muchísimo tiempo, pero ya en el siglo XIX nació un movimiento iberista de pensadores, escritores, historiadores, etcétera, que fue muy importante. El más conocido en el lado español probablemente fue Unamuno. Si hacemos alianzas para hacer un frente común en muchas cosas, nos iría todo mucho mejor. A los dos. Seguro.

-¿Cuál es el tópico más injusto acerca de Portugal?

-Que las mujeres son feas. Es una de las tonterías más grandes que tiene uno que oír. ¡O que tienen bigote, o son muy serias y muy tristes, como si fueran todas la encarnación del espíritu del fado! Mira, no: son guapísimas, y puedo asegurar y aseguro que las otras cosas son también mentira.

-Ya que habla del fado, ¿la saudade es un patrimonio nacional portugués o un tópico plomizo como la siesta indiscriminada o las fiestas andaluzas?

-Reducir algo a un tópico siempre es injusto, pero que existe la saudade es induscutible. Está muy presente en cierta forma melancólica que tienen de ver las cosas. Lo que no quiere decir que sean los únicos, eh. Porque a lo mejor hasta hay más aquí, a lo mejor te paras a contar cuántos españoles melancólicos hay y salen más de 11 millones, toda la población de Portugal. A ver, qué ocurre con el cante jondo, por ejemplo; no es una juerga el flamenco, es una queja muy profunda, aunque existan también las alegrías y todos esos palos. Y nadie dice por eso que los andaluces sean unos quejicas. Además, no veas la juerga que hay allí, vete una noche a Lisboa, menudas fiestas se pegan los orgasmus... ¡y todos los demás!

-Se ha disparado el turismo allí y, con él, los alquileres. ¿Es inevitable que las ciudades patrimoniales queden desfiguradas por el turismo masivo?

-Hay un riesgo de barcelonización en todas, sí, en Lisboa por supuesto y en Sevilla, también. No se trata de que las ciudades se paralicen y se conviertan en museos, pero tampoco tiene sentido que acaben siendo un parque temático para extranjeros con poderío económico, es decir, en un negocio enorme para algunos y en un incordio para todos.