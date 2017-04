"El mestizaje es positivo en todos los sentidos, nos rodea su riqueza"

-La crisis ha agudizado el hecho de que se concentren en barrios que ya estaban mal económicamente y muchas veces olvidados o mal atendidos por la Administración, en los que hay una relación entre iguales pero empobrecidos. Por eso, hemos dado un giro a nuestro trabajo y no sólo trabajamos con inmigrantes, sino en zonas de exclusión social.

-Almería tiene un gran problema y es que el trabajo al que acceden la mayoría de los inmigrantes, sobre todo hace unos años, es agrícola. Exige un desplazamiento que muchas veces no podían realizar los inmigrantes, lo que significaba vivir cerca del trabajo, en un diseminado sin población cerca. Siempre hemos defendido que era necesario que hubiese vecindad y las familias viviesen con el resto de vecinos para romper prejuicios y eso se ha demostrado.

-Es el tema que más nos preocupa y nos ocupa. Antes, cuando un niño llegaba, se escolarizaba, se le daba apoyo a través de aulas lingüísticas, etc. Todo eso se ha ido normalizando, pero ahora el reto más importante es que esta persona sepa de dónde viene y quién es. Un chaval cuyos padres son de Senegal y ha crecido aquí debe tener la oportunidad de crearse una identidad propia en la que juegan muchos elementos, apropiándose de estos elementos culturales para formarse como persona.

-Nos duele que muchas veces la inmigración aparezca socialmente como un problema cuando no lo es. Es su obligación gestionar esta ocasión de lujo para que Almería crezca como ha venido creciendo. La riqueza que estas personas han incorporado a la sociedad, cultura y economía de la provincia se nota enormemente. Estaría muy contento de que mis hijos crecieran en un contexto multicultural normalizado; el problema es que no esté normalizado. Almería Acoge siempre ha tenido como eslogan "protestas con propuestas". Si protestamos es porque estamos dispuestos a dar ideas y trabajar hombro con hombro con la Administración o con quien sea.

-En Almería acoge siempre lo hemos tenido claro. Para que haya un intercambio y enriquecimiento mutuo, primero hay que normalizar la situación de los inmigrantes para hablar de tú a tú. Es algo que sólo se puede hacer de tú a tú porque si hay una desproporción no hay un intercambio real, sino dependencia y buenismos.

-Multiculturalidad, no interculturalidad...

Casi treinta años de activismo

El presidente de Almería Acoge lleva casi 30 años en esta asociación. Era 1988 y la entidad apenas había surgido, Miralles estudiaba aún en Madrid y Juan Sánchez Miranda le pidió ayuda para montar un vídeo. Comenzó a colaborar hasta que llegó un momento "crucial" para él: la muerte de un joven de 19 años, Johnny, que falleció asfixiado en un cortijo. "Participé en el entierro, en el acompañamiento y eso me hizo darme cuenta de que no era cosa de echar dos tardes a la semana". Cuatro años después comenzó a coordinar proyectos y equipos, y desde entonces no ha cejado en su labor.